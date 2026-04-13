El ‘talp’ de Trump i Putin a la UE que volia un sisè mandat a Hongria
Viktor Orbán
L’hongarès lluitava per la reelecció amb el beneplàcit de la Casa Blanca i el Kremlin, que van finançar campanyes de desinformació a favor seu.
Gemma Casadevall
Viktor Orbán, el líder del partit ultranacionalista Fidesz, ha personificat com pocs aquestes contradiccions europees. Ha sigut el puntal de la ultradreta global i ha fet sense embuts el paper de talp al servei de Vladímir Putin i de Donald Trump, els líders de dues superpotències clavats en l’hostilitat envers Brussel·les.
A 62 anys, i després d’haver governat Hongria de manera ininterrompuda des del 2010, ara ha caigut derrotat en unes eleccions marcades per un rècord de participació. Buscava la reelecció següent per a un sisè mandat després d’una campanya en què ha accentuat l’enemistat envers Volodímir Zelenski i ha protagonitzat un mà a mà contra els "buròcrates europeus" amb el vicepresident dels EUA, J. D. Vance. Vance va plasmar l’interès de Trump en la seva victòria en un míting a Budapest. Putin no solament el recolza obertament, sinó també per mitjà de campanyes de desinformació ordides pel Kremlin i revelades pels pocs mitjans crítics que resisteixen la tenalla informativa hongaresa.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills