Eleccions a Hongria: ¿el final d’Orbán, el Cavall de Troia de Putin i Trump a la UE?
El país de l’est europeu afronta aquest diumenge unes eleccions de resultat incert per a Orbán, el dirigent que ha governat contra Europa durant més de dècada i mitja
Mario Saavedra
Viktor Orbán és un maldecap perenne per a la Unió Europea. Juga a la contra a Brussel·les, vetant polítiques de consens del club dels 27 al qual pertany, alhora que manté una amistat fidel i sol·lícita amb els líders més agressius de l’escena internacional.
El primer ministre hongarès despatxa amb el president rus, Vladímir Putin, i es posa al servei dels interessos de Moscou, com han mostrat diversos àudios filtrats aquesta setmana.
Manté una relació estreta amb Donald Trump i els membres de la seva administració, malgrat els ferotges atacs contra la UE provinents de l’altre costat de l’Atlàntic. Orbán és una mena de cavall de Troia de Putin i Trump dins del Consell Europeu.
Alhora, ha sigut l’únic que s’ha atrevit a rebre Benjamin Netanyahu en sòl europeu, malgrat que sobre el premier israelià pesa una ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional per crims de guerra a Gaza.
Suport de Vance
Aquesta setmana, el vicepresidenta dels Estats Units, J.D. Vance, ha anat al rescat d’Orbán, perquè els sondejos per a les eleccions d’aquest diumenge són molt dolentes per al seu partit, l’ultradretà Fidesz-Unió Cívica Húngara. L’oposició, liderada per Péter Magyar i el seu partit de centredreta Tisza - Partit del Respecte i la Llibertat, podria arribar a aconseguir fins a dos terços del Parlament, segons algunes enquestes. Això els permetria emprendre reformes constitucionals i capgirar les polítiques regressives implementades per Orbán durant els seus 16 anys en el poder.
En un discurs al costat d’Orbán a Budapest, la capital hongaresa, Vance ha arremès contra la Unió Europea per recolzar les tesis antieuropeistes de l’hongarès. Ha dit que «els buròcrates» de Brussel·les intenten perjudicar l’economia hongaresa, reduir la seva independència energètica i encarir la vida dels consumidors.
En un moment donat de la trobada, Vance va trucar a Donald Trump i li va posar en mans lliures perquè escoltés una gran ovació dels seguidors d’Orbán. El president americà ha enviat al seu número dos a la capital hongaresa per contrarestar una suposada ingerència europea «veritablement vergonyosa» en les eleccions hongareses d’aquest diumenge.
«Patriotes» d’Europa
Orbán forma part de la internacional ultradretana que recolza el trumpisme a Europa. Ho ha deixat negre sobre blanc la Casa Blanca en la seva nova estratègia de Seguretat: Washington recolzarà en les eleccions venidores els partits d’ultradreta, que anomena «patriotes» europeus. «Patriotes per Europa» és precisament el nom del grup del Parlament Europeu del qual forma part el partit d’Orbán, al costat d’altres com l’espanyol Vox o el francès de Marine Le Pen, Reagrupament Nacional.
«Si Orbán surt del poder i és substituït per Péter Magyar com a primer ministre, l ’extrema dreta perdria una gran figura simbòlica, algú que ha demostrat que una revolució iliberal era possible dins d’una Unió liberal», apunta per a EL PERIÓDICOFerencLaczó, historiador hongarès de la Universitat de Maastricht (Països Baixos). «El recolzament financer a aquestes xarxes ultradretans també es reduiria de manera significativa».
La qüestió si guanya l’oposició serà si la UE hauria de continuar sent estricta amb les regles de compliment de l’Estat de dret, violades per Orbán, o més aviat indulgent. «¿Pot recolzar de forma eficaç una redemocratització i, alhora, mantenir-se ferm en la defensa dels estàndards de la democràcia liberal?», es pregunta l’analista. «¿Pot la UE desenvolupar una estratègia per gestionar un Estat membre que s’ha esgarriat i s’ha tornat bastant perillós, però que ara intenta tornar al corrent principal europea?».
No seria un canvi de 180o
En cas de derrota d’Orbán, la UE ha de tenir en compte que no es poden esperar canvis de la nit aldia, opina per la seva banda, FerencNémeth, expert en relacions internacionals i investigador Fulbright a la Universitat de Georgetown.
«El nou govern, encapçalat per Péter Magyar, probablement necessitarà temps per consolidar el poder després dels 16 anys de mandat d’Orbán. Estarà absorbit per la política interna i per les promeses fetes al seu electorat, de naturalesa principalment econòmica, mentre pesaran les restriccions internes», apunta Németh. Hi ha càrrecs lleials a Orbán en llocs clau de l’Estat, com la presidència, la judicatura o la direcció d’empreses estatals. «Serà difícil o impossible apartar aquestes persones sense una majoria de dos terços al Parlament».
Pèter Magyar és un polític de centredreta que ha exercit diversos alts càrrecs dins dels governs d’Orbán. El jove advocat (va néixer a Budapest fa 45 anys) ha sigut responsable d’assumptes europeus al Ministeri d’Exteriors. Va dirigir l’àrea jurídica europea del Banc de Desenvolupament d’Hongria i va ser conseller de l’empresa pública de carreteres i després director del Centre de Préstecs Estudiantils. Però té una diferència fonamental amb Orbán: és proeuropeu, vol recompondre la relació amb la UE i reduir la dependència energètica de Rússia. Però manté posicions conservadores en qüestions com migració i rebutja una via ràpida d’adhesió d’Ucraïna a la UE.
«Precisament per aquestes limitacions internes, la UE no hauria d’esperar ni exigir un gir de 180 graus al nou Govern. En assumptes clau a escala europea – com a migració, Ucraïna o el pròxim marc financer plurianual –, molts d’ells també de caràcter ideològic, Magyar sembla mantenir posicions similars a les d’Orbán», remarca l’expert hongarès. Magyar no podrà modificar radicalment les seves postures, perquè tot el que digui o faci serà utilitzat per Fidesz per desacreditar -lo en el pla intern, adverteix.
Cooperació d’Hongria amb la UE
Magyar ha promès que seria més cooperatiu amb la UE i l’OTAN, amb l’esperança de reconstruir la confiança i la credibilitat transatlàntica d’Hongria. «És un bon senyal per a la UE, perquè podria negociar amb Magyar assumptes de gran importància –per exemple, el recolzament financer a Ucraïna– sense el temor de trobar-se de nou amb una confrontació a l’estil Orbán i amb un veto».
En aquest sentit, Magyar necessitaria la UE tant com la UE necessita Magyar. Ha promès, com a principal objectiu de política exterior, recuperar els fons europeus congelats per impulsar l’economia hongaresa. És una tasca difícil, perquè hi ha un termini que acaba a l’agost perquè el país compleixi la llista de 27 condicions fixades per la Comissió Europea, de les quals 23 continuen sense complir-se.
«La UE ha de donar senyals de cooperació – per exemple, ampliant el termini o alliberant parcialment part dels fons congelats–, perquè Magyar pugui complir almenys en part les seves promeses davant l’electorat hongarès», afegeix Németh.
Orbán i el seu Govern, al servei de Putin
L ’homenatge que rendeix Hongria a Rússia és un fet conegut que ha tornat a quedar de manifest en dues recents filtracions de converses telefòniques entre Budapest i Moscou.
L’agència Bloomberg va publicar la transcripció d’una conversa telefònica d’octubre del 2025 en què Viktor Orbán li deia a Vladímir Putin que podia ajudar-lo «en qualsevol assumpte» i que estava «al seu servei», fins i tot facilitant una cimera a Budapest sobre Ucraïna.
Segons una altra investigació de VSquare, basada en àudios filtrats, el ministre d’Exteriors hongarès, Péter Szijjártó, no només mantenia una comunicació directa i deferent amb el seu homòleg rus Serguei Lavrov, sinó que li anava informant de maniobres hongareses dins de la UE sobre Ucraïna per defensar els interessos de Moscou. Va arribar a oferir-li l’ enviament de documentació europea a través de l’ambaixada hongaresa a Moscou, una prova de coordinació amb el Kremlin inèdita per a un Estat membre de la Unió.
En una de les trucades filtrades, s’escolta Lavrov comunicar-se amb Szijjártó per recordar-li la seva promesa d’ajudar a treure de la llista de sancions de la UE a la germana d’un empresari rus. En l’àudio en anglès, Szijártó respon que Hongria i Eslovàquia presentarien la setmana següent una proposta per retirar aquesta dona de la llista. «Farem tot el possible per aconseguir que la treguin», diu Szijjártar en la gravació.
El ministre d’Exteriors hongarès ha reconegut els contactes, que emmarca dins de la pràctica diplomàtica habitual. Szijjártó ha visitat Moscou en 16 ocasions des que Rússia va llançar la seva invasió a gran escala d’Ucraïna el febrer del 2022. El seu viatge més recent va tenir lloc el 4 de març, quan es va reunir amb el president rus, Vladímir Putin, al Kremlin.
«Rússia i Putin exerceixen una gran influència sobre Viktor Orbán i el seu règim com han mostrat aquestes revelacions recents, fins i tot més gran de la que es temia», interpreta Ferenc Laczó. «És difícil saber fins a quin punt es deu a amenaces i coerció per part de Rússia, i quant ha sigut assumit voluntàriament per la dirigència hongaresa».
Relació «platònica» amb Trump
Si aquesta relació amb Rússia es basa en el poder dur, la relació amb Trump i el seu cercle íntim «sembla gairebé platònica», diu Laczó. «El règim d’Orbán els ha festejat amb bastant èxit, presentant-los el miratge d’una revolució il·liberal exitosa i rebent a canvi molts elogis públics, tot i que això no s’ha traduït massa en termes materials», afegeix.
Trump declarat la seva admiració per Orbán, i ho percep com un model per a Europa. No tant com a persona, sinó per la manera en què ha transformat Hongria en un règim il·liberal.
«La ideologia exerceix un paper important, especialment el seu menyspreu compartit envers la UE i cap al que la UE representa i defensa. Durant l’Administració Biden, Hongria ha teixit activament vincles amb grups i figures afins al moviment MAGA, molts d’ells amb llaços estrets amb J. D. Vance», apunta per la seva banda Ferenc Németh. «Van enviar diners dels contribuents hongaresos per finançar les campanyes electorals de Trump i Vance, mentre intel·lectuals conservadors hongaresos i nord-americans compartien 'bones pràctiques’ sobre com bregar amb la judicatura o com retallar el paper dels mitjans".
Trump ha elogiat Orbán en nombroses ocasions i li ha donat el seu recolzament de forma oberta en aquesta campanya electoral. L’èxit més gran, no obstant, hauria sigut la presència de Trump a Budapest durant la campanya o la celebració a Hongria d’una cimera de pau russo-nord-americana – i potser també ucraïnesa –. Cap d’aquestes dues coses es va materialitzar, recorda l’analista. Tot i així, els nord-americans semblen pragmàtics en el sentit que cooperarien amb Péter Magyar si el candidat opositor es convertís en el pròxim primer ministre. «Però està clar que, tant per a Rússia com per a l’actual Administració nord-americana, la primera opció seria sens dubte Orbán», remata.
Orbán no sempre va ser prorús
La carrera política d’Orbán ha experimentat un gir de 180 graus: va començar als anys vuitanta com un polític antisoviètic, antirús i prooccidental, i en les dues últimes dècades s’ha convertit en el recolzament més gran de Vladímir Putin dins d’Europa, recorda l’expert.
«No coneixem exactament el rerefons ni la raó d’aquesta bona relació, però va començar cap al 2009 i té a veure amb el desencant ideològic d’Orbán respecte a Occident i al liberalisme».
També és possible que les perspectives econòmiques i la corrupció hagin influït. «Per a Putin, comptar amb Orbán, líder d’un país de la UE, és una eina útil per impulsar l’agenda russa dins de la Unió».
Hegemonia d’Orbán amenaçada
Les eleccions d’aquest diumenge és l’examen més seriós per a Orbán en la seva dècada i mitja en el poder. Arriba a la votació amb la seva hegemonia realment amenaçada per primera vegada en molt temps.
L’oposició està clarament per davant, i per molt. Els sondejos independents mostren que el partit de Péter Magyar està en condicions d’aconseguir fins i tot una majoria de dos terços. El Parlament hongarès té 199 escons i 133 n’hi ha prou per a una supermajoria capaç de canviar la Constitució i lleis clau. Això suposaria revertir els canvis que ha portat a cap Fidesz de les regles del sistema.
Si perd Orbán, a Brussel·les respiraran alleujats. Es podrien desbloquejar decisions sobre Ucraïna, com el paquet d’ajuda financera de 90.000 milions d’euros, o ampliar els paquets de sancions contra Rússia. Encara caldria defugir el veto de l’altre país governat per un prorús, Eslovàquia.
