L’Assemblea de França premia el rei emèrit per les seves memòries

"Només jo mateix podia escriure la meva història", va afirmar Joan Carles en el seu discurs d’agraïment al recollir el guardó

El rei Joan Carles al costat de Laurence Debray, coautora del llibre. | PSNEWZ / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

Leticia Fuentes

París

Visiblement emocionat, amb dificultat per caminar, però acompanyat per les seves filles, Elena i Cristina, i el seu net Froilán, el rei emèrit Joan Carles I va recollir ahir a l’Assemblea Nacional francesa el Premi Especial del Jurat del Llibre Polític per les seves memòries Reconciliación, que ha escrit al costat de l’autora francesa Laurence Debray.

Durant la seva intervenció, el rei Joan Carles va insistir en la importància d’escriure les seves memòries en primera persona de manera "crítica" i per aportar "coneixement sobre els 40 anys de regnat"; "Vaig pensar que havia d’escriure aquestes pàgines en primera persona, pel mateix protagonista. Per poder aportar més coneixement sobre la seva persona, què ha fet i per què ho ha fet". El títol, va assenyalar, no ha sigut escollit a l’atzar.

