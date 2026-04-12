Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AdifArtemisGaudí a ManresaJaleo VillageEmpar MolinerBaxi Manresa
instagramlinkedin

La UE es prepara per a una crisi energètica fins i tot amb treva

Brussel·les dona per fet que els efectes econòmics persistiran encara que s’obri Ormuz

Ursula von der Leyen i Dan Jorgensen, en una foto d’arxiu. | UNIÓ EUROPEA.

Beatriz Ríos

Brussel·les

La treva entre els Estats Units i l’Iran ha donat un respir al món, i a Europa, però recuperar el trànsit normal a l’estret d’Ormuz portarà temps i els danys a les infraestructures energètiques pels bombardejos als països del Golf tindran un impacte durador en els mercats. Davant la incertesa, la Comissió Europea continua preparant un paquet de mesures per fer front a la crisi. "Ens enfrontem a una situació molt greu", va reconèixer Dan Jorgensen, el comissari europeu d’Energia, durant una roda de premsa, després de reunir-se amb els ministres dels Vint-i-set fa dues setmanes. "No ens hem de fer il·lusions que les conseqüències d’aquesta crisi per als mercats energètics seran passatgeres, perquè no ho seran", va advertir. El comissari va apuntar que el final del conflicte no és necessàriament el final de l’alça dels preus. Un grup d’experts ha determinat que "es preveuen conseqüències a llarg termini" en el mercat del gas.

L’alto el foc i la reobertura d’Ormuz són importantíssims, però davant la incertesa, Brussel·les continua dissenyant mesures per pal·liar els efectes de la crisi. Segons fonts comunitàries, la treva "no ha tingut cap impacte" en els preparatius. Si tot avança segons el previst, el paquet de mesures hauria d’arribar en els pròxims dies. Tot i que gran part del pes continuarà caient en els governs.

Diferents opcions

Després de la crisi del 2022, els Vint-i-set van centrar els seus esforços a diversificar els proveïdors i accelerar la transició a fonts d’energia renovables, les úniques que es produeixen majoritàriament en territori comunitari. El mateix missatge ha tornat a enviar la Comissió davant d’aquesta crisi. "Aquesta crisi ens mostra una vegada més que Europa enfronta una vulnerabilitat fonamental a les pertorbacions energètiques externes. I això està vinculat a la nostra dependència dels combustibles fòssils importats", va assegurar el comissari.

"Com va passar el 2022, el problema és de cost. La incertesa en els mercats com a conseqüència del conflicte ha disparat el preu del gas. Tenint en compte que el preu a l’engròs de l’electricitat al mercat interior de la UE està directament vinculat al preu del gas, aquest s’ha tornat a disparar arran de la crisi. El debat sobre una possible reforma del mercat elèctric a la UE continua obert. Tothom està d’acord que aquest model no és ideal, però ningú sembla trobar-hi una alternativa. És precisament com a resultat d’aquest model que les elèctriques estan generant uns beneficis extra. En una carta enviada a la Comissió, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria van demanar crear un impost temporal de cara a taxar aquests rendiments.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents