Mette‐Marit de Noruega reprèn l’agenda amb oxigen
LISE ÅSERUD / LAURA ESTIRADO
Mette-Marit de Noruega va tornar ahir a posar-se davant els focus. Va ser en un acte d’agenda en què la seva imatge era impossible de separar del difícil moment que passa. La princesa hereva, de 52 anys, dona del príncep Haakon, va reaparèixer a Oslo amb una cànula nasal d’oxigen connectada a un aparell que portava un empleat de palau, escena que confirma fins a quin punt el seu estat de salut s’ha tornat delicat per una fibrosi pulmonar crònica. LAURA ESTIRADO.
