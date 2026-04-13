Conflicte municipal
El PSC decideix aquest dilluns si expulsa els edils de Ripoll que van facilitar els pressupostos d'Orriols
Sara González
El PSC es reunirà la tarda d'aquest mateix dilluns per decidir si obliga els seus dos edils de Ripoll a deixar el càrrec per haver facilitat amb una abstenció l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana. La deliberació es produirà en una trobada entre membres de la cúpula del partit amb representants de la federació de Girona i els dos regidors, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, que han posat el seu càrrec a disposició després de reconèixer que van cometre un error perquè la política del partit és no arribar a cap mena d'acord amb l'extrema dreta. La direcció del partit anticipa que està disposada a respondre amb contundència.
No donarem suport a res que tingui a veure amb els plantejaments de la ultradreta que potencien intolerància, odi i divisió
"Sempre ens trobaran en acords per millorar la convivència i per enfortir la unitat de Catalunya, no donarem suport a res que tingui a veure amb els plantejaments de la ultradreta que potencien intolerància, odi i divisió", ha advertit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret. A l'espera de la decisió definitiva, a la direcció consideren que és inviable la continuïtat dels dos dirigents, tot i que el que està per determinar és com es relleva els dos regidors si el càstig implica exigir-los l'acta. Aquest supòsit comportaria que dos nous representants, els següents de la llista que es va presentar el 2023, entressin a l'Ajuntament, que s'ha convertit en un vesper per als principals partits catalans.
La consideració de falta molt greu
Segons l'article 18 del codi ètic del PSC, pot ser considerada una falta molt greu l'actuació contrària als acords adoptats expressament pels òrgans de direcció del partit. Aquestes conductes poden ser sancionades amb una suspensió d'afiliació de més de 18 mesos i fins a tres anys —cosa que implica la pèrdua del càrrec—, amb una inhabilitació temporal per exercir responsabilitats orgàniques o amb l'expulsió definitiva del partit.
En el seu discurs davant el Consell Nacional del PSC, el president Salvador Illa ja va anticipar amb el seu missatge contundent contra l'extrema dreta que hi hauria una resposta severa davant de qui no seguís la consigna de no col·laborar amb partits com Aliança Catalana o Vox, tampoc a escala municipal. "Mai de la vida pactarem amb els qui fan apologia de la intolerància i la divisió", va etzibar. Fonts del partit expliquen que l'abstenció dels dos edils a Ripoll va enutjar la cúpula socialista i el mateix Illa, que va ordenar que hi hagués conseqüències amb caràcter immediat.
Un 'mea culpa' contundent
De fet, en qüestió d'hores els dos regidors van entonar el 'mea culpa' i van fer públic un missatge en què assumien l'"error" perquè la seva actuació, que es va decidir per intentar evitar que l'oposició es tornés a trobar en la tessitura de negociar una moció de censura que l'any passat no va ser possible per la negativa de Junts, va acabar comportant una "col·laboració" amb el partit de Sílvia Orriols. I és que, si no s'haguessin aprovat els comptes, l'alcaldessa hauria estat obligada a sotmetre's a una qüestió de confiança que perdria i que, tot seguit, donaria l'oportunitat a l'oposició de plantejar una alternativa, una cosa que després del fracàs anterior ja es dona per inviable.
Els dos regidors socialistes han al·legat que estava pactat que també els representants d'ERC s'abstindrien en els pressupostos per impedir aquest escenari, tot i que finalment els republicans no van secundar aquest vot, que tampoc no va ser consultat amb la direcció del partit d'Illa. Fonts de la cúpula socialista lamenten la situació dels seus dos edils, donant per fet que la situació a Ripoll és especialment complexa de gestionar, però sostenen que no es poden permetre no ser implacables davant d'una actuació que va en la línia contrària del que el PSC predica a escala nacional.
