L’opinió de líders dels partits
Rosalía, una artista transversal també entre els polítics
Els principals dirigents catalans valoren per a EL PERIÓDICO el que suposa l’artista de Sant Esteve Sesrovires per a Catalunya i l’impacte que tenen les seves cançons en el debat polític
Júlia Regué
Rosalía no és de les artistes que solen ficar-se en política de forma recurrent, però sí que ha mogut fitxa al tauler polític en dues ocasions destacades. La primera, el 2019, quan, després de les eleccions generals del 10 de novembre d’aquell any, va publicar el tuit «Fuck Vox» (‘Que els donin pel sac, a Vox’) davant l’ascens del partit d’extrema dreta, i l’última, el gener passat, quan va actuar en el concert-manifest en defensa de la causa palestina al Palau Sant Jordi de Barcelona, després d’haver sigut criticada per no haver-se posicionat en contra de la matança a Gaza. Però, ¿què opinen els polítics sobre ella i què creuen que representa aquesta artista de dimensió internacional per a Catalunya? Responen a EL PERIÓDICO els principals dirigents polítics.
«Rosalía és espiritualitat, tolerància i bellesa»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, no es perdrà el concert de la cantant a la capital catalana. El cap del Govern destaca en declaracions a EL PERIÓDICO que l’artista de Sant Esteve Sesrovires «s’ha forjat en el sistema formatiu musical i artístic de Catalunya» i que «amb aquest bagatge, ha adquirit un reconeixement internacional global del màxim nivell». «Per tant, la seva trajectòria és un motiu d’orgull per a Catalunya i per a tota la xarxa formativa del país», afegeix.
Illa destaca tres coses de l’obra de Rosalía: l ’ espiritualitat –«un valor molt rellevant en aquest moment»–, la tolerància i el diàleg – perquè al món som 8.000 milions de persones que pensem de forma molt diferent i sense convivència no hi hauna bona sortida per a ningú»–, i la bellesa –«un valor que ens ajuda a alçar la mirada i veure el món amb esperança»–.
«És una ambaixadora de Catalunya al món»
«La música de Rosalía no deixa indiferent: la seva veu i la seva proposta artística arriben i interpel·len generacions diferents, i això fa que transcendeixi l’àmbit estrictament musical», opina el president del Parlament, Josep Rull. Puntualitza que, precisament per això, «de manera voluntària o no», com passa amb figures de projecció internacional, «genera debat i convida a prendre posició, ja sigui des de la discrepància o des de l’admiració».
L’ascens a l’estrellat de la cantant catalana és un reflex del fulgurant que ha sigut la seva carrera musical, i per al cap de l’hemicicle català «aquest impacte contribueix a dinamitzar el debat públic i cultural». ¿I quin efecte té Rosalía en el panorama polític? Doncs la seva popularitat, argüeix, «la converteix en una ambaixadora de Catalunya al món», amb la responsabilitat que això comporta.
«La seva obra inspira orgull de país»
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, i l’artista catalana comparteixen lloc d’origen: la comarca del Baix Llobregat. «Rosalía representa una Catalunya moderna, capaç de combinar tradició i innovació sense perdre les seves arrels», valora el cap de les files republicanes, celebrant que en la seva música incorpori referències a aquest territori comú en el qual han arrelat: «Mostra realitats del país que sovint passen desapercebudes», remarca.
Posa com a exemple la cançó ‘Milionària’, que va ser un senzill llançat el 3 de juliol del 2019, en què la cantant utilitza «el català del carrer» i on «recorda que la identitat catalana és viva i imperfecta». «Tot i que no sigui política, la seva obra alimenta el debat sobre llengua, cultura i identitat, i inspira orgull de país», conclou.
«Tot el que diu i fa té impacte, però reivindico el seu dret a tenir dubtes»
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, està convençuda que Rosalía passarà a la història de la música «com una de les grans». «És una artista enorme, amb una base molt sòlida que li permet jugar amb diferents estils, que s’ha convertit en una de les grans imatges de Catalunya al món i ha sabut portar referents propis, fins i tot l’Escolania de Montserrat, al ‘mainstream’ global’, remarca.
Albiach afirma que, com a figura amb gran influència, «tot el que diu i fa té impacte». Ara bé, vol reivindicar, alhora, «el seu dret a tenir dubtes, equivocar-se i rectificar en alguns posicionaments; de la mateixa manera que no fa falta compartir tot el que diu». Un aspecte que critica perquè Rosalía està en el focus les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, i opina que no sempre s’és igual d’exigent amb tots els artistes.
«És l’ambaixadora cultural més gran de la seva generació»
Per a la portaveu adjunta del PP al Parlament, Lorena Roldán, Rosalía és la mostra d’"una Catalunya oberta i cosmopolita que barreja arrels i avantguarda". Opina que des de Sant Esteve Sesrovires ha sigut capaç d’integrar diverses identitats musicals i de connectar amb el públic jove i internacional, «portant el flamenc i la cultura catalana i espanyola al món».
Sobre l’impacte que té la seva música en la política, destaca que «Rosalía és l’ambaixadora cultural més gran de la seva generació»: «Amb la seva creativitat trencadora i sorprenent, també ens fa reflexionar sobre alguns dels grans temes del nostre moment històric», apunta.
«És una alegria que hagi decidit fer referència a Déu»
Quan Rosalía va escriure ‘Fuck Vox’ (‘Que els donin pel sac, a Vox’), el partit d’extrema dreta acabava de passar de 24 a 52 escons al Congrés, i el partit va optar per respondre a la cantant amb un altre tuit: «Només els milionaris, amb avions privats com tu, poden permetre’s el luxe de no tenir pàtria». «Fins i tot amb gustos diferents i malgrat els seus insults passats a Vox, celebrem que una catalana representi Espanya per tot el món», afirma ara el portaveu de la formació al Parlament, Joan Garriga.
Sobre el seu nou àlbum, Garriga considera que és «una alegria que hagi decidit fer referència a Déu», i diu que veu «amb esperança el ressorgir de la fe catòlica entre la joventut de Catalunya i a tot Espanya». «Amb això, Rosalía demostra que les nostres arrels continuen vives i que la cultura, més enllà de la política, pot i ha de tornar la mirada a l’espiritual i a la nostra identitat comuna», conclou.
«La transcendència que planteja es pot trobar en moments col·lectius de recolzament»
La diputada de la CUP al Parlament, Laure Vega, confessa que, per a ella, Rosalía és objecte d’estudi perquè fa temps que analitza l’estètica i l’ètica en política. «El 'Mal Querer' (2018) és un àlbum potent en forma i contingut, publicat el mateix any que el judici de ‘La manada’, un moment clau en què moltes dones es van considerar feministes. L’últim àlbum, centrat estèticament en l’espiritualitat, respon a una època alhora horrible i superficial, en la qual tot és susceptible de convertir-se en mercaderia”, exposa sobre l’obra de l’artista.
Vega avisa que «aquest desencant hauria d’interpel·lar la política»: «La recerca de transcendència que planteja és la que crec que podem trobar no en una espiritualitat eclesiàstica ni en la nostàlgia d’un temps inexistent, sinó en moments col·lectius de suport, com aturar un desnonament d’un veí al qual ni tan sols coneixes», opina. Afegeix que la participació de Rosalía en el concert-manifest per Palestina va ser un gest important, especialment per als joves.
