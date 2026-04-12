La consellera de Salut, Olga Pané, es fractura el peroné en un accident domèstic

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assumirà les funcions del seu càrrec durant la fase de recuperació

La consellera Olga Pané en una comissió de salut del Parlament. / Nazaret Romero / ACN

La consellera de Salut, Olga Pané, s’ha fracturat el peroné en un accident domèstic, ha informat el Departament de Salut de la Generalitat. Es tracta de la tercera baixa mèdica que es produeix aquest any d’un membre del Govern de Salvador Illa, després de la del president durant un mes i la de la consellera d’Educació, Esther Niubó, durant dos mesos. Mentre Pané es recupera, el conseller de la Presidència Albert Dalmau assumirà les funcions del seu càrrec, com va fer també en els dos casos anteriors.

La baixa de Pané es produeix en un moment de tensions entre la conselleria i ERC, els Comuns i la CUP pel pla d’incentius als CAP per escurçar les baixes mèdiques. Els tres partits han reclamat al Govern que es retiri, una cosa amb la qual ara haurà de bregar el conseller Dalmau. El grup de Jéssica Albiach fins i tot ha amenaçat de no votar els pressupostos si no es produeix aquesta correcció, malgrat que l’Executiu ha defensat fins ara que les baixes es continuen gestionant «estrictament» amb criteris mèdics.

La de Pané és la tercera baixa d’un membre del Govern des de començament d’any. La primera va ser la del mateix president Illa el 19 de gener per una osteomielitis púbica que el va obligar a apartar-se de les seves funcions durant un mes. Es va reincorporar el 13 de febrer passat. Just l’1 de febrer va ser la consellera Niubó qui es va haver de sotmetre a un tractament mèdic per un càncer de tim i es va reincorporar dimarts passat.

Durant aquestes dues absències Dalmau va haver de gestionar també alguns dels principals conflictes que han afectat el Govern: des de la crisi de Rodalies i els successius temporals a les vagues de professors, que es mantenen en peu de guerra.

