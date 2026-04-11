Eleccions crucials
Hongria, davant l’adeu de l’«aparell Orbán» o la seva perpetuïtat
Vuit milions d’hongaresos estan convocats a uns comicis que poden posar fi a 16 anys de domini ultranacionalista i euròfob d’aquest membre de la UE i l’OTAN
Gemma Casadevall
Els prop de vuit milions d’electors hongaresos estan cridats aquest diumenge a les urnes per a unes eleccions legislatives amb què Brussel·les anhela veure fet fora del poder el gran flagell intern de la Unió Europea (UE), l’ultranacionalista Viktor Orbán, mentre que els superpoderosos Donald Trump, Vladímir Putin o fins i tot Xi Jingping aspiren a la seva perpetuïtat. Són ja 16 anys els que fa que és al poder de manera ininterrompuda, parapetat en majories parlamentàries que ha aprofitat per teixir la seva «democràcia il·liberal». És l’estendard de la ultradreta europea i fins i tot global.
Un altre conservador, Péter Magyar, gairebé vint anys més jove i escindit de les files de Fidesz, el partit d’Orbán, aglutina les esperances opositores de donar carpetada al llarg període de domini ultra. Orbán té a favor seu el Kremlin, la Casa Blanca i un aparell electoral afí al partit en el poder.
«Si el fem fora, dilluns despertarem tots en una Europa millor», afirma el Janos, de 28 anys, veterinari, i assistent amb la seva nòvia i dos cosins adolescents al Rendszerbonto Nagykoncert, o System Breaker Concert, el concert que va concentrar en vigílies electorals uns cent mil joves davant l’emblemàtica i atapeïda plaça dels Herois de Budapest.
Oficialment, la macro festa no formava part de la campanya de Maygiar. Però les consignes més corejades en el trencador concert, de nou hores de durada i amb uns 50 artistes sobre l’escenari, anaven del «‘Ruszkik haza’», «Russos fora», en al·lusió a l’aliança entre Orbán i Moscou, a «‘Mocskos Fidesz’», «Fidesz, sou porqueria».
El Janos i el seu grup ballaven al voltant de la muntanyeta de cerveses, refrescos i bosses de patates fregides atresorades per aguantar fins a la mitjanit. Una mica més apartat del desplegament de decibels hi assistia gent menys jove, com el Tomasz, un advocat nouvingut a la capital que havia seguit per ‘streaming’ l’inici del concert al tren que el va portar des d’Àustria. «Si hi ha relleu, torno al meu país. Si no, em quedo a Viena», va comentar.
Decisiu vot del camp
«¿Qui és aquesta gent? Aquesta no és Hongria. Hem de protegir el nostre país d’aquesta gent», contraatacava des de xarxes socials Balász Orbán, assessor polític «de capçalera» del primer ministre. Les imatges transmeses des de l’entorn de Fidesz no eren les de joves celebrant, sinó de les muntanyes d’escombraries deixades a la bonica plaça dels Herois i voltants residencials.
Magyar no va assistir a la festa. Va fer servir les últimes 48 hores de campanya a esgotar la seva gira per poblacions més remotes del sud i est. Ciutats i pobles com Debrecen, a un centenar de quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Orbán sí que va programar el gran míting final a Budapest, davant el Parlament nacional. Serà el seu últim cartutx, segons els seus opositors.
«La campanya ha estat marcada per informacions que han desemmascarat les servituds d’Orbán cap a Moscou o les accions de l’espionatge per deixar fora de joc Magyar», explica l’escriptor hongarès Ákos Tóth, autor de ‘Crònica de la presa de control dels mitjans independents a Hongria’, publicat a Alemanya. Al·ludeix al degoteig de revelacions d’aquestes setmanes del The Washington Post i els pocs mitjans crítics hongaresos que resisteixen a la «llei tenalla» instaurada per Orbán.
Van sortir a col·lació comprometedores converses del ministre d’Exteriors, Peter Szijjarto, filtrant el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, cosa que s’esdevé a porta tancada a Brussel·les. O d’Orbán posant-se literalment al servei de Putin per organitzar una cimera amb els EUA que no va prosperar a Budapest. L’objectiu era posar fi a la guerra d’Ucraïna a l’esquena de Kíiv.
Per al primer ministre, que més que amagar els seus vincles amb els superpoderosos els exhibeix, a Magyar l’impulsa una conspiració dels «buròcrates de Brussel·les». Aquest va ser el missatge deixat fa uns dies pel vicepresident dels EUA, JD Vance, de visita a Budapest per traslladar presencialment el recolzament de la Casa Blanca a Orbán. Trump és part essencial del cercle d’aliats en els quals es troba el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, així mateix en conflictes al seu país per la guerra llançada contra l’Iran amb efectes incalculables sobre el Líban i a escala global.
Dels sondejos a les urnes
Els ulls de mig món estan pendents de les urnes hongareses. Els sondejos afavoreixen Magyar, però el sistema electoral, més les sospites de compra de vots i altres irregularitats, a més de l’alt nombre d’indecisos, afegeixen incertesa. Dels 199 escons del Parlament, només 93 sorgeixen del repartit proporcional entre les llistes dels partits, mentre que els 106 restants s’adjudiquen al candidat més votat a cada districte electoral. El vot rural als bastions d’Orbán surt així afavorit, en detriment de l’urbà, on segons els analistes Magyar triomfa.
No és gaire realista imaginar que els hongaresos decideixin el seu vot pensant en els anhels de Brussel·les o les superpotències. És un país de menys de deu milions d’habitants, que va ingressar a l’OTAN el 1999 i cinc anys després a la UE, la població del qual pateix les conseqüències de la seva debilitat econòmica, un creixement molt fluix i un embolic de corrupció teixida per Orbán, la seva família, amics o simplement aliats per interès.
«Amb Orbán se’ns té en compte. Hongria té una capacitat per fer valer els seus interessos sobre Brussel·les. Sense Orbán, ja estaríem ficats en la guerra o envaïts per asilats o ucraïnesos», assegura Micha Santor, voluntari de Fidesz al centre de Budapest. Reprodueix el missatge implícit d’un cartell omnipresent a la capital: el del rostre de Volodímir Zelenski al costat del de Magyar. Segons Orbán, una victòria opositora deixarà Hongria al servei dels euròcrates, entossudits a continuar greixant el president d’Ucraïna i «la maquinària d’una guerra que ens perjudica», segons Santor.
