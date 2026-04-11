Homenatge
El PSOE busca la complicitat del PP per dedicar un «espai important» del Congrés a Rubalcaba
La presidenta de la Cambra s’ha posat en contacte amb els populars per arribar a un acord polític ampli
El partit d’Alberto Núñez Feijóo encara no ha contestat i espera que la proposta es concreti més en el futur
Luis Ángel Sanz
Pocs dirigents polítics congreguen entorn de la seva figura i la seva trajectòria un aplaudiment tan ampli i unànime com el que va recollir Alfredo Pérez Rubalcaba quan va deixar la política el setembre del 2014. O més encara quan va morir, cinc anys després, el maig del 2019. Llavors, tots els grups li van retre homenatge al mateix Congrés dels Diputats, on es va instal·lar la seva capella ardent. A aquell comiat hi va acudir tota la classe política, inclòs el rei emèrit, Joan Carles, i un gran nombre de dirigents del Partit Popular, des de l’expresident Mariano Rajoy fins al llavors líder popular, Pablo Casado, a més del ja llavors president, Pedro Sánchez, i tot el Partit Socialista.
Per tot això, la presidenta de la Cambra, la socialista
, s’ha dirigit de manera discreta al Partit Popular buscant la seva complicitat per retre un últim homenatge a Rubalcaba dedicant-li «un espai important» de la Cambra de la qual va ser membre molt destacat. El
prefereix que una decisió d’aquest calibre sorgeixi des de la unanimitat, no des de la majoria que té a la Mesa juntament amb
.
Armengol ja va anunciar públicament al desembre, en la presentació del llibre Discursos parlamentaris d’Alfredo Pérez Rubalcaba, la seva intenció de "buscar un espai important i de rellevància" per donar-li el nom del dirigent socialista. Aquella presentació va unir dos expresidents ara enfrontats, Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. Tots dos van comptar amb ell com a ministre de diferents carteres o com a vicepresidenta. Ara, la presidenta de les Corts busca un acord entre PSOE i PP al qual puguin afegir-se posteriorment tots els altres grups.
Els socialistes no volen que unes converses com aquestes siguin objecte de polèmica, sobretot per respectar al màxim la memòria del dirigent socialista. No obstant, la pèssima relació actual entre el PSOE i el PP, que es visibilitza cada setmana en els plens del Congrés amb insults, crits i tota mena de desqualificacions, sobretot des dels grups de la dreta, fan pensar que aquest acord pot ser difícil.
Fonts del PSOE consideren que «la competició» que el PP manté amb Vox fan complicat una part d’aquest partit arribar a consensos amb els socialistes, tot i que sigui entorn de figures que molts dirigents populars han enaltit en diferents moments de la democràcia espanyola. Rubalcaba, de fet, és una de les personalitats socialistes més valorades pel PP. Fins i tot, moltes vegades contraposen la seva figura amb la de Pedro Sánchez i o el seu equip actual.
Proposta «informal i inconcreta»
Des del grup del PP al Congrés confirmen que la presidenta Armengol els ha sondejat sobre la possibilitat de dedicar un espai al també exsecretari general del PSOE. Fonts del Grup Popular asseguren que va ser d ’una manera molt informal i inconcreta. Per tant, ni tan sols saben els responsables del primer grup de la Cambra baixa si seria posar el seu nom a una sala ja existent del Congrés, com en les quals se celebren ordinàriament comissions parlamentàries o reunions dels diferents grups parlamentaris, o simplement un espai de record o homenatge.
Al PP no es tanquen en banda a priori a aquesta possibilitat, però queden a l’expectativa que es concreti, al temps que recorden que hi ha figures molt importants, algunes de vives com els quatre expresidents del Govern, dos del PP, José María Aznar i Mariano Rajoy, i dos del PSOE, Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, que no tenen un homenatge similar al palau de les Corts.
