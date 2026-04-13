El PP català critica la visita "furtiva" de Puente a Catalunya per "repartir culpes" per Rodalies

Gisela Boada
El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha criticat que el ministre Óscar Puente viatgés a Catalunya la setmana passada sense assumir responsabilitats per l’accident de Gelida, en què va morir un maquinista en pràctiques, i la posterior crisi de Rodalies. "No va venir a demanar disculpes, va venir gairebé amb nocturnitat, amb una reunió molt matinera i sense donar explicacions absolutament a ningú", ha declarat en una roda de premsa a la seu del partit.
Els populars, que juntament amb Junts, ERC, Vox, Comuns, CUP i Aliança Catalana van votar a favor de la dimissió del titular de Transports per aquesta qüestió al Parlament, han retret que hagi arribat "tres mesos tard" amb una visita que han qualificat de "furtiva". Puente havia d’allargar més la seva estada a Catalunya, però va acabar escurçant la visita per "motius d’agenda", tot i que sí que va mantenir les trobades amb el president Salvador Illa.
En una entrevista a EL PERIÓDICO durant la seva estada a Catalunya, ha justificat la seva absència explicant que José Antonio Santano, secretari d’Estat, "és més dies a Barcelona que a Madrid", on "dedica una part molt important del seu temps només a Rodalies". Tot i això, Rodríguez ha insistit en la manca d’autocrítica per part del Ministeri: "Va venir a repartir culpes, com si tot allò que passa amb les infraestructures que estan sota la seva responsabilitat no tingués absolutament res a veure amb ell".
Un dia abans de l’inici del ple en què el Govern pretén convalidar un suplement de crèdit que li doni oxigen fins a aconseguir el suport d’ERC per presentar els pressupostos del 2026, el dirigent popular ha criticat aquesta maniobra com una manera de guanyar temps "per veure si compta amb un escenari més favorable" i ha instat Illa a no endarrerir més la presentació d’uns comptes públics. L’Executiu va arribar a portar els pressupostos al Parlament per iniciar-ne la tramitació, però va acabar retirant-los davant del 'no' d’ERC dues setmanes després.
El Govern manté ara les negociacions tant amb els d’Oriol Junqueras com amb els Comuns, els seus socis d’investidura, per tractar d’arribar a un nou acord. ERC reclama mesures que atorguin a Catalunya "més sobirania", mentre que els de Jéssica Albiach mantenen diverses línies vermelles sobre la taula. Una d’elles ja s’ha materialitzat: la retirada dels incentius en el finançament dels CAP vinculats a no allargar en excés les baixes derivades de llistes d’espera per a visites o proves diagnòstiques, una decisió que el PP ha celebrat.
"No té absolutament cap sentit que hi hagi incentius per als metges o per als CAP amb la finalitat de donar altes. Les altes s’han de donar quan la situació mèdica permeti que el treballador pugui tornar al seu lloc de treball", ha afirmat Rodríguez, després de desitjar una recuperació ràpida a la consellera de Salut, Olga Pané, que romandrà unes setmanes de baixa després de fracturar-se el peroné en un accident domèstic.
