Cita amb els tribunals
El judici de les mascaretes ‘alimenta’ la resta de causes contra Ábalos i Koldo
La defensa del que era assessor del ministre ha aprofitat els seus interrogatoris per mirar d’aclarir l’horitzó judicial del seu germà Joseba, imputat en un altre procediment
Ángeles Vázquez
A ningú se li escapa que la sentència que dicti el Tribunal Suprem, quan s’acabi el judici que va començar la setmana passada en relació amb les pràctiques presumptament corruptes de l’exministre José Luis Ábalos, el que era el seu assessor, Koldo García, i el comissionista Víctor de Aldama, tindrà transcendència molt més enllà dels mers contractes de mascaretes que van poder comprar organismes dependents de Transports durant la pandèmia.
Es llegirà amb especial deteniment en els procediments que se segueixen a l’altre costat de la plaça Villa de París, a l’Audiència Nacional. I això es trasllada als interrogatoris que durant la vista estan fent tant el fiscal Anticorrupció, Alejandro Luzón, i l’acusació la direcció lletrada de la qual desenvolupa el PP, d’una banda, com les defenses, especialment la de Koldo García, que exerceix Leticia de la Hoz, de l’altra.
Al ser el Suprem la cúspide de la justícia ordinària i, per tant, el tribunal que acabarà revisant en cassació les sentències que pugui dictar l’Audiència Nacional, sembla difícil que en la resta del cas Koldo acabi concloen una cosa diferent del que hagin determinat en la seva sentència els set magistrats que ja jutgen els tres acusats.
El doble ús de les declaracions
Però, a més, amb independència d’això, es nota que totes les parts pretenen aprofitar les declaracions que es produeixen davant la Sala Segona per a molt més que per buscar la condemna o l’absolució dels que s’asseuen al banc dels acusats, perquè en les seves preguntes s’aturen en tots els extrems que poden ser fàcilment traslladats al procediment que se segueix a l’Audiència.
Mostres d’això ha donat Luzón quan ha repreguntat al testimoni cada vegada que es donava a conèixer alguna intervenció de la presidenta d’Adif, Isabel Pardo de Vera, en relació amb les molèsties que denunciava tenir Jésica Rodríguez, que va ser parella d’Ábalos, malgrat que el seu propi advocat li hagi preguntat si es dedicava a la prostitució. El temperament «inconformista» de la dona ha sortit a col·lació de molt diverses formes i per part de diferents testimonis, com per exemple Luis Alberto Escolano, l’amic d’Aldama que li va pagar el pis de la luxosa Torre de Madrid durant dos anys, o l’exsubdirector d’Adif encarregat dels projectes per als quals suposadament va treballar per a Tragsatec que va descriure l’«altivesa» i «supèrbia» que va percebre en ella quan li va demanar el currículum.
Aquest alt càrrec de la companyia, Ignacio Zaldívar, va ser el que la va identificar en les seves notes sobre l’activitat laboral que desenvolupaven les 300 persones que participaven en el projecte amb el terme «presidència» per recordar a qui s’havia de dirigir si hi havia problemes amb aquesta persona «especial». El testimoni va explicar que li va assignar aquesta categoria quan la presidenta d’Adif li va demanar que traslladés a Tragsatec que el ministre havia demanat que no se la molestés. «¿Qui era la presidenta d’Adif en aquell moment?», va preguntar el fiscal com qui no vol la cosa; «Isabel Pardo de Vera», va respondre el testimoni.
Des de l’altre costat, l’advocada de Koldo García, però també de la seva exdona Patrica Úriz i el seu germà Joseba, Leticia de la Hoz, no ha deixat passar una oportunitat per alleugerir la responsabilitat penal en què pugui incórrer aquest últim, a través de la seva feina a Ineco, en què suposadament Jésica Rodríguez estava a les seves ordres. Donada la seva condició d’imputat, Joseba només va accedir a contestar a la seva defensa, però a través de les seves preguntes va provar de donar explicació als fets que se li imputen i fins i tot reconèixer els pagaments en efectiu de Ferraz, per justificar-los amb els avanços de despeses realitzades per Koldo.
Assaig per a ‘els mosqueters’
Les sessions celebrades fins al moment també han servit per constatar que un bon nombre dels testimonis aportaran poc o res als magistrats que jutgen la causa al Tribunal Suprem. Són els que, com Koldo o l’empresària Carmen Pano, també estan imputats en la part del procediment que se substancia a l’Audiència Nacional. Per això compareixen assistits d’advocat, ja que ho fan en la doble condició de testimonis i imputats, cosa que els dispensa de contestar allò que considerin que pot perjudicar el seu dret de defensa.
Entre ells hi ha tres socis del comissionista Víctor de Aldama que compartien amb ell un grup de WhatsApp en el qual es feien anomenar «els mosqueters».
De moment han sigut cridats Ignacio Díaz Tapia i César Moreno, que gairebé no han obert la boca, però, com que les acusacions han procedit a formular les preguntes que tenien preparades per a ells, sí que han pogut observar per on aniran previsiblement les acusacions quan arribi el moment del seu propi judici.
Sense resposta
En el cas del primer, es va limitar a admetre que va fer unes proves mèdiques al Ministeri de Transports, sense entrar en les qüestions que li va plantejar el fiscal Anticorrupció sobre presumptes pagaments a Koldo i els seus negocis amb el comissionista assegut al banc dels acusats. En el cas de Moreno, se li va preguntar sense èxit sobre els 10.000 euros mensuals que en els seus xats reconeixia que s’entregaven a l’assessor ministerial o la mateixa existència del xat Mosqueters.
Tot i que també està imputada –en el seu cas per la trama d’hidrocarburs–, Carmen Pano sí que va respondre a tot allò referit a la seva relació amb Aldama i l’encàrrec que aquest li va fer dues vegades per entregar 90.000 euros a la seu socialista de Ferraz.
Tot sembla indicar que altres testimonis citats per a futures sessions del judici, que es troben imputats, com és el cas del tercer mosqueter Javier Serrano, ex alts càrrecs de Transports o bé la mateixa Pardo de Vera també callaran com a resposta davant del Tribunal Suprem.
