Primàries d’ERC Barcelona
Rosa Suriñach, candidata de Construïm Esquerra Barcelona: «La crítica en una organització política és necessària i positiva»
La regidora proposa un «protocol» per definir les «relacions» amb el partit
Quim Bertomeu
¿Com explica vostè la convulsió a ERC Barcelona?
S’ha d’entendre dins un context polític més ampli. Hi ha hagut el procés i la repressió posterior. L’estabilitat política cada cop costa més, però no significa que no l’hem de recuperar.
¿Què proposa per deixar enrere la inestabilitat?
Crear una federació organitzativament preparada i políticament forta. Això aporta estabilitat i no només a Barcelona.
Vostè és una de les persones que van dimitir el novembre del 2025. ¿Per què ho va fer?
Va ser per coherència. La dimissió en bloc es produeix perquè el projecte no està sent coherent amb la confiança que ha tingut. La dimissió forma part també de la responsabilitat política en democràcia.
La seva és considerada la candidatura crítica amb Junqueras. Si guanya, ¿vol fer d’Esquerra un contrapoder a la direcció?
No, no. Entenc que us interessa molt aquest marc dels crítics i els oficialistes, però... En primer lloc, la crítica és necessària i positiva. En una organització política, ha de poder fer créixer. Dit això, nosaltres ens presentem per marcar el rumb de Barcelona i tenir veu en àmbit nacional.
¿En què es diferencia la seva candidatura de la del seu rival?
El seu model és molt més afí i condicionat al grup municipal. Nosaltres parlem de la política feta des de Barcelona a l’Ajuntament, al Parlament, al Congrés, a Europa i al partit. Creiem que hi ha espais diferents: un és el de la federació, que marca el rumb polític, i l’altre és l’espai institucional. Quan els confonem, el partit es fa petit.
¿Quines són les grans mesures del seu programa?
Proposem que la relació entre el grup municipal i la federació pugui quedar per escrit, consensuada i votada per la militància en un protocol de relacions. Una secretaria d’horitzó independència i llengua i una d’atenció i connexió amb la militància. Així mateix, també volem que els càrrecs electes firmin la carta de la militància, que és el compromís de retre comptes davant seu.
¿Vostè era partidària d’entrar en el govern de Collboni?
Jo no votava perquè no era militant. El procés per arribar fins allà no va ser del tot transparent, però a mi no em molesta governar en coalició.
L’alcaldable d’ERC, Elisenda Alamany, proposa suspendre les llicències de negocis com botigues de ‘souvenirs’ o súpers 24 hores. ¿Li sembla bé?
Aquests temes són els temes que la federació també ha de poder marcar. Estic a favor que els monocultius a la ciutat empitjoren la relació que podem tenir amb el comerç. Amb el concepte de gran reemplaçament, no.
