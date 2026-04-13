Perfil
L’esperança sorgida de les entranyes del partit governant
Péter Magyar
El líder opositor ha guanyat les eleccions parlamentàries que posen fi a 16 anys de domini ultranacionalista a Hongria. Representa el conservadorisme i comparteix part de l’ideari d’Orbán, però sense el prefix ‘ultra’.
Gemma Casadevall
D’aplaudir Viktor Orbán a prometre fer caure, peça a peça, l’aparell estatal dissenyat al llarg de 16 anys pel primer ministre i líder del Fidesz, el partit en què ell mateix va militar: Péter Magyar, de 45 anys i abonat a una imatge de polític jove i dinàmic, com ho va ser Orbán fa unes dècades, necessitava una majoria àmplia per fer caure el seu excorreligionari i abanderat de la ultradreta euroescèptica que governa Hongria des del 2010. Ho va aconseguir amb escreix, ja que tindrà una majoria de dos terços al nou Parlament nacional de Budapest.
Representa el conservadorisme i comparteix amb Orbán l’ideari nacionalista, tot i que sense el prefix ultra. Se n’espera una política migratòria més restrictiva que la vigent. Tampoc s’obrirà a un ingrés ràpid d’Ucraïna a la UE. A diferència d’Orbán, no és identificable com a homòfob, però tampoc es preveu que impulsi un gir a favor del col·lectiu LGTBI. Arriba al poder, això sí, com a gran esperança del canvi de rumb que hi ha d’haver a Budapest.
Magyar és el rei de les xarxes socials i ha aconseguit vitalitzar el que era un partit agònic: Tisza. Va adoptar el nom d’una formació registrada el 2021 i sense sort a les urnes. Amb aquesta estratègia va activar un partit que d’una altra manera no hauria arribat a temps per presentar-se en els comicis europeus del 2024, la seva catapulta a l’avantguarda política. Es va situar així al capdavant d’una formació sense gairebé aparell ni més rostres que ell mateix.
Primer va ser una veu discordant dins de Fidesz. Després va deixar les seves files per desemmascarar el nus de corrupció en què s’ha convertit el partit dominant a Hongria. És precisament el fet d’haver estat al nucli dur de Fidesz el que dona força a la seva lluita per erradicar un sistema corrupte, les entranyes del qual coneix molt bé.
Ascens meteòric
Els seus vincles amb el sistema Orbán van de l’àmbit polític a l’àmbit privat. Nascut a Budapest el 1981, va créixer al si d’una família arrelada en el conservadorisme hongarès. Va estudiar Dret, va completar la formació a l’estranger i va ingressar a Fidesz. Entre el 2006 i el 2023 va estar casat amb Judit Varga, que seria ministra de Justícia d’Orbán.
Va emergir a la primera línia política arran d’un escàndol per encobriment d’abusos a menors que va sacsejar el Govern de Budapest el 2024. La seva ja exdona i la presidenta del país, Katalin Novak, van dimitir arran de la trama. Magyar, en canvi, va mobilitzar la ciutadania amb la denúncia d’uns casos de pederàstia que van commocionar tot el país. Pel camí hi van quedar una sèrie d’aspectes que donen a la seva figura trets clarobscurs, com la difusió d’unes converses que van comprometre la seva exdona i una denúncia per maltractaments d’ella també.
A partir de llavors, i enmig de la dimensió adoptada pel que ha passat, va tenir un ascens meteòric. Com del no-res, Tisza va arribar a posicions capdavanteres en les eleccions europees i va ingressar en l’Eurogrup dels Populars, on va estar abans del seu gir ultra el Fidesz d’Orbán.
