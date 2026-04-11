Consell Nacional
Illa crida a files el PSC contra l’extrema dreta després de la polèmica a Ripoll: «No pactarem amb els que fan apologia de la intolerància»
El president de la Generalitat demana actuar contra una ideologia que «empobreixi», «divideix» i «menteix» la ciutadania i reivindica Catalunya com a «far» per frenar-la
Sara González
El que ha passat amb els regidors del PSC de Ripoll, que dijous van facilitar amb la seva abstenció l’aprovació dels pressupostos de l’alcaldessaSílvia Orriols, no pot tornar a passar. Aquest és el missatge que, sense escatimar en contundència, ha llançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, als dirigents del seu partit a l’espera de concretar-se com se sanciona aquests regidors. «Mai en la vida pactarem amb els que fan apologia de la intolerància i la divisió», ha sentenciat en el que ha sigut una crida a files als seus quadros perquè no tornin a cometre cap error d’aquest tipus quan falta només un any per a les eleccions municipals.
En la seva intervenció davant del Consell Nacional del PSC, el president no ha esmentat ni Ripoll ni la líder d’Aliança Catalana, però se li ha entès tot. Expliquen dirigents de la formació que l’acció dels seus representants en aquest municipi que s’ha convertit en un polvorí per a tots els partits catalans ha caigut com un tret a la cúpula socialista, Illa inclòs. Per això ha ordenat una actuació contundent i ha considerat necessari aquest avís a navegants en la trobada d’aquest dissabte per ratificar el calendari per escollir els seus alcaldables per a les municipals del 2027. Aquest dilluns, la direcció anunciarà quines conseqüències té per als seus regidors aquesta col·laboració amb Orriols per la qual s’han retractat i entonat el 'mea culpa'.
Un context global «angoixant»
Per Illa, no hi ha concessió possible davant la «crueltat» que representa l’extrema dreta a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món, una ideologia de la qual ha advertit que, quan governa, «empobreix» i «enfronta» la ciutadania amb «mentides» mentre mira només les seves pròpies butxaques i interessos particulars. La pluralitat i la diversitat fruit de la immigració, ha insistit, «enriqueixen» Catalunya, i ha reivindicat que la societat catalana és avui millor gràcies a les persones que dècades enrere van venir de comunitats com Andalusia, una cosa que, ha pronosticat, succeirà de nou amb els nous ciutadans que arriben. No ha desaprofitat l’ocasió per donar també un cop de mà a María Jesús Montero en plena precampanya de les andaluses reivindicant que també allà fa falta un govern progressista: «Catalunya i Andalusia sumen més i tenen més força que enfrontades, com alguns volen».
No obstant, no escatimat a l’hora de definir el context global com a «preocupant» i «angoixant» davant l’escalada bèl·lica i l’ús de la força «desinhibit, ostentós i sense contenció» que està provocant un «deteriorament» de les democràcies, però ha demanat als seus que no sucumbeixin ni davant el derrotisme dels que preconitzen que és «inevitable» ni davant les «solucions màgiques» de tall autoritari. És per això que ha cridat a l’acció recordant que «hi ha molt per fer» en una Europa que, segons el seu parer, no pot resignar-se a quedar «en mans de l’autòcrata Putin».
Per començar, ha situat com un «far» la cimera de líders progressistes que acollirà Barcelona la setmana que ve amb el títol ‘En defensa de la Democràcia’ i que, a més del president del Govern, Pedro Sánchez, acudiran líders internacionals com la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum; el de Colòmbia, Gustavo Petro; i el del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Les polítiques, ha apuntat Illa, s’adapten als temps, però els valors són els que han de romandre immutables. Els seus, ha recordat, són els de l’«humanisme cristià»: llibertat, fraternitat i igualtat.
L’elefant dels pressupostos
Catalunya, ha reivindicat, està sent punta de llança d’aquests principis. El president ha recitat la tirallonga de polítiques paradigmàtiques que està aplicant el seu Govern. Des de presumir de ser el territori on «més habitatge públic» es construeix fins a una intervenció del mercat immobiliari per posar veto a qui vol «enriquir-se amb els pisos». De la llei de barris del llegat de Pasqual Maragall per revitalitzar 20 zones degradades al «millor finançament» que s’hagi acordat mai o el desbloqueig de l’ampliació de l’aeroport del Prat. Tot, ha apuntat, perquè Catalunya es converteixi en una dècada en «el millor país d’Europa» on viure.
Res ha dit, no obstant, dels pressupostos pendents d’acordar amb ERC, un dels grans elefants de l’habitació socialista i que els alcaldes esperen amb candeletes perquè tenen projectes pendents d’aquests recursos. Al juny, el PSC nomenarà els seus primers candidats a les municipals del 2027 començant pels que són a l’oposició, mentre que els que són ja alcaldes o estan en governs municipals seran proclamats al novembre i al febrer de l’any que ve. Serà el primer test electoral a Catalunya des del 2024, i Illa no vol cap altra relliscada com la de Ripoll.
