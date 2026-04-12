Fracassen les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per acabar el conflicte a l'Orient Mitjà
Vance marxa del Pakistan i acusa el règim iranià de no tenir un "compromís ferm" amb renunciar a l'arma nuclear
ACN
Les converses entre els Estats Units i l'Iran per acabar el conflicte a l'Orient Mitjà no han arribat a bon port després de prop de 21 hores de negociació. El vicepresident dels Estats Units, J. D. Vance, ha abandonat el Pakistan sense voler donar massa detalls, però revelant que un dels principals esculls és la manca de "compromís ferm" del règim iranià de renunciar al desenvolupament de l'arma nuclear. "Hem mantingut converses substancials amb l'Iran. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que no hem arribat a cap mena d'acord, i això crec que és molt pitjor per a l'Iran que no per als Estats Units", ha assegurat Vance, que ha recalcat que els EUA han deixat molt clares les seves "línies vermelles" a la taula de negociació.
"Hem aclarit en quins aspectes estem disposats a cedir i en quins no, i ho hem deixat el més clar possible. Però ells han decidit no acceptar les nostres condicions", ha lamentat el vicepresident dels Estats Units en una compareixença davant els mitjans. "Veiem un compromís per part de l'Iran de no desenvolupar una arma nuclear, no només ara, no només d'aquí a dos anys, sinó a llarg termini? Encara no l'hem vist", s'ha preguntat i respost Vance. "Necessitem veure aquest compromís ferm que no buscaran adquirir una arma nuclear, ni cercaran els mitjans que els permetin aconseguir-la ràpidament", ha insistit el vicepresident dels Estats Units.
"Aquest és l'objectiu principal del president dels Estats Units, i això és el que hem intentat aconseguir a través d'aquestes negociacions", ha recalcat Vance, que no ha donat per trencades definitivament les converses. "El president Trump ens va dir que havíem de venir de bona fe i fer tot el possible per arribar a un acord. Ho hem fet i, lamentablement, no hem pogut avançar", ha conclòs el vicepresident dels Estats Units.
L'Iran parla de "demandes excessives" dels Estats Units
Per la seva banda, el règim iranià ha assenyalat que les "demandes excessives i no raonables" dels Estats Units han fet fracassar les converses al Pakistan. "Hem arribat a una entesa en diversos assumptes, però en dues o tres qüestions importants les posicions estaven molt allunyades", ha reconegut el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de l'Iran, Ismail Baghaei, segons informa l'agència iraniana Mehr. Baghaei ha detallat que la ronda de negociacions s'ha allargat "entre 24 i 25 hores" i ha apostat per no acabar amb la diplomàcia. "És un instrument per salvaguardar els interessos nacionals. I els diplomàtics han de complir el seu deure tant en temps de guerra com en temps de pau", ha volgut deixar clar el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de l'Iran, que ha tret ferro al fracàs d'aquesta primera ronda de converses.
"Aquestes negociacions s'han produït després de 40 dies de guerra imposada i en una atmosfera de desconfiança i sospita. És natural que no esperéssim cap acord en una sola sessió i tampoc ningú tenia aquesta expectativa", ha reblat Baghaei, que ha agraït "l'hospitalitat" del Pakistan per acollir la ronda de converses entre l'Iran i els Estats Units. Finalment, una font iraniana informada sobre les converses -citada per la mateixa agència Mehr- assegura que l'Iran ha presentat "iniciatives i propostes raonables" durant les converses i que ara la pilota està al terreny dels EUA per abordar els assumptes "de manera realista". "Igual que el govern dels EUA va fallar en els seus càlculs de guerra, fins ara també ha fet càlculs erronis en les negociacions", ha manifestat la mateixa font iraniana.
"L'Iran no té pressa, i llevat que els Estats Units acceptin un acord raonable, no hi haurà cap canvi en la situació a l'estret d'Ormuz", ha finalitzat la font diplomàtica iraniana citada per Mehr.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Dos escaladors ferits crítics a Montserrat en caure’ls pedres al damunt
- L'Ajuntament de Manresa anuncia que el nou pavelló del Congost anirà en una parcel·la veïna a l'actual equipament