La corrupció bloqueja Sánchez
La setmana ha estat marcada per la paràlisi, amb els dirigents concentrats a gestionar els seus propis problemes
Pilar Santos
Espanya ha passat per una d’aquelles setmanes en què tot sembla que queda en suspens. El judici a José Luis Ábalos per corrupció genera una sensació de déjà-vu, les posicions dels partits es tornen més incertes i les decisions s’ajornen. L’escenari dibuixa un país instal·lat en una certa paràlisi en què cada actor lluita contra els seus problemes sense aclarir el rumb que volen prendre.
Ábalos ho tapa tot
Ni arribar als 22 milions d’afiliacions a la Seguretat Social ni haver sigut dels primers governs de la Unió Europea a marcar una posició assenyada davant la guerra il·legal i sense sentit de Donald Trump han aconseguit imposar-se en el relat polític setmanal. Tot ho tapa el judici a Ábalos, que va començar dilluns. L’ex número dos del PSOE i defensor de la moció de censura que va tombar el Govern de Mariano Rajoy (PP) per corrupció, el 2018, està sent jutjat per set delictes, entre d’altres, d’organització criminal, prevaricació i malversació, i la fiscalia demana 24 anys de presó.
Potser per això, perquè és impossible que hi hagi cap missatge mig positiu que arribi a l’opinió pública entre aquests primers episodis del judici, Pedro Sánchez ha decidit desaparèixer aquests dies. Pocs actes fora de la Moncloa per no creuar-se amb periodistes, i menys donar-los la paraula. I aquest cap de setmana se’n va a Pequín per a la seva quarta visita anual i consecutiva. Fins dimarts no estarà a l’abast en una roda de premsa a la capital xinesa.
Amb Ábalos a la banqueta, només cal dir dues paraules per desviar el focus. "Miss Astúries", per exemple, amb referència a Claudia Montes, que va guanyar aquest certamen (en la categoria de més de 30 anys) i és suposadament una de les col·locades d’Ábalos. Amb aquestes dues paraules, Isabel Díaz Ayuso va canviar el tema de conversa quan la portaveu del PSOE, Mar Espinar, li va criticar que hagués adjudicat un contracte a Laboratorio Clínico Central Quirón de 120 milions d’euros per als pròxims sis anys. El conglomerat Quirón és el principal client de l’empresa del seu nòvio, Alberto González Amador.
El líder del PP i Trump
Quan els EUA i Israel van engegar la guerra contra l’Iran, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, va aclamar: "El món és millor quan cau un tirà". El dirigent conservador va donar per fet que el règim dels aiatol·làs havia caigut i que gràcies a la decisió de Donald Trump i Benjamin Netanyahu havien sigut alliberats "milions de ciutadans" perseguits per defensar "llibertats bàsiques". No ha passat res d’això.
Aquesta posició de suport a la guerra, però, ha anat canviant aquestes cinc setmanes. Feijóo ha fet aquest gir al veure les enquestes i el poc suport de la societat espanyola a la contesa i perquè els països de la UE també han anat corregint la posició. Aquest divendres, sense ni gosar esmentar Trump o els EUA, Feijóo va assenyalar: "La gent sent que el món ha embogit i, davant d’això, els líders responsables estem obligats a actuar amb sensatesa".
Crida l’atenció la badada en política exterior en què continua instal·lat Núñez Feijóo. Menció a part mereix la patinada de la portaveu Ester Muñoz, que es va burlar de la detenció "il·legal" durant una hora per part d’Israel d’un soldat espanyol que participa en la missió de pau de l’ONU al Líban. "Jo he estat en controls de trànsit que m’han tingut bastanta més estona retinguda", va dir.
La ultradreta es fa pregar
Els ciutadans d’Extremadura van votar el 21 de desembre i encara continuen sense tenir Govern. Vox ha decidit dilatar tant com pugui les negociacions amb el PP per permetre que els barons de Feijóo continuïn governant en aquesta autonomia, l’Aragó i Castella i Lleó, dues autonomies que van passar per les urnes més endavant, però que també continuen sense tenir govern.
Santiago Abascal corre el risc que la seva posició de força tingui una mutació a generador d’inestabilitat i impulsi Juanma Moreno a Andalusia, on hi ha eleccions el 17 de maig. El líder de Vox hauria de rematar en els pròxims dies aquests acords autonòmics si no vol que el PP andalús tregui partit de la crida al "vot útil".
