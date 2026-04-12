Guerra a l’Orient Mitjà
Després del fracàs de les negociacions entre l’Iran i els EUA: ¿Ara què?
Washington i Teheran no han aclarit si seguiran les xerrades mentre dura l’alto el foc temporal declarat pel Pakistan, que caduca el 22 d’abril
Adrià Rocha Cutiller
Els Estats Units i l’Iran, reunits durant tot el dissabte a Islamabad, Pakistan, han fracassat en el seu primer intent de negociacions directes per posar fi a la guerra a l’Orient Mitjà, iniciada el passat 28 de febrer amb l’atac sorpresa israelià que va matar l’aleshores líder suprem iranià, l’aiatol·là Alí Jamenei.
Durant la matinada d’aquest diumenge, el cap de la delegació nord-americana al Pakistan, el vicepresident J.D. Vance, ha abandonat la regió lamentant el fracàs de les xerrades. Les grans divergències amb Teheran, segons ha assegurat, continuen sent les mateixes que abans: el futur del programa nuclear persa i l’estatus de l’estret d’Ormuz, tancat parcialment per la República Islàmica a l’inici de la contesa.
Abans de la seva marxa, Vance ha assegurat haver entregat un document a la delegació iraniana, i que Washington espera resposta. Això és tot: no hi ha previsions per a cap altra reunió, ni un calendari clar del que pot passar ara.
1- Temps finit
Si l’Iran i els EUA han d’arribar a un acord, aquest ha d’arribar abans del 22 d’abril, dia en què acaba l’ alto el foc temporal declarat aquest dimecres pel Pakistan, país que ha liderat els esforços de mediació entre Washington i Teheran. Turquia, un altre dels països mediadors, ha de fet demanat una pròrroga d’aquest alto el foc, per donar més espai a les converses, l’estat dels quals és ara per ara desconegut.
Aquest diumenge al matí, tant nord-americans com iranians han abandonat Islamabad destí als seus països. Les declaracions i llenguatge del cos dels representants de les dues delegacions han donat poc espai a l’optimisme.
2- «La diplomàcia no acaba»
«Les consultes amb el Pakistan i els altres països veïns amigables continuaran. Veiem el nostre esforç diplomàtic com una eina per assegurar, protegir i preservar els interessos del nostre país», ha declarat aquest diumenge al matí el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baqerí, que ha sigut molt crític amb els nord-americans:
«La diplomàcia no acaba, però l’èxit en aquest procés dependrà de la serietat i bona voluntat del costat oposat. Han d’acabar amb les seves demandes excessives i les seves peticions il·legals; i acceptar els drets legítims de l’Iran», ha continuat Baqerí, referenciant clarament les enormes diferències que hi ha encara entre Teheran i Washington, sobretot en tres aspectes.
3. ¿Serà possible un acord?
Segons han declarat les delegacions en les últimes hores, els dos països s’han mostrat pròxims en diversos punts – no difosos –, però encara molt allunyats en tres qüestions clau: l’urani enriquit iranià i el programa nuclear del país persa, el futur de l’estret d’Ormuz i la descongelació d ’actius de Teheran a l’estranger, congelats durant les últimes dècades a causa de les sancions internacionals contra la República Islàmica.
Per parts: Els EUA reclamen a l’Iran que entregui el seu urani altament enriquit, es comprometi a abandonar el seu programa atòmic i, per tant, asseguri que no desenvoluparà l ’arma nuclear en el futur. Teheran assegura no buscar desenvolupar la bomba, però que el seu programa nuclear és intocable. En els últims anys, el país persa havia enriquit urani a nivells molt pròxims als necessaris per aconseguir l’arma nuclear.
Washington, a més, pressiona perquè l’Iran permeti de nou el lliure pas per l ’estret d’Ormuz, per on circula prop del 20% del total del comerç mundial de petroli i gas. L’Iran, des de l’inici del conflicte, ha tancat parcialment la via, i amb prou feines permet el pas d’un grapat de barcos –de països aliats– a la setmana. Fins i tot després de l’ altoel foc temporal, Teheran manté el seu bloqueig parcial, i reclama als barcos que busquin creuar que demanin permís abans a l’Exèrcit iranià.
L’últim gran punt de desacord són els actius iranians a l’estranger. La República Islàmica reclama la seva entrega abans de fer qualsevol altre pas diplomàtic.
4. Divergències a l’alto el foc
A més, a més, s’hi suma la continuada invasiód ’Israel contra el sud del Líban, que segueix malgrat l’alto el foc temporal, declarat pel Pakistan a tots els fronts. Tel Aviv no s’ha donat per al·ludida, i de fet ha pressionat molt més en els seus bombardejos, tant contra el sud del Líban com contra Beirut.
«Sota el meu lideratge, Israel continuarà lluitant contra el règim terrorista de l’Iran i els seus aliats», va declarar aquest dissabte a la nit el primer ministre israelià , Benjamin Netanyahu, mentre les negociacions encara seguien a Islamabad.
5- Una reunió històrica
Malgrat el fracàs en les xerrades, aquesta trobada, facilitada pel Pakistan, ha sigut un esdeveniment històric: la reunió d’aquest dissabte ha sigut la de més alt nivell entre dirigents de l’Iran i els EUA des que l’Iran està regida per la República Islàmica, instaurada el 1979 després de la victòria de la revolució islàmica.
L’última trobada directa entre Washington i Teheran va passar el 2015, quan l’administració de l ’expresident Barack Obama va aconseguir firmar un acord nuclear amb l’Iran que va servir per confirmar que Teheran es comprometia a no desenvolupar la bomba, i a limitar el seu enriquiment d’urani al 3 %.
El 2018Trump va trencar aquest acord, i l’Iran va accelerar el seu enriquiment, que va arribar al 67 % el juny de l’any passat. Des d’aleshores, però, no hi ha hagut avenços en aquest enriquiment, a causa de la destrucció ocasionada després de la guerra de 12 dies contra Israel de juny del 2025.
