Pla polèmic
Salut retirarà els incentius als CAP per escurçar les baixes laborals
Tant sindicats mèdics com bona part de l’oposició al Parlament havien exigit una correcció dels criteris
Sara González
El Govern ha decidit fer marxa enrere i retirarà la setmana que ve els polèmics incentius als CAP per escurçar les baixes laborals, segons va avançar ahir El País i va confirmar EL PERIÓDICO. Es tracta d’un pla que ha fet revoltar tant sindicats com bona part dels partits de l’oposició, especialment ERC i els Comuns, els dos socis del Govern de Salvador Illa, però també Junts i la CUP. El grup de Jéssica Albiach fins i tot havia amenaçat de no recolzar els pressupostos si no es produïa una correcció.
Tot i que l’Executiu ha defensat fins ara que les baixes mèdiques s’han gestionat sempre «estrictament» amb criteris mèdics i que la intenció del pla era accelerar les proves diagnòstiques dels pacients, finalment el CatSalut comunicarà en els pròxims dies que els recursos que rep cada centre i la part variable del salari dels metges no se sotmetrà a l’indicador de la durada de les baixes per salut mental i patologies osteomusculars, que són les malalties que sumen més incapacitats temporals.
Enrere quedaran, doncs, les declaracions que tant la consellera de Salut, Olga Pané, com també la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, han fet en els últims dies en defensa del pla pilot que s’està aplicant i que pretenia situar aquestes baixes en 20 dies de mitjana. Des de l’Executiu han remarcat que el que es perseguia era evitar que pacients haguessin d’estar fins a cinc mesos de baixa perquè esperen proves de diagnòstic en situacions de no gravetat.
Ingerència i vulneració
Salut ha defensat que això no aniria en detriment que les incapacitats temporals se cenyeixin només al criteri mèdic, i per això havien fins i tot verbalitzat que el pla no es retiraria, una cosa que no comparteixen sindicats com Metges de Catalunya, CCOO, UGT, la Intersindical o la CGT, entre d’altres, que han denunciat que es tractava d’una ingerència en el seu propi criteri i una vulneració del dret a la salut dels ciutadans perquè es prioritzava un criteri econòmic.
El pla havia generat també enrenou en bona part de l’oposició al Parlament, que ho han denunciat com una «mala praxi», i, especialment, en els dos socis que van garantir la investidura de Salvador Illa, que són ERC i els Comuns, els mateixos amb qui el Govern pretén aprovar els pressupostos.
