Netanyahu acusa Espanya de lliurar una "guerra diplomàtica"
El primer ministre israelià expulsa els representants espanyols de l’organisme per supervisar l’alto el foc a Gaza
Andrea López-Tomàs
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va esclatar contra Espanya. "No permetré que cap país lliuri una guerra diplomàtica contra nosaltres sense pagar un preu immediat per això", va dir ahir. En aquesta línia, el líder hebreu va decidir expulsar els representants espanyols del Centre de Coordinació Cívic Militar (CMCC, per les sigles en anglès) per a la supervisió de l’alto el foc a la Franja de Gaza. "Qui ataqui l’Estat d’Israel en lloc dels règims terroristes, qualsevol que faci això, no serà el nostre soci en el futur de la regió", va declarar en un vídeo publicat a les xarxes socials.
"No estic disposat a tolerar aquesta hipocresia ni aquesta hostilitat –va afegir–. Israel no es mantindrà en silenci davant els que ens ataquen. Espanya ha difamat els nostres herois, els soldats de l’Exèrcit israelià, els soldats de l’exèrcit més moral del món", va defensar Netanyahu des del seu despatx. "Per tant, avui he ordenat la retirada dels representants d’Espanya del centre de coordinació a Kiryat Gat [localitat al sud d’Israel on es troba el CMCC], després que Espanya hagi optat repetidament per oposar-se a Israel", va exposar.
Gideon Saar, ministre d’Afers Exteriors, va declarar que l’expulsió d’Espanya del CMCC va aconseguir coordinació amb els Estats Units. "El biaix antiisraelià obsessiu d’Espanya sota el lideratge de Sánchez és tan greu que ha perdut tota capacitat per exercir un paper constructiu en la implementació del pla de pau [del president nord-americà, Donald Trump] i del centre que opera sota el marc d’aquest pla", va dir Saar.
Espanya va ser notificada de la decisió i, al tancament d’aquesta edició, no s’havia produït una reacció per la seva banda. Creat a l’octubre, el CMCC busca supervisar l’alto el foc i facilitar el flux d’assistència humanitària, logística i de seguretat cap a la Franja de Gaza com a part del pla de pau de Trump.
Sancions internacionals
"Des de fa molt temps, el Govern d’Espanya, sota el mandat de Pedro Sánchez, ha actuat en contra de l’Estat d’Israel per tots els mitjans possibles", va afegir el ministre, acusant l’Executiu i el seu president de llançar falses acusacions d’injúries contra Israel i difamacions. "El Govern espanyol ha intentat perjudicar-nos a les institucions internacionals, incloent-hi repetits intents –sense èxit– d’imposar-nos sancions a la Unió Europea", va afegir Saar abans d’assenyalar que durant la guerra contra l’Iran, va actuar en contra dels interessos d’Israel i del seu aliat, els Estats Units.
Dimecres passat, el president del Govern va criticar directament Netanyahu pel seu dur atac contra el Líban, que va matar 303 persones en 10 minuts. "El seu menyspreu per la vida i el dret internacional és intolerable", va escriure Sánchez a la xarxa social X. En el seu missatge, va defensar que el Líban formés part de l’alto el foc, i que la comunitat internacional condemni "aquesta nova violació del dret internacional". "La UE ha de suspendre el seu Acord d’Associació amb Israel, i no hi ha d’haver impunitat davant aquests actes criminals", va afegir el president del Govern.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre