Un concert de reunió governamental
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, assistiran a l’espectacle de Barcelona, en què també hi haurà el ministre Urtasun o l’alcalde Collboni.
Gisela Boada
La febre per aconseguir entrades per a la gira Lux de Rosalía no només es va viure entre els fans. També es va colar en despatxos institucionals, seus de partits i fins i tot al mateix Parlament, on diversos diputats es van quedar sense una de les prop de 60.000 entrades que van sortir a la venda l’11 de desembre. En encara no dues hores, Rosalía va penjar el rètol d’entrades exhaurides. Tot i això, alguns afortunats sí que en van aconseguir una i, per tant, desfilaran pel Palau Sant Jordi la setmana que ve.
Com sol passar en les grans cites culturals, el Govern no faltarà a la crida. Rosalía comptarà entre el públic amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández. En representació del Govern també hi haurà el ministre de Cultura, de Sumar, Ernest Urtasun. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tampoc es perdrà una de les nits al Sant Jordi i, en les files del PSC, la presència també està assegurada dins el grup parlamentari amb els diputats Alberto Bondesio i Ivana Martínez.
Urtasun, Hernández i Collboni van ser dels pocs afortunats que van poder assistir a la Listening party que va organitzar Rosalía per donar a conèixer en exclusiva el seu nou disc al novembre i que va reunir 900 persones al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Aquest serà, de fet, el primer concert que farà la cantant amb Collboni com a alcalde de Barcelona, ja que en les gires de Motomami (2022) i El mal querer (2018) ho era Ada Colau, dels Comuns, que en aquesta ocasió, malgrat ser fan declarada de Rosalía, no anirà al xou. Com molts dels membres del seu partit –David Cid, Lluís Mijoler o Susanna Segovia– s’ha quedat sense entrada. L’excepció és l’actual líder del partit a Catalunya, Candela López, que sí que hi anirà a un.
Els que no han tingut sort
A ERC i la CUP, la història es repeteix. Fonts de les dues formacions confirmen que hi va haver intents per accedir a la cua virtual sense sort. "Hi havia diputats en reunions i d’altres que ho van intentar però que no ho van aconseguir", expliquen dirigents que es van quedar sense entrada.
Qui va estar més a punt d’aconseguir-ne una va ser la diputada republicana Ana Balsera, que es va arribar a esperar a la cua de Ticketmaster, però finalment en va quedar fora. Alguns, com ella, no tiren la tovallola i segueixen rastrejant la revenda amb l’esperança d’un cop de sort d’última hora. És el cas dels exconsellers Joan Ignasi Elena i Ester Capella, ara diputats d’Esquerra.
Tampoc els representants cupaires, fans de Rosalía, van aconseguir un forat al Sant Jordi.
De les files de Junts hi assistirà el vicepresident del partit i portaveu, Josep Rius, però en canvi no ho farà el president del Parlament, Josep Rull, de les mateixes sigles. Per part del PP, el líder a Barcelona, Daniel Sirera, serà un dels pocs representants de les sigles que es presentarà al Palau Sant Jordi. I per part de Vox, en canvi, no es preveu que hi assisteixi ningú. Malgrat les diferències públiques amb l’artista, el partit resta importància a l’assumpte, però no aniran a escoltar les seves cançons en directe.
Subscriu-te per seguir llegint