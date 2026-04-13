Els efectes a la UE
La derrota d'Orbán a Hongria obre la porta a desbloquejar l'ajuda a Ucraïna i les sancions a Rússia
Els líders celebren sense embuts la caiguda d'Orbán a les eleccions d'aquest diumenge
Beatriz Ríos
Com una victòria pròpia han celebrat els líders de la Unió Europea (UE) la derrota de Viktor Orbán a les eleccions a Hongria aquest diumenge, i el canvi de govern, 16 anys després, que posarà al capdavant de l'Executiu el democratacristià i líder de l'oposició hongaresa, Péter Magyar.
Orbán ha mantingut bloquejades fins ara dues decisions fonamentals del club comunitari. D'una banda, l'aprovació del vintè paquet de sancions contra Rússia, i de l'altra, un préstec per valor de 90.000 milions d'euros per a Ucraïna. Aquests diners són fonamentals per garantir la viabilitat econòmica del país durant els pròxims dos anys.
Orbán va donar suport originalment a fer ús del pressupost comunitari per donar un crèdit a Kíiv, sempre que el seu país no hagués de contribuir-hi. Tanmateix, arribat el moment de posar en marxa el mecanisme, l'encara primer ministre hongarès es va negar a donar llum verda a la decisió, que requereix unanimitat.
L'hongarès ho va fer en resposta a la negativa d'Ucraïna de reparar l'oleoducte Druzhba, a través del qual Rússia subministra petroli a Hongria i que el mateix Kremlin havia bombardejat. Per a Orbán era una estratègia electoral; per al president del Consell Europeu, Antonio Costa, una vulneració del principi de cooperació sincera pel qual es regeix la UE. La situació es va agreujar encara més quan van sortir a la llum proves que el Govern hongarès informava el Kremlin de les reunions comunitàries, en plena invasió russa d'Ucraïna.
"Espero treballar estretament amb Péter Magyar per construir una Europa més forta i pròspera", va dir el president del Consell diumenge. El dubte ara és si el mateix Orbán, després d'haver perdut les eleccions, desbloquejarà les sancions i el préstec, o caldrà esperar el nou Executiu. De moment, la presidència xipriota del Consell no ha inclòs el tema a l'agenda dels ambaixadors del bloc aquesta setmana.
No tan de pressa
Els líders de la Unió Europea s'han mantingut al marge durant la campanya electoral hongaresa. Ni tan sols van respondre a les provocacions del vicepresident dels Estats Units, JD Vance, que va acusar la UE de "tractar de destruir l'economia" hongaresa. L'objectiu era evitar acusacions d'intents d'interferència en el procés electoral.
Brussel·les respira ara tranquil·la després d'unes eleccions que donen una victòria clara a l'oposició. Un resultat, a més, que hauria de donar marge a Magyar per desfer bona part de l'entramat judicial i legislatiu d'Orbán que ha costat milions d'euros en fons comunitaris a Hongria que romanen congelats.
Tanmateix, el canvi de govern no suposa necessàriament un gir radical en la política hongaresa, sobretot pel que fa a Ucraïna. En el passat, Magyar s'ha oposat a enviar armes a Kíiv i es va comprometre a portar a referèndum l'entrada del país al bloc.
El seu partit va votar, a més, en contra del préstec de 90.000 milions a l'Eurocambra i el futur primer ministre hongarès es va posar al costat d'Orbán en la seva disputa amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, sobre l'oleoducte Druzhba. El dubte és si aquestes opinions formaven part de la seva estratègia electoral i, després de la seva victòria, relaxarà la seva postura.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit aquest dilluns durant una roda de premsa que espera poder treballar amb Magyar "en els diferents temes que estan oberts". Al mateix temps, la presidenta ha cridat a aprendre la lliçó del que ha passat els últims mesos. "Avançar cap a la votació per majoria qualificada en política exterior és una manera important d'evitar bloquejos sistèmics, com hem vist en el passat", ha dit l'alemanya.
"Hongria ha triat Europa"
"El cor d'Europa batega amb més força a Hongria aquesta nit", va dir la presidenta de la Comissió Europea, en una publicació a les xarxes socials només 20 minuts després que Orbán assumís la seva derrota. "Hongria ha triat Europa", va afegir Von der Leyen, "Europa sempre ha triat Hongria".
Per a bona part dels líders del bloc, la victòria de Magyar és la victòria de la Unió Europea. Amb aquest resultat electoral, Hongria torna al camí comunitari i enforteix la Unió, als ulls de Brussel·les. "El poble ha decidit", va dir el canceller alemany Friedrich Merz, "unim forces per una Europa forta, segura i, sobretot, unida".
"Crec que estic més feliç que tu", li va dir a Magyar el primer ministre polonès, Donald Tusk, durant una trucada després de conèixer-se els resultats. Varsòvia serà el primer lloc on viatjarà el futur primer ministre hongarès. Brussel·les serà previsiblement el segon destí, amb l'objectiu de tractar de desbloquejar els milers de milions en fons congelats.
Un dels missatges més tebis potser ha estat el d'un dels líders de la Unió Europea que més es podria beneficiar del canvi a Budapest. El poble europeu "ha parlat, i la seva voluntat és clara", va dir el president del Consell Europeu, António Costa, en una publicació a les xarxes socials.
El president francès, Emmanuel Macron, va celebrar la victòria de l'oposició com "un triomf de la participació democràtica, el compromís del poble hongarès amb els valors de la Unió Europea i el lloc d'Hongria a Europa". Mentre que per al primer ministre finlandès Petteri Orpo "el resultat electoral brinda a Hongria l'oportunitat de reintegrar-se a la nostra comunitat de valors i seguretat com a actor constructiu".
"Avui guanyen Europa i els valors europeus", va dir el president espanyol, Pedro Sánchez. De "victòria històrica per la llibertat" ha qualificat el resultat el primer ministre estonià, Kristen Michal. Com una "gran victòria" per a Europa i per a Hongria la va qualificar el lituà Gitanas Nausedas.
Per al suec Ulf Kristerson aquestes eleccions marquen "un nou capítol" en la història hongaresa. Mentre que l'holandès Rob Jetten va assegurar que el canvi de govern és un alè d'esperança "per a la restauració de la democràcia, l'Estat de dret i la cooperació europea".
L'altra Europa
Amb la caiguda d'Orbán, cau la figura més gran de la ultradreta al bloc, però no l'única. La primera ministra italiana, Georgia Meloni, que va donar suport al seu "amic" Viktor Orbán a les eleccions, ha allargat la mà a Magyar per col·laborar-hi.
"Itàlia i Hongria són nacions unides per un profund vincle d'amistat", va assegurar Meloni en una publicació a les xarxes socials. "Estic segura que continuarem col·laborant amb esperit constructiu en benefici dels nostres pobles i per afrontar els desafiaments comuns a escala europea i internacional", va afegir.
Un altre dels líders als quals Orbán deixa orfe és el txec Andrej Babis, reelegit recentment. "Respecto el resultat electoral i espero amb interès la nostra cooperació", va dir Babis, que va reconèixer que Magyar "s'ha guanyat la confiança de la majoria dels hongaresos", desperta "grans esperances" i "no ha de decebre".
Però sens dubte, el líder que més trobarà a faltar Orbán és el seu aliat més gran, l'eslovac Robert Fico. En un llarg comunicat, Fico va acceptar el resultat electoral i es va mostrar "disposat a cooperar" amb el nou primer ministre. En particular, l'eslovac va cridar a col·laborar en la protecció de les minories i els interessos energètics.
També va proposar revifar el Grup de Visegrad, format per Eslovàquia, Hongria, Polònia i la República Txeca. Tot i que el popular Donald Tusk és al capdavant del govern polonès, la victòria del partit Llei i Justícia a les eleccions presidencials dona cert marge a l'aliança per unir forces.
