La UE culmina la implantació del registre digital a les seves fronteres
El sistema d’entrades i sortides, per a les estades curtes de ciutadans de tercers països, fa servir les dades biomètriques
El Periódico
El nou sistema electrònic de control a les fronteres de la Unió Europea, l'anomenat Sistema d'Entrades i Sortides (EES, en anglès) culmina aquest 10 d'abril del 2026 la seva implantació completa segons el calendari previst, malgrat que alguns estats membres presenten "dificultats tècniques" en la seva posada en marxa. En particular, aquest procediment serveix per registrar electrònicament les dades dels ciutadans de tercers països que viatgin a la UE per a estades de curta durada (90 dies en un període de 180 dies) i, en els passos fronterers on està implantat, figuren les dades de passaport, biomètrics (imatge facial i impressions dactilars) i d'entrada o sortida dels estrangers.
El desplegament progressiu d'aquest sistema va començar el 12 d'octubre quan es va implantar als 29 països que componen l'espai Schenghen – tots els de la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein–, primer en aeroports i posteriorment en fronteres terrestres i marítimes. En aeroports com el de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez, el primer dia de funcionament es van registrar 1.819 entrades amb aquest nou sistema que encara presenta algunes "dificultats tècniques" en algunes fronteres.
Dificultats tècniques
"Malgrat el calendari acordat, alguns estats membres ensopeguen amb dificultats tècniques. La Comissió està en estret contacte amb aquests estats i també comparteix les millors pràctiques on el sistema funciona bé", va dir a Efe un portaveu de l'Executiu comunitari, que no va especificar a quins territoris s'experimenten aquests obstacles. No obstant, la Comissió va afirmar que, "amb el sistema funcionant bé, es triga només 70 segons a registrar una entrada o sortida". La implantació del sistema en països com Portugal va ser defectuosa, amb cues de fins a 90 minuts a l'aeroport de Lisboa, un problema que va portar el Govern portuguès a suspendre l'ús d'aquest sistema el 30 de desembre i per tres mesos, a la recerca de solucions. A Màlaga (sud d'Espanya), la Diputació va denunciar a finals de desembre les "cues infernals" que va provocar l'EUS, igual com a l'illa de Tenerife, on la seva Cambra de Comerç va demanar al Govern espanyol un pla de xoc davant els retards que es van produir en les mateixes dates.
Durant els últims cinc mesos, es van registrar a les diferents fronteres de la UE més de 45 milions d'entrades i sortides, amb més de 24.000 denegacions d'entrada, de les quals es va considerar que més de 600 persones representaven "una amenaça per a la seguretat de la Unió", va explicar el portaveu comunitari. A Romania, per exemple, els guàrdies fronterers, al recopilar les dades biomètriques d'un viatger, van descobrir que la mateixa persona utilitzava dues identitats diferents amb dos documents diferents emesos a nom d'una altra persona.
Espanya ja té el sistema implantat a tots els llocs fronterers – terrestres, marítims i aeris – i, segons van dir fonts del Ministeri de l'Interior a Efe, està funcionant amb normalitat, tret d'alguna incidència lleu sense conseqüències. El SES forma part de l'anomenat "paquet de fronteres intel·ligents" de la UE, l'objectiu del qual és millorar la gestió de les fronteres exteriors de la Unió utilitzant tecnologia d'avantguarda i solucions innovadores. El Govern d'Espanya va invertir 83 milions d'euros per adequar als requeriments tècnics del sistema a tots els llocs fronterers espanyols, que continuen sent competència de la Policia Nacional.
