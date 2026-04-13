El jutge del cas Plus Ultra no es refia del retorn del detingut a Aruba
Tono Calleja Flórez
El magistrat José Luis Calama, que investiga en secret el cas Plus Ultra a l’Audiència Nacional, desconfia que el banquer peruà Luis Felipe Baca tingui la intenció de presentar-se de manera voluntària a Espanya, fet pel qual ha refusat aixecar l’ordre internacional per la qual va ser detingut al març a l’illa caribenya d’Aruba, situada al nord de Veneçuela, segons informen fonts del cas a EL PERIÓDICO.
L’instructor considera que no és procedent deixar sense efecte la tramitació de l’extradició en curs de Luis Felipe Baca, que va ser objecte d’una querella de la Fiscalia Anticorrupció que també implica en el cas Plus Ultra el seu germà Enrique Baca i cinc persones més: els ciutadans veneçolans Gabriela Puente Garaboa i Danilo Alfonso Diazgranados, el financer dels Països Baixos Simon Leendert Verhoeven, el peruà Kristhian Alegre Walter i un advocat espanyol.
Negació de la fuga
Les fonts consultades afirmen que Luis Felipe Baca, que és en presó preventiva a l’antiga colònia neerlandesa, defensa que no es va escapar de la justícia espanyola, sinó que simplement va deixar de residir a Espanya per motius personals i que aquest canvi de domicili va ser comunicat a l’Agència Tributària espanyola.
Aquest banquer peruà, que també és investigat a Suïssa i França com a presumpte responsable d’una xarxa de blanqueig de capitals propietat d’alts funcionaris sud-americans que estan subjectes a sancions internacionals, lamenta que l’extradició pugui allargar-se durant setmanes i que es mantindrà privat de llibertat, quan ja ha anunciat la intenció de comparèixer voluntàriament a Espanya. Però com que el jutge Calama no es refia gens ni mica de les seves intencions, esperarà el temps que calgui perquè l’extradició, que està en fase de traducció al neerlandès, s’executi.
