Pla polèmic
Salut rectifica i retirarà els incentius als CAP per escurçar les baixes laborals
Tant sindicats mèdics com bona part de l’oposició al Parlament havien exigit una correcció dels criteris que condicionen els fons que reben els centres
La consellera de Salut, Olga Pané, es fractura el peroné en un accident domèstic
Organitzacions sanitàries acusen el Govern de «pressions» per agilitar les altes mèdiques i «nul·la intenció de diàleg»
Sara González
El Govern ha decidit fer marxa enrere i retirarà la setmana que ve els polèmics incentius als CAP per escurçar les baixes laborals, segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat EL PERIÓDICO. Es tracta d’un pla que ha sigut polèmic durant les últimes setmanes i que ha enfrontat tant els sindicats com els partits de l’oposició com Junts, ERC, els Comuns i la CUP. El grup de Jéssica Albiach fins i tot havia amenaçat de no recolzar els pressupostos si no es produïa una correcció.
Tot i que l’Executiu ha defensat fins ara que les baixes mèdiques s’han gestionat sempre «estrictament» amb criteris mèdics i que la intenció del pla era accelerar les proves diagnòstiques dels pacients, finalment el CatSalut comunicarà en els pròxims dies que els recursos que rep cada centre i la part variable del salari dels metges no se sotmetrà a l’indicador de la durada de les baixes. Enrere quedaran, doncs, les nombroses declaracions que tant la consellera de Salut,Olga Pané, com la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, han fet en els últims dies en defensa del pla pilot que s’està aplicant.
Des de l’Executiu han remarcat que el que es pretenia era que els pacients haguessin d’estar molts mesos de baixa perquè esperen proves de diagnòstic en situacions de no gravetat, a més de defensar que les incapacitats temporals se cenyirien al criteri mèdic. No obstant, els sindicats com Metges de Catalunya i CCOO han denunciat que es tractava d’una ingerència en el seu propi criteri.
Un torpede per als pressupostos
El pla havia generat també enrenou en bona part de l’oposició al Parlament, que ho han denunciat com una «mala praxi» i, especialment, en els dos socis que van garantir la investidura de Salvador Illa, que són ERC i els Comuns, els mateixos amb qui el Govern pretén aprovar els pressupostos. Especialment bel·ligerants amb aquest assumpte han sigut els Comuns, que van incloure la retirada del pla dins de les condicions acordades amb els socialistes per donar el seu ‘sí’ als comptes. En els últims dies, havien apujat els decibels per forçar una rectificació al·legant que el mateix president Illa s’havia compromès a no aplicar aquests incentius, una cosa que finalment es produirà.
«Per fi reconeixen que estaven negant la realitat. Les baixes laborals només han de respondre a criteris mèdics», ha celebrat Jéssica Albiach amb un missatge a la xarxa X en un moment en què els Comuns estan pendents de reunir-se de nou amb l’Executiu per renegociar les seves condicionsper aprovar els pressupostos. També ERC i la CUP han manifestat el seu rebuig explícit de condicionar a aquests criteris els fons que rep l’atenció primària.
Es dona la coincidència que la retirada del pla d’incentius als CAP coincidirà amb la inesperada baixa mèdica de la consellera Pané, que s’ha fracturat el peroné en un accident domèstic. Durant la seva recuperació, serà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumirà les seves funcions, com va passar ja amb la baixa de la consellera d’Educació, Esther Niubó; i la del president Illa a principis d’any.
