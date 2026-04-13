Cita amb els tribunals
Les 153 notes de Villarejo
Dilluns es reprèn a l’Audiència Nacional el judici contra l’exministre Jorge Fernández Díaz i la cúpula policial del Ministeri de l’Interior en l’últim mandat del Partit Popular. El comissari jubilat disposa de més de 150 anotacions sobre l’actuació contra Bárcenas.
Tono Calleja Flórez
No estan imputats tots els qui apareixen a les agendes de José Manuel Villarejo, però tots els noms dels qui estan acusats en el cas Kitchen sí que es poden llegir a les anotacions del comissari jubilat sobre aquesta operació parapolicial (excepte el del comissari principal Marcelino Martín-Blas). Aquesta redacció ha recopilat en 43 folis les 153 anotacions que va fer Villarejo al llarg de la seva intervenció contra el llavors tresorer del PP Luis Bárcenas, que, amb l’assessorament del lletrat Javier Gómez de Liaño, el 2013 es disposava a reconèixer l’existència d’una caixa B en el partit, uns fets que finalment va confirmar el Tribunal Suprem.
La primera de les anotacions que assenyalen un dels principals investigats va tenir lloc el 6 de desembre del 2012. Villarejo va escriure «Chisco: insisteix que tot tira endavant. Li demano que s’aclareixin perquè continuo veient en Losad molt fluix i en Cosi [Ignacio Cosidó] totalment al marge». Precisament, el tribunal de Kitchen ha aportat al judici un informe de la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia que confirma que quan Villarejo assenyala una persona que anomena Chisco es refereix al secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez.
Quant a Losad, l’inspector de la Gürtel Manuel Morocho va assegurar en una declaració que el comissari José García Losada, que mai ha estat imputat per aquests fets, va arribar a retreure-li que no es deixava aconsellar.
Visita a Bárcenas a la presó
Crida l’atenció les vegades en què Villarejo identifica l’advocat Javier Iglesias, que va arribar a entrevistar-se amb Luis Bárcenas quan aquest últim estava en presó provisional. La nota més eloqüent és l’1 de juliol del 2013, en què el comissari redacta: «Instruccions per a visita a LB a la garjola». L’extresorer del PP va arribar a dir que es va sentir pressionat en aquesta trobada.
El 2 de juliol del 2017, Villarejo escriu que va donar a «en Chisco un avís sobre possible cita de LB amb IGLES. Queda que parlarà amb MINIST». En aquesta data el titular d’Interior i superior jeràrquic de Francisco Martínez era Jorge Fernández Díaz, un altre dels acusats pel suposat assetjament a Bárcenas. Qui va ser ministre d’Interior sempre ha negat qualsevol implicació en el cas, tot i que la Fiscalia Anticorrupció ha vist prou indicis per asseure’l al banc dels acusats.
I el 6 de juliol del 2013, sempre segons les agendes de Villarejo, «Chisco» li va dir que «el MIN. va parlar amb RAJ. i tot és OK». Precisament, l’expresident del Govern del PP Mariano Rajoy podrà aclarir com a testimoni si va donar, com a màxim responsable del PP, l’aprovació a la reunió a la presó entre l’advocat Javier Iglesias i Bárcenas. La trobada amb l’extresorer del PP va tenir lloc el 8 de juliol del 2013. I l’11 de juliol «Chisco» al·ludeix a un «Pla contra LB. Intervenció de comunicacions, registres i citació de dona i fill». El 17 de juliol del 2013 un altre dels qui no han sigut acusats, tot i que en aquest cas per problemes de salut, el comissari Enrique García Castaño, àlies El Gordo, o, com apareix a les agendes, Big, li comunica que està «pendent del conductor de LB», en al·lusió al xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, a qui després van captar com a font i al qual haurien abonat uns 2.000 euros mensuals amb fons reservats.
Precisament, dilluns es reprenen les sessions de la vista oral en què es jutja l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el seu número dos, Francisco Martínez per la presumpta intimidació a Luis Bárcenas. Pretenien, segons les acusacions, que l’extresorer del PP no reconegués l’existència d’una caixa B en la formació política llavors encapçalada per l’expresident del Govern Mariano Rajoy. En concret, està prevista la declaració de dos agents del Cos Nacional de Policia (CNP) que van investigar el cas Kitchen.
