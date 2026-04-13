El ‘talp’ de Trump i Putin a la UE que volia un sisè mandat a Hongria

Viktor Orbán

L’hongarès lluitava per la reelecció amb el beneplàcit de la Casa Blanca i el Kremlin, que van finançar campanyes de desinformació a favor seu.

El primer ministre Viktor Orbán. | ATTILA KISNEBEK / AFP

El primer ministre Viktor Orbán. | ATTILA KISNEBEK / AFP

Gemma Casadevall

Budapest

Viktor Orbán, el líder del partit ultranacionalista Fidesz, ha personificat com pocs aquestes contradiccions europees. Ha sigut el puntal de la ultradreta global i ha fet sense embuts el paper de talp al servei de Vladímir Putin i de Donald Trump, els líders de dues superpotències clavats en l’hostilitat envers Brussel·les.

A 62 anys, i després d’haver governat Hongria de manera ininterrompuda des del 2010, ara ha caigut derrotat en unes eleccions marcades per un rècord de participació. Buscava la reelecció següent per a un sisè mandat després d’una campanya en què ha accentuat l’enemistat envers Volodímir Zelenski i ha protagonitzat un mà a mà contra els "buròcrates europeus" amb el vicepresident dels EUA, J. D. Vance. Vance va plasmar l’interès de Trump en la seva victòria en un míting a Budapest. Putin no solament el recolza obertament, sinó també per mitjà de campanyes de desinformació ordides pel Kremlin i revelades pels pocs mitjans crítics que resisteixen la tenalla informativa hongaresa.

Tracking Pixel Contents