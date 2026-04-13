Ricard Farin, candidat d’Activem Barcelona: «Cal obrir una nova etapa sense sorolls ni batalles internes»
El líder del braç considerat pròxim a Junqueras promet un «pla de xoc»
Quim Bertomeu
En la dècada actual, la federació d’ERC a Barcelona ha tingut tres líders diferents i ara n’elegirà el quart. ¿Com explica aquesta convulsió permanent?
Esquerra a Barcelona ha fet la sensació de ser una trituradora de lideratges i de gent i volem superar-ho. Ha semblat que l’únic que Esquerra havia d’oferir a la ciutat eren les baralles internes, però no és així.
¿Què proposa la seva candidatura de cara a poder deixar enrere la inestabilitat?
Enfocar-nos en el que realment importa, que és construir el projecte polític propi que tenim i posar-nos a treballar pel futur d’aquesta ciutat perquè és el que val la pena.
ERC Barcelona s’ha caracteritzat per ser un partit de famílies. ¿Això ha d’acabar?
S’ha d’acabar del tot. S’ha d’obrir una nova etapa i superar tots aquests sorolls i batalles internes, perquè hem de mirar cap al futur i començar ja a construir colze a colze amb la militància i amb totes les entitats, organitzacions, associacions i amb la societat civil. Hem de construir la Barcelona en la qual els barcelonins puguem viure.
¿Quines són les grans mesures del seu programa?
Necessitem un pla de xoc i un pla de reactivació immediata perquè fa temps que estem de bloqueig. Membres de l’anterior direcció van dimitir en bloc pensant que era una bona jugada deixar la militància sense direcció política, però això no ens ho podem permetre. Convocarem l’Assemblea de Barcelona de forma trimestral, cosa que no s’ha fet des de fa un any. Constituirem el comitè de campanya. Posarem en marxa un grup impulsor per al programa electoral, iniciarem la primera campanya marc sobre l’emergència lingüística i també una sessió d’acollida [als militants], perquè hi ha qui vol veure que Esquerra està fatal i no ho està.
¿En què es diferencia la seva candidatura de la de la seva rival?
Que nosaltres entenem que ERC és molt més que un partit. Hem de tenir un peu al carrer i un peu a les institucions i aquí és on la federació té el paper clau de coordinar. El debat és si la federació serveix per fer política útil o per a la confrontació estèril.
Esquerra de Barcelona es va plantejar entrar al govern de Collboni. ¿Vostè n’era partidari?
No. El context no era l’adequat.
L’alcaldable d’Esquerra, Elisenda Alamany, proposa suspendre les llicències de negocis com botigues de ‘souvenirs’ o súpers 24 hores. ¿Li sembla bé?
Em sembla una cosa normal que una candidata a l’alcaldia faci propostes sobre la ciutat. El que ja no em sembla tan normal és que no hàgim tingut una direcció política a Barcelona que ho hagi pogut fer de manera compartida amb la militància. ¿Per què van dimitir?
