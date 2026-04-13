Inversió pública
La llei de barris segueix endavant malgrat la falta de pressupostos
El Govern llançarà entre el maig i el juny la segona convocatòria, dotada amb 200 milions, per recuperar zones degradades
Sara González
L’acord de pressupostos està encara lluny. No obstant, el president Salvador Illa no vol que l’acció governamental quedi paralitzada en el mentrestant, menys encara en qüestions que tinguin a veure amb la carpeta d’habitatge o que tinguin un impacte en el finançament dels municipis. És per això que, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, llançarà la segona convocatòria de la llei de barris dotada amb 200 milions d’euros, sense esperar que els comptes estiguin aprovats, per invertir en la recuperació d’una vintena més de zones degradades de Catalunya. Els treballs tècnics s’estan ultimant perquè al maig o al juny s’obri el procediment perquè els ajuntaments presentin els seus projectes.
La primera convocatòria es va posar en marxa el maig de l’any passat i va suposar la recuperació d’un dels estendards del llegat de Pasqual Maragall durant l’etapa del tripartit. Llavors, també es va fer sense tenir uns pressupostos aprovats. De fet, els 1.000 milions en cinc anys promesos per la Generalitat per a aquest objectiu es van consignar amb caràcter plurianual, una cosa que permet disgregar aquests recursos dels comptes. Tot i així, el pacte que té el Govern amb els Comuns per aprovar-los inclou que es dupliqui aquest finançament, és a dir, que la convocatòria sigui de 400 milions d’euros perquè els recursos arribin a una quarantena de barris. És, per tant, aquest increment el que està a expenses de si hi ha acord perquè els pressupostos s’aprovin.
Allau de projectes
En tot cas, el Govern no vol esperar més per arrencar aquesta segona convocatòria, tenint en compte l’allau de sol·licituds que es va produir en l’anterior. Fins a 83 ajuntaments van presentar projectes quan només 20 podien beneficiar-se de la subvenció. Tenint això en compte, el comissionat de barris del Govern necessita temps per poder analitzar totes les propostes i que la resolució dels beneficiaris arribi abans del desembre, de manera que els ajuntaments puguin incorporar la partida en els seus pressupostos per a l’any que ve.
