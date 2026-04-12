"Adif està trigant a assumir responsabilitats per Adamuz"
El president d’Andalusia, que compleix gairebé vuit anys en el càrrec, aspira a la reelecció el 17 de maig. Seran els seus tercers comicis i no contempla si seran els últims
Isabel Morillo
El repte per a Juanma Moreno (Barcelona, 1970) en les eleccions andaluses del 17 de maig és mantenir la majoria absoluta i no dependre de Vox. El Correo de Andalucía, del grup Prensa Ibérica, entrevista el candidat del PP.
Se la juga en 15.000 vots. ¿Li preocupa que el vot prestat del 2022 no torni a confiar en vostè?
Som conscients que una majoria suficient és complexa en aquests temps. Hi ha molt fraccionament i gairebé 25 formacions es presenten a aquestes eleccions. Tot i així, estem en disposició de poder aconseguir-la. Però també soc conscient que, si ho fem, serà per un marge molt escàs.
¿Li preocupa que Pedro Sánchez hagi planejat una presència intensa a la campanya?
Tothom juga. No soc un inconscient ni un ingenu i sé que el PSOE i Vox ens ho posaran molt difícil. Tots dos tenen un objectiu: tensar la campanya, mobilitzar el seu electorat i trencar la possibilitat d’una majoria suficient per al Govern que presideixo.
¿Li continua semblant María Jesús Montero mala candidata per al PSOE andalús?
Cap dels meus adversaris és un mal candidat. El que sí que he vist en la figura de María Jesús Montero és poc compromís. El fet que no renunciï al seu escó al Congrés envia un missatge molt clar: és més que probable que no prengui possessió de la seva acta al Parlament andalús si els resultats no l’acompanyen.
¿Pensa vostè que el 17 de maig els andalusos castigaran Sánchez a les urnes?
Hi ha raons per castigar-lo, i probablement a Andalusia més que en altres comunitats. Em refereixo, per exemple, a Catalunya, perquè Sánchez ha oblidat completament a Andalusia. Hem vist un deteriorament brutal de les infraestructures de l’Estat: autovies, ferrocarril i aigua. Els andalusos tenen prou motius per castigar Sánchez per l’oblit i la marginació que ha patit Andalusia davant altres territoris.
Ja que parla de Catalunya, ¿què li sembla la presència de Salvador Illa en campanya?
La respecto, però em sorprèn. Tinc una relació cordial amb ell i desitjo el millor per als catalans. Però si hi ha una comunitat clarament privilegiada pel sanchisme, pels seus pactes amb ERC i Junts, ha sigut Catalunya. Ho vam veure fins i tot amb el model de finançament que va proposar la senyora Montero: només el recolzava la comunitat beneficiada. I crec que ho veurem immediatament després de les eleccions andaluses, quan se cedeixi a Catalunya el 100% de la recaptació de l’IRPF. Estan esperant que passin aquestes eleccions per de nou cedir uns espais privilegiats a Catalunya en matèria de finançament.
Si revalida la presidència, ¿prioritzarà l’acord de finançament autonòmic ara que Montero ja no és ministra?
Crec que serà més fàcil. Pensava que la senyora Montero, sent andalusa, exconsellera d’Hisenda i candidata a la Junta, s’anava a bolcar a resoldre el finançament autonòmic d’Andalusia, tot i que fos per interès electoral. M’ha sorprès que no ho fes, condicionada per l’independentisme català. Ara s’obre una oportunitat de diàleg amb el nou ministre i amb el nou vicepresident, el senyor Cuerpo, i espero que puguem arribar a algun acord.
¿Per què creu que la rivalitat de Santiago Abascal amb vostè és més dura que amb altres líders del PP?
Aquí la bretxa amb el PP és més gran, i ells només tenen un camí per mobilitzar el seu electorat, que és la desqualificació, el fang i les notícies falses. Ho veurem al llarg de tota la campanya.
¿Veurem tancar-se els acords d’Extremadura i Aragó durant la campanya andalusa?
Sí. Vox no es pot permetre repetir eleccions a Extremadura i Aragó perquè això tindria conseqüències electorals negatives per a ells a Andalusia. Esgotaran fins al final, però hi haurà Govern.
Li he sentit dir que preferiria repetir eleccions abans que ficar Vox al Govern. ¿Ens ho creiem?
Repetir unes eleccions és un fracàs col·lectiu. Significa que les forces polítiques no han sigut capaces de posar-se d’acord. Ara bé, si et demanen la lluna, no és raonable i no és assenyat, caldrà prendre decisions. Però en aquest cas la responsabilitat serà de qui impedeixi un acord raonable.
Anem a l’examen de la seva gestió. ¿Què ha sigut el millor i el pitjor d’aquesta legislatura?
El millor ha sigut la recuperació de l’autoestima dels andalusos. L’andalús d’avui no se sent segons ni té complexos per parlar de tu a tu amb Madrid o amb Catalunya. I hi ha hagut assoliments econòmics.
¿I el pitjor?
El pitjor va ser la crisi dels cribratges. En termes de gestió, ha estat l’experiència que més m’ha afectat. Adamuz va ser emocionalment més dur, però, a nivell de gestió, aquesta crisi ho va ser més. Ningú pot dubtar de l’esforç que hem posat per millorar la sanitat.
En l’accident que va tenir lloc a Adamuz, l’últim informe elaborat per la Guàrdia Civil va revelar que hi va haver una fractura de la via 22 hores abans. ¿Li preocupen aquestes revelacions?
Estic sorprès i també preocupat. Hem mantingut un silenci respectuós durant mesos, però hem vist com es retirava material per part d’Adif en contra de decisions judicials, cosa que va motivar diversos retrets per part de la jutge. I ara la investigació de la Guàrdia Civil apunta que la via estava trencada durant 22 hores abans. ¿Com és possible que passessin trens i ningú detectés aquest problema? Això apunta a una fallada de manteniment, tant de la via com dels sistemes de seguretat. I això em preocupa no només per aquesta línia, sinó per l’estat de la resta d’infraestructures a Andalusia. Anem camí de tres mesos, 80 dies, i ningú assumeix responsabilitats.
¿És el moment de demanar responsabilitats i dimissions?
Adif està trigant a assumir responsabilitats. Hi ha hagut una falta de manteniment en la línia fèrria i als equips de seguretat.
Sobre els retards en l’atenció a les víctimes també es demanen responsabilitats. ¿Hi va haver un problema al 112 o al 061?
Estic completament tranquil amb l’actuació de la Junta. Hi va haver una caiguda puntual del 061, de col·lapse d’un sistema digital, però es va continuar operant de forma analògica. En cap moment hi va haver abandó del servei. La informació inicial parlava d’un accident ferroviari i, un cop hi van haver arribat, els equips es van trobar primer amb l’Iryo, que era el tren visible. És lògic que l’atenció se centrés allà fins que es va tenir constància del segon tren.
¿Per què van tardar 45 minuts a arribar a l’Alvia?
Quan arribes, et trobes de cara amb l’Iryo: és el primer tren visible. Tothom s’hi dirigeix perquè és on hi ha ferits i morts; no te n’aniràs a un quilòmetre. És quan arriben dues persones caminant que alerten els serveis d’emergència i se’ls diu "hi ha un altre tren».
¿Així, no sabien que hi havia un segon tren?
Va ser un triatge natural: s’atén primer el que es veu i on hi ha persones ferides. Quan es confirma l’existència de l’altre tren, els serveis s’hi desplacen. Crec que s’està intentant desviar el focus de la qüestió principal: per què es va produir l’accident i qui és responsable de l’estat de la via. És un joc de mentides i manipulacions molt made in Ferraz.
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- L’esgotament i la hiperconnexió digital alimenten el desig de jubilar-se: 'Tinc 54 anys i només penso a retirar-me
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre
- Laia Font, de Gironella, queda fora de la final de salt a la prova de la Copa del Món de Croàcia per la nota d'execució