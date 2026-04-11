Lliçons de la guerra a l’Iran
La UE ha d’adaptar la seva política exterior i de defensa a un perfil més realista, conforme amb les seves capacitats econòmiques, polítiques i militars, així com prioritzar la diplomàcia i la coexistència pacífica, cenyint-se en l’àmbit militar a la defensa del territori de la Unió i l’OTAN.
Eliseo Oliveras
La guerra a l’Iran permet extreure diverses lliçons polítiques i militars que haurien de servir a la Unió Europea (UE), als seus estats membres i als països europeus de l’OTAN per adaptar la seva política exterior i de defensa a un perfil més realista, conforme amb les seves capacitats reals econòmiques, polítiques i militars, el rebuig majoritari dels votants al bel·licisme i els dubtes sobre la fermesa del compromís nord-americà amb la defensa d’Europa. Aquesta reorientació europea hauria de prioritzar la diplomàcia i la coexistència pacífica, cenyint-se en l’àmbit militar a la defensa del territori de la UE i l’OTAN, lluny del funest aventurisme de les últimes dècades i de l’ambició de projectar poder militar europeu a la regió de l’Indopacífic, plantejada per diferents líders europeus.
Primer, els membres europeus de l’OTAN han de començar a actuar en política exterior i defensa com si ja no comptessin amb el suport militar automàtic dels Estats Units que garanteix el Tractat de l’Atlàntic Nord en cas d’atac. Les últimes diatribes del president nord-americà, Donald Trump, aquesta setmana contra l’OTAN i els aliats europeus han sembrat públicament el dubte que Washington continuï disposat a defensar de manera automàtica els seus aliats en cas d’atac.
El cap d’Estat Major francès, el general Fabien Mandon, va reconèixer el 9 d’abril, davant la Comissió de Defensa de l’Assemblea Nacional, que "ja no es pot tenir el mateix nivell de confiança sobre el compromís dels Estats Units amb la seguretat europea". El president txec, Petr Pavel, també va assenyalar que els comentaris de Trump han perjudicat greument la credibilitat de l’OTAN al posar en dubte la seva disposició a actuar unida i de manera contundent en cas d’atac.
Segon, la guerra a l’Iran mostra una altra vegada que no es pot canviar un règim polític a base de bombardejos i que aconseguir-ho militarment resulta molt problemàtic. Els canvis de règim a través d’una intervenció militar requereixen l’actuació de milícies locals (Líbia el 2011 i Afganistan el 2001), de tropes occidentals sobre el terreny (Afganistan el 2001-2021, Iraq el 2003-2025) o de la col·laboració de destacats membres del règim (Veneçuela 2025-2026). El canvi de règim a l’Afganistan, després de 20 anys d’intervenció militar occidental, va resultar inútil. Els talibans van recuperar el poder el 2021 enmig d’una retirada catastròfica de l’OTAN i van reinstaurar el seu totalitarisme islàmic, cosa que implica que els 3.590 soldats de la coalició caiguts a l’Afganistan van morir en va.
En altres casos, la intervenció militar occidental va deixar un país caòtic amb successives guerres civils (Líbia, Iraq), va desestabilitzar tota la regió al seu voltant i va donar un nou impuls al gihadisme d’Al-Qaida i Estat Islàmic a Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.
Tercer, l’Iran demostra que les sancions econòmiques tampoc serveixen per modificar els règims polítics. Les duríssimes sancions aplicades a l’Iran durant dècades han reforçat el poder repressiu del règim, no han perjudicat l’elit governant sinó només la població i han bloquejat la possibilitat de canvi intern.
L’exemple de Corea del Nord
Corea del Nord és l’exemple extrem del fracàs de les sancions econòmiques occidentals, que no han evitat que es doti de l’arma nuclear i expandeixi el seu arsenal de míssils balístics. El règim cubà suma també 67 anys mirant de resistir les draconianes sancions nord-americanes, que han arruïnat el país i empobrit la seva població.
La manera més eficient d’influir en la política interna d’un altre país és mitjançant estímuls econòmics i diplomàtics positius. Però sense caure en xecs en blanc, com els que els governs europeus donen al règim islamista de Damasc, presidit per l’antic dirigent d’Al-Qaida Ahmed al-Sharaa, mentre prossegueixen els atacs a les minories, els últims als cristians de Kfarbo, Mhardeh i Suqaylabiyah al març.
I quart, la guerra a l’Iran ha tornat a remarcar la facilitat amb què uns drons de molt baix cost i fàcil producció poden causar un mal enorme a les instal·lacions i infraestructures civils i militars. Per això, és molt urgent que els països europeus es dotin de sistemes efectius de defensa antidrons, en especial als seus flancs meridional i oriental. L’amenaça més immediata podria procedir dels terroristes islamistes, que ja els utilitzen amb èxit a Mali i el Níger, com va mostrar l’atac combinat a l’aeroport de Niamey el 29 de gener reivindicat per Estat Islàmic.
