Impacte de la guerra a l’Iran
Racionament, impostos a les elèctriques, compres conjuntes...: totes les cartes que estudia la UE per fer front a la crisi energètica
Brussel·les entén que les conseqüències de la crisi a l’Orient Mitjà als mercats s’allargaran malgrat la treva entre els Estats Units i l’Iran
Beatriz Ríos
La treva entre els Estats Units i l’Iran ha donat un respir al món, i a Europa, però recuperar el trànsit normal a l’estret d’Ormuz necessitarà temps i els danys a les infraestructures energètiques pels bombardejos als països del Golf tindran un impacte durador en els mercats. Davant la incertesa, la
continua amb els preparatius d’un paquet de mesures per fer front a la crisi. Les repassem.
«Ens enfrontem a una situació molt greu», va reconèixer Dan Jorgensen, comissari europeu d’Energia, durant una roda de premsa, després de reunir-se amb els ministres dels Vint-i-set fa dues setmanes. «No hem de fer-nos il·lusions que les conseqüències d’aquesta crisi per als mercats energètics seran passatgeres, perquè no ho seran», va advertir Jorgensen.
El comissari va apuntar que el final del conflicte no era necessàriament el final de l’alça dels preus. Aquest dijous, un grup d’experts ha determinat que «es preveuen conseqüències a llarg termini» al mercat del gas, segons fonts comunitàries. Per això, recomanen començar a proveir-se per evitar problemes de cara a l’hivern.
L’alto el foc i la reobertura d’Ormuz són importantíssims, però, davant la incertesa, Brussel·les continua dissenyant mesures per pal·liar els efectes de la crisi. Segons fonts comunitàries, la treva «no ha tingut cap impacte» en els preparatius. Jorgensen va assegurar que la crisi no té res a veure amb la del 2022, quan el preu del gas es va disparar després de tancar l’aixeta de Rússia. Però també va admetre que ara «ens enfrontem a una gamma més àmplia de problemes». Tot i que la UE també està més preparada.
Diversificar i reduir dependències
El 2022, després de la invasió russa d’Ucraïna i en resposta a les sancions, el Kremlin va frenar el subministrament de gas a Europa. Rússia era llavors un dels principals proveïdors dels països de la UE. El primer que van fer els europeus va ser diversificar les seves compres de gas per reduir la seva dependència. Actualment, el bloc compra el 58% del gas que consumeix als Estats Units i només un 8,5% del gas arriba a través de l’estret d’Ormuz.
De fet, la UE amb prou feines depèn dels països del Golf. Però el petroli és una altra història. La portaveu d’Energia de la Comissió Europea, Anna-Kaisa Itkonen, va explicar que tot i que només el 7% ve de països de la regió, l’Iraq, Kuwait, l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, el bloc importa a través de l’estret el 40% del dièsel i el combustible per als avions.
Després de la crisi del 2022, els Vint-i-set van centrar els seus esforços a diversificar els seus proveïdors i accelerar la transició a fonts d’energia renovables, les úniques que es produeixen majoritàriament en territori comunitari. Aquest mateix missatge ha tornat a enviar la Comissió davant d’aquesta crisi.
«Aquesta crisi ens mostra una vegada més que Europa enfronta una vulnerabilitat fonamental a les pertorbacions energètiques externes. I això està vinculat a la nostra dependència dels combustibles fòssils importats», va assegurar el comissari. «Aquest ha de ser el moment en què finalment aprenguem aquesta lliçó», va afegir.
¿L’excepció europea?
Com va passar el 2022, el problema no és tant de subministrament sinó de cost. La incertesa als mercats com a conseqüència del conflicte ha disparat el preu del gas. Atès que el preu a l’engròs de l’electricitat al mercat interior de la UE està directament vinculat al preu del gas, aquest s’ha tornat a disparar com a conseqüència de la crisi.
El debat sobre una possible reforma del mercat elèctric a la UE continua obert. Tothom està d’acord que aquest model no és ideal, però ningú sembla trobar una alternativa que funcioni per a Vint-i-set països amb mixos energètics molt diversos. No obstant, l’opció de desvincular el preu de l’electricitat del preu del gas, tot i que de manera temporal, torna a estar sobre la taula.
Impostos a les elèctriques
Precisament com a resultat d’aquest model, les elèctriques estan generant beneficis extres. En una carta enviada el 3 d’abril a la Comissió Europea, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria van demanar crear un impost temporal per taxar aquests rendiments i poder utilitzar els diners per alleujar l’impacte de la crisi per als consumidors i les empreses, com va passar el 2022.
Aquest tipus de mesures, van assegurar en la missiva els ministres d’Economia d’aquests cinc països, enviaria «un missatge clar que els que es beneficien de les conseqüències de la guerra han d’aportar el seu gra de sorra per alleujar la càrrega que recau sobre la població». Brussel·les, de moment, s’ha limitat a confirmar que ha rebut la carta i està estudiant la proposta.
Reduir i agregar la demanda
Europa no té un problema de subministrament, de moment. No obstant, alguns països ja han experimentat escassetat d’alguns combustibles. Països com Eslovènia s’han vist obligats a introduir límits a la compra i sobre alguns aeroports italians pesava l’amenaça d’haver de deixar avions a terra per falta de querosè.
Dimecres passat, es va reunir el grup d’experts que monitoritza la situació als mercats del petroli. Segons fonts comunitàries, van determinar que l’impacte sobre els preus és «limitat» i no hi ha risc d’«emergència», almenys a l’abril. Les mateixes fonts van reiterar que la UE «disposa de les eines necessàries per gestionar aquesta crisi». Però també que la Comissió està treballant en una sèrie de mesures per mitigar-ne l’impacte.
El comissari d’energia va convidar els governs europeus a aplicar «en la mesura possible» les recomanacions de l’Organització Internacional de l’Energia per reduir la demanda. Això passa, per exemple, per recomanar el teletreball quan sigui possible, reduir el límit de velocitat a les autopistes, fomentar el transport públic o augmentar l’ús compartit dels cotxes.
El 2022, la UE ja va prendre mesures d’aquest tipus, per exemple, cridant a rebaixar la temperatura de les calefaccions o a apujar la dels aires condicionats per estalviar. L’estalvi va arribar fins a un 18% respecte al consum habitual. Una altra de les recomanacions de Brussel·les, com llavors, ha sigut començar a omplir els dipòsits per evitar problemes de cara a l’hivern. En aquest sentit, podrien fomentar-se també les compres conjuntes per reduir costos.
No obstant, en una entrevista amb el Financial Times, Jorgensen va reconèixer que es preparaven per al pitjor. El comissari d’Energia va assegurar que no s’havia arribat a aquest punt, però Brussel·les no descartava haver de prendre mesures per racionar el petroli.
Ajuts d’Estat i rebaixes fiscals
El mes de març passat, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va presentar als líders una sèrie d’opcions per abordar de manera urgent les conseqüències de la crisi. Aquesta proposta incloïa, com el 2022, la possibilitat de flexibilitzar les ajudes d’Estat per recolzar els sectors més afectats o rebaixar els impostos a l’electricitat o taxes especials.
El paquet de mesures hauria d’arribar en els pròxims dies. Brussel·les segueix de prop la situació i adaptarà les mesures segons la gravetat de la crisi. Però gran part del pes sobre com abordar els efectes d’aquesta continua caient a les espatlles dels governs.
