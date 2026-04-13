Junqueras portarà a votació el consorci d’inversions a finals de mes i reclama a Junts que el recolzi

Quim Bertomeu
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dilluns que el seu partit portarà a votació al Congrés a finals de mes la llei per crear el Consorci d’Inversions de Catalunya. Es tracta d’una norma impulsada pels republicans i pactada amb el PSOE, que busca que la Generalitat tingui més control sobre l’execució de les inversions de l’Estat a la comunitat, ja que moltes vegades es planifiquen en els pressupostos però després no s’arriben a concretar.
Junqueras ha volgut anunciar ell mateix el pas que farà el seu partit per reclamar que tingui prou suport al Congrés per prosperar, ja que ara mateix no el té assegurat. «És evident que l’acceptació a tràmit al Congrés depèn dels vots de molts grups parlamentaris. A tots ells els recordem que votar a favor de més competències, més eines i més recursos per a Catalunya és molt positiu», ha dit en declaracions als periodistes.
Tot i que no ho ha esmentat explícitament, aquest és un missatge dirigit sobretot a Junts, partit que desconfia del consorci i els vots del qual són decisius perquè la llei tiri endavant. Si es dona per descomptat que el PP i Vox hi votaran en contra –com sempre quan del que es tracta és de donar més competències a Catalunya–, la llei necessitarà el suport de tots els grups que al seu dia van investir Pedro Sánchez, és a dir, de la majoria de la investidura.
Votar a favor de més competències, més eines i més recursos per a Catalunya és molt positiu
La votació està prevista per al 27 o el 28 d’abril. No és la votació definitiva, sinó la d’admissió a tràmit, per la qual cosa, si prospera, la llei iniciarà el seu recorregut parlamentari amb la possibilitat que els partits presentin esmenes. Això donaria marge a Junts –i a la resta de grups– per formular propostes per introduir els seus matisos a la iniciativa. Els republicans confien que el partit de Puigdemont acabi afegint-se al projecte.
Més enllà de pressionar Junts, Junqueras també ha anunciat que duran a terme una ronda de reunions per explicar les bondats de la proposta. Ha començat ell mateix aquest dilluns reunint-se amb el denominat G8 empresarial català, un grup d’influència del qual formen part entitats com Pimec, el Cercle d’Economia, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d’Economistes, la Cambra de Comerç i Fira de Barcelona. Tot i que el líder d’ERC no pugui verbalitzar-ho, la idea és que aquestes organitzacions també pressionin a favor que el consorci vegi la llum.
ERC va presentar la llei en societat a finals de febrer. Com va explicar EL PERIÓDICO, en el redactat figura que el consorci ha de ser un «espai de decisió i gestió compartida» entre el Govern i la Generalitat en matèria d’infraestructures que estarà «adscrit» a l’Estat, previsiblement al Ministeri de Transports. La proposta és que sigui un òrgan «paritari» entre les dues administracions, és a dir, que tinguin el mateix pes a l’hora de prendre decisions. L’objectiu és que es posi en marxa l’1 de gener del 2027.
Les inversions
Junqueras també ha aprofitat la seva compareixença per posar alguns exemples de per a què hauria de servir aquest consorci. Ha considerat que la primera missió que hauria de portar a terme és la construcció d’una línia orbital entre Vilanova i la Geltrú i Mataró passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Un eix ferroviari que, en definitiva, uneixi totes aquestes ciutats sense necessitat de passar per Barcelona. «És una connexió importantíssima per complementar la radialitat actual que porta totes les línies de ferrocarrils a Barcelona», ha argumentat.
A més, ha exposat que hauria de servir per millorar l’AP-7, l’N-260, els accessos al port de Tarragona i Barcelona, el ferrocarril a Lleida o l’alta velocitat cap a França, entre altres qüestions. El gran salt de qualitat d’aquest consorci hauria de ser que les xifres d’execució de l’Estat a Catalunya se situessin en el 95%, unes xifres molt ambicioses tenint en compte els precedents. Les últimes dades disponibles, un informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), van admetre que en el primer semestre del 2024 només es va executar un 20% de la inversió prevista a Catalunya. En el conjunt de l’any anterior, el 2023, no va passar del 45%. Un de cada dos euros no va arribar a invertir-se.
Un primer test d’estrès
La votació del consorci al Congrés a finals de mes és molt més transcendent del que es pot pensar a simple vista. Prosperi o no, servirà com a termòmetre actual de les relacions entre ERC i Junts i permetrà mesurar fins a quin punt el partit de Puigdemont està disposat a avalar les iniciatives dels republicans. Això és important si es té en compte que, en les setmanes posteriors, s’hauran de votar altres qüestions clau de la legislatura com el nou finançament o la quitació del deute de la Generalitat. Són iniciatives que també porten el segell d’ERC i en què, de nou, el vot de Junts és decisiu. És per això que la votació del consorci serà el primer test d’estrès del que hagi d’arribar.
