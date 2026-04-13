Les urnes hongareses donen la victòria a l’oposició i enfonsen Orbán
Péter Magyar, líder del partit Tisza, tindrà 138 diputats del total de 199
"Tornarem a Europa", proclama el pròxim primer ministre
Gemma Casadevall
Adeu a l’"era Viktor Orbán" i obertura a una nova Hongria, amb un líder conservador, però aglutinant d’un vot d’ampli espectre i bàsicament europeista: Péter Magyar, el líder del partit Tisza, va aconseguir una victòria més que àmplia a les urnes i tindrà 138 diputats del total de 199 del Parlament nacional hongarès. Superarà amb això la majoria de dos terços, necessària per emprendre la regeneració democràtica en aquest soci de la UE i de l’OTAN, després de 16 anys de domini del líder ultranacionalista, euroescèptic i aliat de Donald Trump, Vladímir Putin i Benjamin Netanyahu, entre d’altres.
"Junts, hem enderrocat el règim d’Orbán. Junts hem alliberat Hongria, junts hem recuperat la nostra pàtria", va proclamar Magyar, a la vora del Danubi, amb la imatge imponent del Parlament il·luminat al fons i entre el clamor de milers de simpatitzants, torxes enceses, banderes nacionals o pancartes de Tisza. "Tornem a Europa", va afegir. Milers de veus cridaven el nom d’"Europa", una cosa impensable sota Orbán, que havia convertit l’eurofòbia i l’hostilitat envers Ucraïna en el nucli de la seva campanya per la reelecció.
El mateix Orbán va admetre una derrota que ha qualificat de "clara" i "dolorosa", per comprometre’s a continuació a seguir "al servei del país" des de l’oposició. A Fidesz, el partit fins ara hegemònic d’Orbán, li correspondran a la nova cambra 54 escons, segons les dades oficials escrutats el 95% dels vots. L’única tercera força del nou Parlament serà la dreta més radical de La Nostra Pàtria, amb 7 diputats.
Magyar va demanar paciència i cautela al saltar els primers escrutinis, una hora llarga després del tancament dels col·legis electorals i després d’una jornada marcada per una mobilització massiva. A les 18.30, mitja hora abans del tancament de les urnes, s’havia arribat al 77,80% de participació, un augment de deu punts respecte al percentatge registrat en aquesta franja horària en els comicis del 2022 i un record històric. Quatre anys enrere, l’índex final de participació havia sigut del 69%. L’afluència a les urnes va ser molt alta des de l’arrencada de la jornada. A les nou del matí, la participació estava en el 16,9%, per escalar a les onze al 37,9% i al 54% cap al migdia.
Per al candidat opositor, Hongria estava vivint aquest diumenge "les últimes hores sota el règim d’Orbán", segons va transmetre via xarxes socials. Ja després del tancament de les urnes, en una primera i breu intervenció, demanava "paciència" i es mostrava "cautelosament optimista". Als dos costats del Danubi s’havia concentrat una multitud ballant i cantant. Regnava l’eufòria, però també certa incertesa sobre la reacció d’Orbán en la derrota.
Magyar va tornar a repetir ahir una de les seves promeses electorals: retallar a dos mandats el període màxim per exercir la direcció del govern. És una de les claus, va dir, per alliberar el país de la corrupció acumulada per aquests 16 anys de domini de Fidesz. Orbán, de 62 anys, porta en el poder de manera ininterrompuda des del 2010. En aquests comicis buscava la cinquena legislatura en sèrie, o la sisena en total, si se suma la primera etapa entre 1998 i el 2002.
Crisi europea
El líder ultranacionalista havia dedicat el seu últim missatge davant de les urnes a insistir que Europa està travessant "la crisi més gran de la seva història", amb perspectives d’anar a més. Només ell i el seu partit, Fidesz, va assegurar, poden plantar cara a la política energètica i econòmica dictada per Brussel·les. Va desplegar allà de nou hostilitat tant a la UE com a Ucraïna, els dos "enemics" en què ha centrat els seus atacs en la seva lluita gairebé a la desesperada per la reelecció.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va felicitar Péter Magyar per la seva victòria. "Avui guanyen Europa i els valors europeus. Felicitats a tots els ciutadans hongaresos per unes eleccions històriques. Desitjant treballar junts per un futur millor per a tots els europeus", va assenyalar el president des de les xarxes. Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, també va felicitar la victòria a Magyar i va celebrar que "Hongria voti per un partit europeista".
