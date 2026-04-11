L’inici del diàleg entre l’Iran i els EUA, en suspens pels atacs d’Israel i Hezbol·là
Una delegació iraniana aterra al Pakistan, però no garanteix la seva participació en la negociació fins que no s’apliqui la treva al Líban / Vance lidera la representació nord-americana
Andrea López-Tomàs
El món mira cap al cel libanès. El que passi allà decidirà el destí d’un alto el foc tan anhelat com fràgil entre els Estats Units i l’Iran. Teheran va declarar ahir que no participarà en el diàleg amb Washington per posar fi a la guerra fins que no s’apliqui la treva al Líban i, tot i que les delegacions dels dos països van arribar ahir a Islamabad, la capital del Pakistan, on està previst que comencin avui les negociacions, ahir a la nit no estava garantida la participació de Teheran. Segons la informació difosa per agències iranianes, el diàleg començarà quan "l’altra part accepti les precondicions" de l’Iran per asseure’s a negociar. Els bombardejos israelians van continuar ahir al Líban i també la milícia Hezbol·là va provocar danys al nord d’Israel.
El Ministeri d’Afers Estrangers del Pakistan va difondre imatges de l’arribada de l’equip negociador a Islamabad, encapçalat pel president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, confirmant així la seva presència. El vicepresident dels EUA, J. D. Vance, per la seva banda, va viatjar des de Washington a la capital pakistanesa per liderar el bàndol nord-americà en les negociacions.
També ahir, la presidència del Líban va anunciar un primer contacte directe telefònic amb Israel, a través dels ambaixadors dels dos països als EUA, en què es va acordar una reunió per a dimarts vinent a la seu del Departament d’Estat a Washington "per discutir l’anunci d’una treva i la data d’inici de les negociacions entre el Líban i Israel". Aquestes possibles converses entre el Líban i Israel –en què el secretari d’Estat, Marco Rubio, serà el mediador– seran paral·leles a les negociacions de pau entre l’Iran i els EUA.
Les posicions nord-americana i iraniana són oposades, ja que Teheran exigeix garanties que no tornarà a ser atacat, l’aixecament de les sancions i el control sobre l’estret d’Ormuz. Washington, per la seva banda, pressiona perquè no es produeixi enriquiment d’urani, es limitin els míssils i es redueixi la xarxa d’aliats regionals de l’Iran.
Un fet sense precedents
Hezbol·là és el més important. La milícia ja ha expressat que no està d’acord que el Líban s’embarqui en converses directes amb Israel, un fet sense precedents, ja que els dos països estan oficialment en guerra des de la creació de l’Estat d’Israel el 1948. L’organització xiïta defensa que, en cas de dur-se a terme aquest diàleg, hi hauria d’haver un alto el foc abans. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va declarar obertament la seva oposició a una pausa en els atacs.
El secretari general de Hezbol·là, Naim Qassem, va parlar per primera vegada al seu públic des de l’anunci de Netanyahu i des de la jornada més letal en sis setmanes, dimecres passat, amb 303 víctimes mortals a tot el país.
Qassem va fer una crida a les autoritats libaneses perquè "deixin de fer concessions incondicionals" en la guerra en curs a través de declaracions al canal Al Manar. "No acceptarem cap retorn a l ’statu quo ", va declarar, en referència a una situació en què Israel accepti un alto el foc però continuï perpetrant atacs al país, com va fer des de la treva que va entrar en vigor el novembre del 2024. "La resistència continuarà fins al nostre últim alè", va afegir, al·legant que el grup continuarà lluitant "al costat de l’Exèrcit i del poble del Líban". Ahir a la tarda, centenars de simpatitzants de Hezbol·là i els seus aliats es van congregar en diferents punts de Beirut per protestar contra la decisió de les autoritats libaneses d’entaular negociacions directes amb Israel.
Ponts destruïts
Israel va exposar com a objectius l’expulsió de Hezbol·là de les institucions polítiques, on els seus membres ocupen càrrecs ministerials i com a diputats, i mantenir la seva ocupació al sud del Líban. Allà és on es van concentrar els atacs israelians durant la nit de dijous passat. A més, l’Exèrcit israelià va destruir vuit ponts que travessen el riu Litani i que connecten la part oriental del país amb la resta. De moment, només en queda un d’operatiu.
Nabatieh, la principal ciutat del sud de l’interior, es va emportar la pitjor part de la jornada, en què van morir 19 persones. Els atacs es van acarnissar amb l’edifici de la seu del Govern allà, ja que se’n va destruir part i algunes oficines com les de la intel·ligència de l’Exèrcit i les de la Seguretat de l’Estat. També van ser atacats diversos edificis residencials i el mercat de la ciutat, que va ser destruït durant la guerra del 2024.
Entre les víctimes mortals hi ha 13 membres de la Seguretat de l’Estat. "Aquesta dolorosa experiència reforça la nostra determinació d’arribar, com més aviat millor, a un alto el foc per protegir el Líban i la nostra gent al sud", va dir el primer ministre libanès, Nawaf Salam. A Sohmor, a la vall de la Bekaa, van morir dues persones per bombardejos israelians. Set persones més van perdre la vida després d’un atac israelià a la plaça del poble de Jbah ahir al migdia.
Al seu torn, les autoritats castrenses van desplegar la 98a divisió de l’Exèrcit per participar en la invasió terrestre del Líban, tot i que el mitjà israelià Haaretz assegura que les tropes israelianes no preveuen avançar més a l’interior del territori libanès. Qassem va afirmar que "l’enemic israelià no va aconseguir fer front als valents herois de la resistència de Hezbol·là".
També es va registrar un augment de la intensitat dels atacs de Hezbol·là contra el nord d’Israel. Els seus projectils van intentar arribar a les ciutats de Tel-Aviv, al centre del país, i d’Ashdod, més al sud, a 150 quilòmetres de la frontera.
Mentrestant, els hospitals libanesos continuen completament desbordats pels més de 1.150 ferits que va provocar el centenar de bombardejos que va llançar l’Exèrcit israelià en menys de 10 minuts durant l’anomenat dimecres negre. L’Organització Mundial de la Salut va afirmar que alguns hospitals del Líban podrien quedar-se sense farmacioles mèdiques per a traumatismes que salven vides en qüestió de dies, perquè els subministraments estan a punt d’esgotar-se després de les nombroses víctimes dels atacs israelians a gran escala.
