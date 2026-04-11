El president xinès rep la líder de l’oposició taiwanesa
Xi Jinping i Cheng Li-wun exemplifiquen la unificació davant l’opció independentista
Adrián Foncillas
Al Gran Palau del Poble, amb solemnitat i aplaudiments, va ser rebuda ahir una política taiwanesa. La primera reunió en una dècada d’un secretari general del Partit Comunista de la Xina i un líder del Kuomintang (KMT) ha revelat la sintonia que disfrutaria avui l’estret de Taiwan si l’últim governés Taipei. Passa que està assentat en l’oposició i la reunificació harmoniosa anhelada durant la jornada és improbable.
Xi Jinping i Cheng Li-wun van encadenar lloes a la pau en aquests temps convulsos. "Avui el món és molt lluny de ser pacífic i no hi ha res més preciós que la pau", va dir Xi. "Els compatriotes a banda i banda de l’estret són tots xinesos i pertanyen a una sola família que desitja la pau, el desenvolupament, els intercanvis i la cooperació", va continuar. "Quan una família està ben avinguda, tots els membres prosperen", va afegir. Només l’independentisme, va aclarir, provoca problemes. "La Xina no ho tolerarà mai ni ho perdonarà", va prometre.
Cheng va presentar la visita a la Xina com un "viatge per a la pau" que mesuraria "la sinceritat de Pequín per implicar-se en un diàleg pacífic". Avui ha aprofundit en aquesta via. "Taiwan ha de deixar de ser un punt de tensió de conflictes potencials i esdevenir un símbol de la pau protegit pel poble xinès a banda i banda de l’estret", va afirmar. "Tot i que vivim en sistemes diferents, ens respectarem i ens acostarem a l’altre, buscarem solucions per evitar la guerra", va desitjar. Si el KMT governa a Taiwan, va prometre convidar Xi a l’illa. Falten dos anys per a les eleccions: que continuï Xi a Pequín és molt probable; que el KMT trenqui la seva ratxa de tres derrotes consecutives ho és molt menys.
Cheng és una figura controvertida en una societat polaritzada com la taiwanesa. Diu que "és natural sentir-se xinesa", però només un terç de la població taiwanesa ho comparteix. Molts l’acusen d’acostar-se massa al que perceben com l’enemic. El Partit Democràtic Progressista (PDP), ara en el poder, va qualificar el viatge com a "políticament problemàtic". No és pas casual que Cheng aterrés dimarts a Nanjing. Va ser la capital xinesa durant el Govern del KMT. La victòria dels comunistes de Mao va forçar la fugida dels nacionalistes de Chiang Kai-shek a Taiwan i durant dècades va continuar l’hostilitat i reclamant-se tots dos com el Govern legítim de la Xina. El KMT recolza la reunificació en una Xina democràtica, mentre que el PDP defensa tesis independentistes.
És habitual que Pequín premiï els primers governs amb intercanvis comercials, econòmics i turístics per convèncer els taiwanesos que la seva vida serà més pròspera i segura als braços de la mare pàtria. Per als segons, en canvi, només hi ha amenaces i campanyes per esborrar la seva ja tènue empremta al món. És simptomàtic que Cheng sol·licités avui a Xi que permetés a Taiwan un rol més visible en organitzacions econòmiques regionals, i que aquest ho veiés "de manera positiva". L’estratègia del bastó i la pastanaga, amb què Pequín pretenia un acostament progressiu, s’ha revelat calamitosa. El sentiment xinès retrocedeix a l’illa i el KMT ha passat d’hegemònic a opositor.
"Deessa de la reunificació"
Pequín només dialoga amb Cheng, aplaudida a les xarxes xineses com "la deessa de la reunificació", mentre que ignora els oferiments del president, Lai Ching-te, desdenyat com un incendiari independentista. La visita de Cheng coincideix amb el fragor parlamentari a Taipei. La majoria del KMT ha paralitzat una partida especial de 40.000 milions de dòlars en Defensa. El Govern jutja que l’oposició posa en perill la seguretat de l’illa. "La història ens diu que els compromisos amb els règims autoritaris sempre costen la sobirania i la democràcia i la democràcia i mai porten la llibertat ni la pau", va alertar Lai aquesta setmana. Per al KMT, hi ha coses més urgents que enriquir la indústria armamentista nord-americana.
També sobrevola l’illa la inquietud de convertir-se en un peó dels interessos geopolítics nord-americans. Taiwan serà un assumpte prioritari per a Pequín en la imminent cimera de Xi i Donald Trump. La venda d’armes signada al desembre per 11.000 milions de dòlars va irritar la Xina i va posar en perill la pau comercial.
