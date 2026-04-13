Els que guanyen a l’Iran
Rafael Vilasanjuan
¿Per què no fa res la Xina en la guerra de l’Iran? Una tercera part del petroli que importa ve del país dels aiatol·làs, així que era previsible que els efectes en la seva economia i sobretot en la seva capacitat de producció pateixin. L’extensió de la guerra està tenint conseqüències devastadores i la Xina, potser el país del món més sotmès als vaivens del comerç mundial, no pot estar exempt de viure els seus pitjors efectes. Però el règim de Pequín s’estava preparant per a la possibilitat d’aquesta guerra.
Per l’estret d’Ormuz sortien cada dia 5 milions de barrils amb destinació al gegant asiàtic, tindria, per tant, un interès enorme a reobrir l’estret d’Ormuz, no obstant, mai ho faria recolzant una intervenció americana. El que ha fet, al contrari, és obrir el pas als seus barcos, a través de negociacions diplomàtiques amb el règim iranià. El petroli encara no flueix com abans, però un acord amb Rússia per augmentar el flux manté la Xina en plena capacitat de producció i, tot i que la inflació repunti, el país va iniciar aquesta guerra en deflació, amb la qual cosa no el castiga com ho fa a occident. La Xina guanya. Mentre el seu gran rival està invertint milers de milions en la guerra, ells es dediquen a observar el manual d’operacions militars al Golf. Com més revelen les seves tàctiques els EUA, millor pot preparar l’escenari per a una possible presa de l’estret de Taiwan amb garanties de victòria.
L’altre gran beneficiat sense despentinar-se és la Rússia de Putin, que no només ven més petroli a la Xina, sinó que ha vist com Trump aixeca les sancions perquè pugui vendre a altres països. Rússia torna a finançar-se als mercats energètics per continuar costejant la seva contesa a Ucraïna, ara més allunyada dels focus. Rússia també guanya, com guanya Israel, que només sap defensar-se atacant. El que no s’acaba d’intuir és què guanyen els EUA. Potser amb l’extensió del conflicte amb la possible incursió terrestre s’aclareixi l’objectiu d’aquesta guerra, però de moment perd, com perdem tota la resta del món.
