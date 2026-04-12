Operació Fúria Èpica a Ormuz
La foto de l’arribada al Pakistan de la delegació dels EUA, encapçalada pel vicepresident J.D. Vance, per negociar el pla d’alto el foc de 10 punts de l’Iran reflecteix, tot i que parcialment, el compte de pèrdues i guanys de la guerra al Pròxim Orient.
Ernesto Ekaizer
Dijous passat, dia 9 d’abril, malgrat la joia inicial dels mercats davant de l’anunci de l’alto el foc després que Trump hagués amenaçat de destruir la civilització persa, els traders o traficants de cru van entrar en pànic.
El govern de Teheran va decidir –davant el ferotge atac llançat per Israel al Líban amb gairebé 300 morts– mantenir tancat l’estret d’Ormuz. Al mar del Nord, refineries russes, asiàtiques i europees van pagar dijous pel cru Forties –és el nom del jaciment més gran del mar del Nord, a 170 quilòmetres de la ciutat escocesa d’Aberdeen– 147 dòlars/barril per a entrega immediata.
És a dir, estem parlant del mercat físic del cru; no de futurs a tres o sis mesos. Mercat bitllo-bittlo. Aquestes compres de petroli físic es van pagar aquell dia gairebé un 50% més que els 97 dòlars/barril que fixava el mercat per al preu internacional del cru Brent amb entrega al juny vinent. Aquestes refineries volien assegurar-se el cru perquè els vaixells cisterna que esperaven estan encallats a l’estret d’Ormuz. 147 dòlars/barril és un preu que no es coneixia des de la Gran Recessió del 2008.
La frase, apòcrifa, atribuïda a Mark Twain, sobre que "Déu va crear la guerra perquè els americans aprenguessin geografia", té el seu suc. És precisament per un document difós pel Govern de Teheran aquesta setmana en què s’ensenya als americans, i també al món, per quines raons geopolítiques la campanya Fúria Èpica es va convertir en la guerra de l’estret d’Ormuz.
"Cap poder podrà capgirar l’eterna dominació de l’estret d’Ormuz. No és un mer passatge o via de navegació mundial. Es tracta d’una via d’aigua estratègica que representa el pols de l’economia energètica mundial i simultàniament un potent actiu per a la República Islàmica de l’Iran per reordenar fonamentalment l’equilibri de poder al golf Pèrsic i al món. L’Iran no només intenta protegir i monitorar l’estret d’Ormuz sinó exercitar absolutament la intel·ligència i el control per a curt termini poder forçar qualsevol adversari a retirar-se, negociar o acceptar els termes de l’Iran i, a llarg termini, poder aconseguir que aquest control permanent sigui un avantatge estratègic".
L’anàlisi continua: "Aquesta autoritat indisputable sobre aquest punt de bloqueig per on passa el 20% de la navegació del petroli, busca regular el tràfic, cobrar peatge, i influir sobre el subministrament global. Es tracta de reconfigurar com a part de la dinàmica a la regió en l’eix de resistència de l’Iran i els seus aliats. Cap amenaça militar o diplomàtica pot afectar aquesta inalterable realitat. L’Iran té una costa de 1.600 quilòmetres al golf Pèrsic i el mar d’Oman. Inclou nombroses illes de valor estratègic que serveixen de punts de bloqueig. A diferència del canal de Suez o del canal de Panamà, l’estret d’Ormuz és l’única ruta obligatòria per al transport del cru, gas liquat, i productes químics camí de l’oceà Índic i els mercats globals. No existeixen alternatives viables per aconseguir eludir el control de l’Iran".
Segons s’ha provat en la guerra desencadenada per Trump i Netanyahu, el que diu l’Iran no és retòrica. Ho ha aplicat. I Trump, a l’acceptar els 10 punts de l’Iran com a "pla viable" per negociar la pau, sembla haver-se adonat que no serà fàcil dinamitar, com creu Israel, la situació creada.
El vicepresident Vance no ho té fàcil. Perquè a Islamabad, on ha començat a negociar amb el ministre d’Afers Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi –el mateix que a Ginebra acceptava condicions sense precedents de control sobre el programa d’enriquiment d’urani– està escortat pels qui van fer avortar el pacte pràcticament firmat el 26 de febrer a Ginebra. És a dir: Steve Witkoff, el milionari amic de Trump i de Netanyahu, i Jared Kushner, gendre de Trump. I perquè Trump intentarà utilitzar Vance, l’únic que es va oposar a desencadenar la guerra de l’Iran, com a boc expiatori.
Amb tot, els EUA necessiten no tornar a la guerra. I entre altres coses perquè l’armament que ha utilitzat i el que ha proporcionat a Israel ha buidat els seus dipòsits. Aquest divendres, precisament, es va informar que l’empresa contractista de defensa Lockheed Martin havia obtingut un contracte del Pentàgon per valor de 4.700 milions de dòlars per al subministrament d’interceptors Patriot, utilitzats pels Estats Units i els seus aliats per fer caure míssils i drons iranians. Especialment per Israel, que registra un esgotament de les seves existències.
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- L’esgotament i la hiperconnexió digital alimenten el desig de jubilar-se: 'Tinc 54 anys i només penso a retirar-me
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre
- Laia Font, de Gironella, queda fora de la final de salt a la prova de la Copa del Món de Croàcia per la nota d'execució