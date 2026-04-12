La UE es prepara per a una crisi energètica fins i tot amb treva
Brussel·les dona per fet que els efectes econòmics persistiran encara que s’obri Ormuz
Beatriz Ríos
La treva entre els Estats Units i l’Iran ha donat un respir al món, i a Europa, però recuperar el trànsit normal a l’estret d’Ormuz portarà temps i els danys a les infraestructures energètiques pels bombardejos als països del Golf tindran un impacte durador en els mercats. Davant la incertesa, la Comissió Europea continua preparant un paquet de mesures per fer front a la crisi. "Ens enfrontem a una situació molt greu", va reconèixer Dan Jorgensen, el comissari europeu d’Energia, durant una roda de premsa, després de reunir-se amb els ministres dels Vint-i-set fa dues setmanes. "No ens hem de fer il·lusions que les conseqüències d’aquesta crisi per als mercats energètics seran passatgeres, perquè no ho seran", va advertir. El comissari va apuntar que el final del conflicte no és necessàriament el final de l’alça dels preus. Un grup d’experts ha determinat que "es preveuen conseqüències a llarg termini" en el mercat del gas.
L’alto el foc i la reobertura d’Ormuz són importantíssims, però davant la incertesa, Brussel·les continua dissenyant mesures per pal·liar els efectes de la crisi. Segons fonts comunitàries, la treva "no ha tingut cap impacte" en els preparatius. Si tot avança segons el previst, el paquet de mesures hauria d’arribar en els pròxims dies. Tot i que gran part del pes continuarà caient en els governs.
Diferents opcions
Després de la crisi del 2022, els Vint-i-set van centrar els seus esforços a diversificar els proveïdors i accelerar la transició a fonts d’energia renovables, les úniques que es produeixen majoritàriament en territori comunitari. El mateix missatge ha tornat a enviar la Comissió davant d’aquesta crisi. "Aquesta crisi ens mostra una vegada més que Europa enfronta una vulnerabilitat fonamental a les pertorbacions energètiques externes. I això està vinculat a la nostra dependència dels combustibles fòssils importats", va assegurar el comissari.
"Com va passar el 2022, el problema és de cost. La incertesa en els mercats com a conseqüència del conflicte ha disparat el preu del gas. Tenint en compte que el preu a l’engròs de l’electricitat al mercat interior de la UE està directament vinculat al preu del gas, aquest s’ha tornat a disparar arran de la crisi. El debat sobre una possible reforma del mercat elèctric a la UE continua obert. Tothom està d’acord que aquest model no és ideal, però ningú sembla trobar-hi una alternativa. És precisament com a resultat d’aquest model que les elèctriques estan generant uns beneficis extra. En una carta enviada a la Comissió, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria van demanar crear un impost temporal de cara a taxar aquests rendiments.
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- L’esgotament i la hiperconnexió digital alimenten el desig de jubilar-se: 'Tinc 54 anys i només penso a retirar-me
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre
- Laia Font, de Gironella, queda fora de la final de salt a la prova de la Copa del Món de Croàcia per la nota d'execució