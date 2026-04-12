Dilema polític
Hongria acudeix a les urnes amb una alta mobilització, amb la incògnita d’un possible adeu a Orbán
Gemma Casadevall
Amb una alta participació ja des de primeres hores de la jornada electoral van arrencar a Hongria uns comicis legislatius en què totes les mirades, nacionals i internacionals, estan concentrades en el possible relleu en el poder i l’adeu al seu primer ministre, l’ultranacionalista i euròfob Víktor Orbán. A les onze del matí, quatre hores després de l’obertura dels locals, la participació es va situar en 37,9%, gairebé dotze punts més que el percentatge en aquesta franja horària en els comicis del 2022. Aleshores, el candidat opositor, el conservador Péter Magyar, ja havia dipositat el seu vot i repetit una de les seves promeses electorals: en cas de vèncer –com venen pronosticant els sondejos–, proposarà que es retalli a dos mandats el període màxim per exercir la direcció del govern. Orbán està en el poder de forma ininterrompuda des del 2010 i busca la cinquena legislatura en sèrie, o sisena en total, si se suma la primera etapa entre 1998 i 2002.
El primer ministre va acudir així mateix a votar a primera hora del matí. Va insistir davant de les càmeres en què Europa està passant «la crisi més gran de la seva història», amb perspectives d’anar a més. Només ell i el seu partit, Fidesz, afirma, poden plantar cara a la política energètica i econòmica dictada pel que ha denominat en campanya «els autòcrates de Brussel·les». Aquest va ser el missatge que va deixar ja en el seu últim acte de campanya, dissabte a la nit, davant un parell de milers de seguidors i des del castell de Budapest. Allà va desplegar el seu missatge d’hostilitat tant a la Unió Europea com a Ucraïna, els dos «enemics» contra els quals s’ha orientat la seva campanya per la reelecció.
Magyar va dedicar fins a l’últim minut de campanya a buscar el vot del camp, allunyat de la capital i conscient que el sistema electoral hongarès, dissenyat per successives reformes en els 16 anys en el poder d’Orbán, afavoreix els districtes rurals. Va protagonitzar el seu últim míting a Debrecen, a uns cent quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. Va concentrar una més que notable multitud, en el que se suposa que és un bastió de Fidesz i Orbán. Les imatges de Debrecen van deixar gairebé en ridícul el parell de milers de seguidors que va aglutinar el primer ministre a Budapest.
Magyar, de 44 anys i líder de Tisza, és el favorit dels sondejos, que li han donat avantatges d’entre 10 i 15 punts sobre Orbán. La seva ha sigut una carrera meteòrica, propulsada per l’anhel de canvi de molts hongaresos i la seva capacitat per aglutinar tota l’oposició. És conservador, va militar al Fidesz, però s’ha compromès a impulsar una regeneració democràtica per a Hongria davant el control que exerceix Orbán sobre mitjans de comunicació, la Justícia i les principals institucions de l’estat. Políticament és una pàgina en blanc, ja que poc ha revelat del seu programa, més enllà del propòsit de restablir les relacions amb Brussel·les, que reté 18.000 milions d’euros dels seus fons a Hongria pels atacs de Budapest als valors europeus. La UE espera, a canvi, que Budapest desbloquegi la partida de 90.000 milions d’euros en préstecs per a Ucraïna, així com el paquet de sancions contra Moscou.
Recolzaments de Trump, Putin i de la ultradreta global
Són uns 8,1 milions d’hongaresos els cridats a dipositar el seu vot, inclosos uns 600.000 a l’estranger o els magiars ètnics de països veïns. Del seu vot depèn la composició d’una cambra de 199 diputats. El sistema electoral hongarès és mixt. Tot just 93 escons sorgeixen del repartiment proporcional a les llistes dels partits, mentre que els 106 restants s’atorguen al candidat més votat en cada una de les circumscripcions electorals. Això significa, a la pràctica, que a Magyar no en tindrà prou amb vèncer en nombre de vots, sinó que necessita literalment arrasar a les urnes, ja que les peculiaritats del sistema electoral hongarès afavoreixen Orbán.
Una caiguda del primer ministre, al qual recolzen des de Donald Trump a Vladímir Putin, seria un cop per a l’anomenada internacional ultradretana, no només l’eurogrup dels «Patriotes per a Europa», fundat per Orbán, sinó el conjunt d’aquest espectre electoral en totes les branques. Brussel·les conté l’alè davant el resultat de les urnes hongareses, tot i que ha evitat suports explícits a Magyar.
La polarització extrema entre la continuïtat o el canvi fa que es doni per fet que al pròxim Parlament hi haurà un màxim de tres partits amb escons. Tots ells representen diferents formes de dreta, des de l’ultranacionalisme de Viktor Orbán fins al conservador Péter Magyar, més una tercera força ultra anomenada ‘La Nostra Pàtria’.
