Orígens d'una icona
Així és el poble que va veure néixer Rosalía: història, vi i modernitat als peus de Montserrat
El municipi es troba a 45 minuts de la ciutat de Barcelona i és accessible amb transport públic
Patricia López Avilés
Després de l'èxit del seu últim disc 'Motomami' el 2022, Rosalía va tornar a revolucionar tot el món amb el llançament del seu àlbum 'Lux', un dels discos més ben valorats per la crítica i ara convertit en fenomen de masses de la mà de la seva gira mundial.
Després del seu pas per Madrid, l'artista torna ara a terres catalanes amb ni més ni menys que quatre concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona al davant. Allà l'esperen els seus fans, que feia més de tres anys que esperaven pacientment el seu nou treball i es van veure sorpresos al novembre per un directe de TikTok una mica peculiar: l'artista, que va començar el 'livestream' maquillant-se, va agafar un dels seus cotxes per dirigir-se a la plaça del Callao, a Madrid, juntament amb el seu equip. Mentre ella conduïa, alhora que s'encenia alguna cigarreta, a la plaça l'esperaven impacients desenes de seguidors que s'amuntegaven al voltant d'un compte enrere que posteriorment revelaria la portada de 'Lux'.
Un referent internacional
Mesos després del seu llançament, el disc continua entre les llistes més importants en l'àmbit nacional i internacional.
Rosalía s'ha convertit en tota una icona i referent musical a escala internacional, però mai no s'oblida de les seves arrels; un exemple clar d'això va ser el seu pas per 'Ràdio Noia', un pòdcast de Radio Primavera Sound, per fer la primera entrevista de la seva nova era.
Orgullosa de les seves arrels
En una conversa íntegrament en català, la cantant va compartir algunes de les seves vivències de quan estudiava a l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) i vivia a Barcelona, i va parlar del seu poble: Sant Esteve Sesrovires.
El municipi del Baix Llobregat, de poc més de 8.000 habitants, es troba a menys de 40 km de la capital catalana i s'hi pot accedir fàcilment amb transport públic, mitjançant l'R6 dels Ferrocarrils catalans.
Malgrat la poca popularitat del poble, la veritat és que és una de les localitats més importants de Catalunya i acull fàbriques històriques que el van convertir en un dels principals focus industrials d'Espanya.
Una història arrelada al vi i al raïm
Sant Esteve Sesrovires té antecedents que daten de l'època romana, però no és fins a mitjan segle XIX que va passar a ser un dels principals centres industrials, després de la construcció de fins a 150 fàbriques, les quals es mantenen obertes avui dia i són un atractiu turístic.
A part de la construcció del nucli urbà, el poble s'ubica als peus de la serra de Montserrat, cosa que permet gaudir d'unes vistes increïbles de la muntanya. El municipi amaga antigues cases de camp que reafirmen el seu passat i present agrícola, arrelat al vi i al raïm.
És el cas de les Caves Roger Goulart (1920), un edifici modernista on el maó es combina amb ornamentació de plafons ceràmics verds que representen el raïm.
Ruta de les Masies
Així mateix, la Masia Ca n'Estella, possiblement del segle XI, conté un celler de botes centenàries i un pati interior enjardinat i decorat amb motius del món del vi.
La Masia Bach (1915), obra de Josep Maria Sala, és d'estil neoclàssic, produeix 18 varietats diferents de vins i pertany al Grup Codorniu, famós pels seus vins i caves d'alta qualitat.
Altres de les seves cases famoses són el mas de Can Farràs, que actualment acull les oficines de l'ajuntament, el de Can Canals Nubiola o el de Can Margarit.
Aquestes es poden descobrir a través de la Ruta de les Masies, que passa per 16 d'aquestes fantàstiques cases.
Senderisme als peus de la muntanya
La construcció més emblemàtica del poble és sens dubte la seva església parroquial del segle XIX, que s'aixeca per damunt de la resta d'edificis del nucli urbà.
Per completar la visita al poble, l'entorn natural compta amb dues rutes de senderisme pels voltants de la masia de Can Canals i Nubiola: la Ruta Verda i la del Parc Canals i Nubiola.
