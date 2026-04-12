Massacres al Líban
«Els cossos de les víctimes arribaven a trossos en diferents bosses de plàstic»: els hospitals de Beirut miren d’identificar desapareguts
Mentre continua la recerca de cadàvers sota la runa a la capital libanesa, les famílies dels desapareguts acudeixen als centres mèdics sota ordre de desallotjament forçós per trobar els seus parents al dipòsit de cadàvers
Andrea López-Tomàs
A Beirut s’ha convertit en un privilegi conèixer els teus morts. És un nou tipus de sort poder constatar la pèrdua del teu ésser estimat amb un cos per enterrar. Perquè, tres dies després de l ’atac més gran patit per la capital libanesa en dècades, hi ha desenes de famílies que busquen els seus éssers estimats. La brutalitat de l’impacte en zones residencials i sense avís previ va arrasar amb, de moment, 357 vides i va provocar més de 1.150 ferits. «Algunes de les víctimes van arribar a trossos repartits en diverses bosses de plàstic, que contenien diferents parts del cos», relata Mohammad Chaito, capd’infermeria de l’hospital universitari Rafic Hariri. D’altres encara no han arribat ni senceres ni partides, perquè els seus cadàvers segueixen sota la runa de casa seva.
Mentrestant, el personal sanitari continua treballant contra rellotge, tot i que no sense por. Alguns dels hospitals de Beirut, com el Rafic Hariri o l’hospital Zahraa, es troben des de dijous en zones sota ordres d’evacuació forçosa de l’Exèrcit israelià. A les seves habitacions i a les seves unitats de cures intensives, es concentren molts dels ferits dels atacs del tràgic dimecres. Un dels bombardejos va tenir lloc als voltants d’aquests centres mèdics a tot just 600 metres l’un de l’altre. «No ens n’anirem, continuem treballant amb els ferits i els malalts com portem fent des del primer dia de la guerra», reconeix Khalil, que treballa a l’ hospital Zahraa, tot i que prefereix no compartir el seu nom complet amb aquest diari.
«A plena capacitat»
A les portes dels dos hospitals s’acumulen famílies esgotades. Homes i dones seuen a la vorada de la vorera i, amb les mans, se subjecten el cap. La seva mirada es perd en l’horitzó, mentre la seva ment viatja lluny d’aquí. Potser a la vida abans del Miércoles Negro. «El meu pare era a la seva botiga de flors com sempre quan hi va haver l’atac», reconeix Mariam, la família del qual és originària del sud del Líban però viuen a Beirut. En concret, al barri de Corniche al Mazraa,una zona comercial que aquest dimecres ha patit el seu cop més dur.
La brutalitat dels quatre explosius que van impactar contra el magatzem de la tossuderia que hi havia davant de la floristeria van sacsejar el cos. «Els trossos de l’edifici van impactar contra ell, i ara el seu negoci està completament destrossat», explica a EL PERIÓDICO, mentre mostra un vídeo de les flors fresques que omplien els seus dies.
«Quan va arribar a l’hospital Rafic Hariri, no el van poder portar a cures intensives tot i que ho necessités, perquè la unitat estava a plena capacitat i no hi havia lloc per a ell», explica Mariam. Després de diversos atacs de pànic i de l’empitjorament de la seva condició, es van plantejar portar-lo a un altre hospital, però finalment van poder moure’l a cures intensives. «Té totes les costelles trencades, una hemorràgia interna al cervell i no pot respirar per si sol, per la qual cosa està inconscient connectat a un respirador», explica. «Però es posarà bé», afirma amb una enteresa més pròxima a la fe que a la realitat.
El patiment d’aquesta família, com la de tantes d’altres, es va agreujar dijous quan l’Exèrcit israelià va incloure el barri beirutí deJnah, fora dels suburbis del sud de Beirut, en les seves ordres de desallotjament forçat. «La situació de seguretat ens impedia venir, però jo vaig venir igualment perquè la seva condició va empitjorar», afegeix Mariam.
Garanties de l’OMS
L ’Organització Mundial de la Salut (OMS) va donar la veu d’alarma i, un dia més tard, va anunciar haver rebut garanties que els dos hospitals no seran objectiu dels atacs. «Mai pots estar del tot segur», afirma Chaito, el cap d’infermeria del Rafic Hariri, l’hospital públic més gran del Líban. Ara mateix, compten amb entre 180 i 220 pacients. «Estem preparats per a tots els escenaris: per a l’evacuació, o per ser objectiu d’un bombardeig israelià», reconeix.
Durant l’ofensiva militar israeliana del 2024, que es va allargar dos mesos, van viure una cosa semblant amb atacs als voltants de l’hospital, però mai van estar sota ordre de desallotjament forçat. «Ara tenim més experiència, hem treballat en les nostres debilitats, però també tenim més por», afegeix.
També el Rafic Hariri es va convertir des del primer moment en el punt de trobada per a la desesperació de moltes famílies. «Van arribar moltes persones, vives i mortes, que no vam poder identificar», relata Chaito. «Algunes famílies reconeixien els seus éssers estimats per la roba o les sabates que portaven, però encara hi ha gent al dipòsit de cadàvers que no han pogut ser identificades i, per això, el laboratori està coixejant l ’ ADN dels seus familiars amb l’objectiu de reconèixer aquestes persones», explica, apuntant que «estan començant amb les parts del cos soltes».
El procés per trobar les persones desaparegudes pot tardar setmanes. Els atacs israelians van ser tan potents que van deixar molts cossos irreconeixibles, els rostres massa deformats i altres a trossos. «Tant les víctimes mortals com els ferits eren diferents: dones, nens, avis, i homes», afegeix Chaito.
Escassetat de subministraments
Aquesta tragèdia no té cap tipus de precedent. L’Exèrcit israelià va llançar 160 bombes en 10 minuts per diferents punts del territori libanès. L’actual xifra de víctimes mortals ja ha superat les 218 persones que van morir en l’explosió del port de Beirut el 2020, una de les explosions no nuclears més grans de la història, que també va arrasar amb hospitals. El Ministeri de Salut libanès afirma que almenys 110 nens, dones i avis van morir aquest dimecres a tot el país.
Aquell dia Ola, originària del sud del Líban però resident a Jnah, va sobreviure al tercer atac israelià en la seva vida. «De casa meva només queden el bany i la cuina, així que dormo al cotxe a la nit i passo el dia al recinte de l’hospital, perquè és més segur», afirma amb el cos intacte a l’aparcament del Rafic Hariri.
«Durant l’atac del 2024, la casa on estava col·lapsar pel bombardeig i quatre dels nens que estava cuidant van morir, però a dos més els vaig haver de treure jo mateixa de sota de la runa», diu a aquest diari. «Pot ser que jo mori demà», reconeix Ola, reconciliada amb la idea de perdre la vida i unir-se a aquests petits que eren com els seus fills. Un altre dels grans temors del sistema sanitari libanès, les ambulàncies del qual, hospitals i treballadors estan sent objectiu de la violència israeliana, és l’escassetat de subministraments.
L’OMS va afirmar que alguns hospitals podrien quedar-se en qüestió de dies sense farmacioles mèdics per a traumatismes que salven vides, ja que els subministraments estan a punt d’esgotar-se per les nombroses víctimes dels atacs a gran escala. Al Rafic Hariri, de moment, disposen de subministraments mèdics. «Però sí que tenim certa escassetat d’equips mèdics: monitors, o respiradors», com els que mantenen amb vida el pare de Mariam, conclou Chaito.
