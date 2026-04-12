El Consell d’Estat objecta part del pla de regularització de migrants

El Govern treballa per resoldre els dubtes de l’òrgan consultiu, relacionats amb el procés per justificar l’absència d’antecedents

Cues davant el consolat del Pakistan de Barcelona. | MARTA PÉREZ / EFE

Cues davant el consolat del Pakistan de Barcelona. | MARTA PÉREZ / EFE

May Mariño

Madrid

El Govern té la intenció d’aprovar dimarts la regularització de migrants que ja són a Espanya anunciada a finals de gener. Però, perquè vegi la llum en el Consell de Ministres, l’Executiu està "treballant" per resoldre els esculls que ha plantejat el Consell d’Estat a la seva iniciativa política. Entre ells, la principal crítica està en el procediment fixat per acreditar l’absència d’antecedents penals dels estrangers. "No hi ha res insalvable", admet un membre del Govern que ultima la redacció del reglament perquè el text vegi la llum dimarts.

Un dels aspectes que va generar més polèmica va ser el procediment perquè els sol·licitants justifiquin l’absència d’antecedents penals, un dels requisits bàsics. L’Executiu va plantejar la necessitat de presentar un registre oficial dels països on haguessin residit en els últims cinc anys, però que en cas de no tenir resposta n’hi hauria prou amb una "declaració responsable d’inexistència d’antecedents penals". L’òrgan consultiu que presideix Carmen Calvo, però, ha tirat per terra aquesta excepció.

"El Consell entén que s’ha de concedir la màxima prioritat a una rigorosa acreditació de la manca d’antecedents penals a tercers països", assenyala l’informe abans d’apuntar que han "d’aportar aquest certificat o document equivalent i que, en cas de no fer-ho al presentar la petició, el corresponent procediment administratiu quedarà en suspens fins que l’aportin". De tota manera, admeten "els problemes que poden sorgir per aportar certificats o documents d’antecedents penals d’una diversitat de països", però el Consell d’Estat considera que aquesta exigència no és "desproporcionada" en vista de com d’especial d’aquest procés regulatori.

Definició de vulnerabilitat

Un altre dels canvis requerits en l’informe és que ha de contenir "els criteris per acreditar la vulnerabilitat dels estrangers als efectes previstos". Per això, s’ha d’aclarir la definició de vulnerabilitat, tal com indica el Consell d’Estat, de manera que "s’entén per vulnerable tota aquella persona que hagi arribat a Espanya abans de l’1 de gener del 2026 i faci cinc mesos que està en situació irregular en el moment de presentar la sol·licitud".

A més, en l’informe es requereix l’eliminació d’alguns dels redactats perquè entren en conflicte amb un reial decret que es va publicar el 2024 i que està relacionat amb les peticions de protecció internacional.

