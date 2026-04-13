Moviments a l'esquerra
Els Comuns asseguren que la relació amb Podem està "normalitzada" i consideren una "obligació" millorar l'aliança
Sara González
En plena ebullició de l'esquerra i amb la intenció de Podem Catalunya d'iniciar aquesta mateixa setmana una ronda de contactes per explorar un front comú de cara a les eleccions municipals, els Comuns han recollit el guant i estan disposats a asseure's a parlar. Tanmateix, consideren que les relacions amb els morats ja estan "normalitzades", almenys en l'àmbit estatal, perquè en el cas català la formació que lidera María Pozuelo insisteix que els vincles no s'han restablert.
El portaveu de Catalunya en Comú i alcaldable a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha assegurat que ara no es tracta només de reeditar la coalició amb què es van presentar el 2023 tant a les municipals catalanes com a les generals, sinó de "millorar" la fórmula perquè sigui resilient en el temps. Davant el creixement de l'extrema dreta i el risc que arribi al Govern després de les pròximes eleccions, considera una "obligació" assolir un acord.
Les nostres relacions amb Podem estan normalitzades, són cordials. Jo he parlat amb Irene Montero i Ione Belarra
"Les nostres relacions amb Podem estan normalitzades, són cordials. Jo he parlat amb Irene Montero i Ione Belarra", ha reivindicat també el diputat al Congrés, que va ser un dels dirigents dels Comuns que dijous passat va acudir a l'acte de Gabriel Rufián i Montero en defensa del front d'esquerres. Per això ha afegit que, arribat el moment, confia que hi haurà una candidatura conjunta amb els morats. El que ha evitat respondre és si els Comuns estan disposats a permetre que Pozuelo sigui diputada al Congrés, tal com han reclamat els morats a Catalunya com a gest per avançar cap a una reconciliació.
Moment de "colideratges"
Una altra cosa és que el front d'esquerres amb partits de l'esquerra sobiranista, com ERC, sigui viable. Pisarello ha avalat l'argument de Rufián que "cal fer alguna cosa" davant l'auge de l'extrema dreta i ha subratllat que hi ha una vintena de dirigents capaços de capitanejar un dic de contenció. Ha citat com a exemple des d'Ada Colau fins al mateix Rufián, així com Mònica Oltra, Irene Montero o el ministre Pablo Bustinduy. "És el moment dels colideratges", ha proclamat. I això, ha matisat, es pot traduir en diferents fórmules: aliances electorals, programàtiques o postelectorals.
Habitatge i salut
Pel que fa a les matèries urgents que tenen ara mateix entre mans, els Comuns encara confien poder convèncer Junts perquè avali el decret de pròrroga dels lloguers dijous vinent al Congrés. El partit de Carles Puigdemont s'hi ha mostrat contrari, però Pisarello ha deixat entreveure que hi ha negociacions per introduir clàusules de protecció dels petits propietaris, que no tenen res a veure, ha defensat, amb els grans fons d'inversió.
El portaveu també ha celebrat dues fites més: l'aprovació de la regularització de persones migrants que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts i la rectificació del Govern amb el pla d'incentius als CAP per escurçar les baixes mèdiques. "Aquesta rectificació és una bona notícia", ha assegurat, a més d'instar l'Executiu a continuar complint les mesures acordades per al seu 'sí' als pressupostos sense esperar el pacte amb ERC que ha de permetre aprovar els comptes abans de l'estiu.
