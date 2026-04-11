Un sistema electoral ‘trucat’ per Orbán
Els sondejos apunten a una victòria de l’opositor Péter Magyar en la cita amb les urnes de demà, que no es dona per segura després d’experiències anteriors i per la reforma de la llei que regula els comicis.
Gemma Casadevall
Hongria celebra demà unes eleccions parlamentàries crucials per a la Unió Europea. Fa mesos que els sondejos pronostiquen el final del domini de qui durant 16 anys ha sigut el seu primer ministre, l’ultranacionalista Viktor Orbán, flagell de Brussel·les, referència de la ultradreta europea i aliat de Donald Trump i Vladímir Putin. Algunes enquestes han arribat a estudiar una majoria de dos terços per a l’opositor Péter Magyar, líder de Tisza, que malgrat ser conservador aglutina un electorat d’ampli espectre, unit per l’anhel de donar per tancada l’era Orbán. També recorden com el 2022, amb l’oposició aplegada en una gran coalició liderada per Péter Marki-Zay, aleshores el favorit de les enquestes, les urnes van donar la reelecció a Orbán amb majoria absoluta.
Els dos bàndols es creuen acusacions d’ingerències estrangeres i campanyes de desinformació –del Kremlin i la Casa Blanca, a favor d’Orbán, o d’Ucraïna i Brussel·les, a favor de Magyar–. Però fins i tot sense factors externs, sobre aquestes legislatives pesa l’ombra d’un sistema trucat pel partit en el poder.
El llenguatge incert dels sondejos.
Els sondejos coincideixen que Magyar serà el més votat. Discrepen els difosos per mitjans afins a Orbán, el Govern del qual controla un 90% del panorama mediàtic del país. Una anàlisi de l'institut Median, basada en cinc enquestes entre el febrer i el març, dona a Tisza de 138 a 143 escons, davant la cinquantena que obtindria Fidesz, el partit del primer ministre. Però no hi ha res descartat, en bona part perquè el sistema electoral afavoreix Fidesz. Orbán ha redissenyat districtes i el repartiment d'escons amb una fórmula que pot jugar en contra del més votat. Fidesz pot obtenir la majoria d'escons amb un 45% dels vots, mentre que Tisza en necessita més del 55%.
Dues paperetes amb efectes creuats.
Els aproximadament vuit milions d'electors hongaresos tenen davant seu dues paperetes, de la combinació de les quals sorgeix el repartiment dels 199 escons de l'Orszaggyules (Parlament). Hi ha 93 diputats que s'adjudiquen proporcionalment a la llista de cada partit, mentre que els altres 106 corresponen al candidat més votat de cada districte. És una fórmula implantada el 2013, tres anys després de la primera victòria d'Orbán. Va reduir el nombre d'escons, que fins aleshores estava en 386. Va redibuixar a continuació els districtes electorals d'acord amb el que en observació electoral s'anomena gerrymandering, terme que remet a l'estratègia que el governador de Massachusetts Elbridge Gerry va elevar a norma el 1812 i que legalitza aquesta forma de manipulació favorable a un partit determinat.
Turisme electoral.
En el cas hongarès, la pràctica del gerrymandering s'ha anat afinant legislatura rere legislatura. El resultat és un tracte de favor al vot rural, on el Fidesz té els bastions, en detriment de l'urbà. Conscient que té males cartes al camp, el líder opositor ha invertit la recta final de la seva campanya en un intens recorregut pel territori nacional, a la recerca del suport d'uns electors que no van veure passar pels seus carrers més que candidats del Fidesz.
La reforma que va implantar Orbán inclou una sèrie d'innovacions en interès propi. S'atorguen escons addicionals al partit majoritari i es facilita l'anomenat turisme electoral. L'elector es pot registrar en qualsevol districte, la qual cosa permet que es desplaci un nombre de simpatitzants d'una circumscripció en què es considera que té assegurada la victòria a una altra en disputa.
Un Parlament sense centreesquerra.
Passi el que passi demà, l'únic descartable és que en el nou Parlament hi tinguin escons altres formacions que no siguin Tisza, Fidesz o, a tot estirar, l'altre partit d'extrema dreta, Nostra Pàtria. El pastís parlamentari quedarà repartit entre dos o com a màxim tres formacions, totes dretanes. És el preu que presumiblement pagarà de nou el centreesquerra hongarès a canvi d'un relleu en el poder personalitzat en Magyar, gran captador del vot de tots els que no volen cap més legislatura d'Orbán.
