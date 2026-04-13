Guerra a l’Orient Mitjà
Trump està boig? Els EUA podrien estar replicant a l’Iran la ‘teoria del boig’ creada per Nixon per espantar el Vietnam
Convertides en norma, les amenaces i insults de Trump proven de convèncer Teheran que el president nord-americà és capaç de tot per arrencar les concessions desitjades, una tàctica que està erosionant la credibilitat internacional de Washington
Carles Planas Bou
«Tota una civilització morirà aquesta nit per no tornar mai». Dimarts passat, Donald Trumpva amenaçar obertament de perpetrar un genocidi a l’Iran si el règim dels aiatol·làs no acatava el seu ultimàtum de reobrir l’estret d’Ormuz, crucial per al comerç global. Quan els periodistes van demanar les condicions exactes d’un acord, el president dels Estats Units es va limitar a assenyalar: «Un que sigui satisfactori per a mi». Un dia abans, el mandatari havia exhibit el seu to més trasbalsat. «Obriu el puto estret, bojos cabrons, o aneu a viure a l’infern», va exclamar en una publicació a la seva xarxa social. Al cap de poques hores, Washington arribava a un acord d’alto el foc amb Teheran.
La infàmia retòrica de Trump no són només paraules, sinó un crim performatiu, assenyala el filòsof Mathias Risse, professor de la Harvard Kennedy School. La seva atroç amenaça d’assassinar 90 milions de persones no només descriu una realitat, sinó que la crea: la de terroritzar.
¿Ha embogit el president nord-americà o és només una projecció? El seu comportament irracional, volàtil i permanentment incendiari ha fet que cada vegada més experts es plantegin si semblar boig és una estratègia amb què la Casa Blanca pretén imposar la seva agenda sobre la resta del món.
Tota una civilització morirà aquesta nit
La teoria del Boig
Tot i que Maquiavel ja va escriure el 1517 que en ocasions és «una cosa molt sàvia simular bogeria», Trump podria estar seguint a l’Iran els passos d’un dels seus grans referents personals: Richard Nixon. Entre 1969 i 1974, la política exterior de l’injuriat dirigent republicà va mirar de convèncer els líders de països comunistes com l’URSS o el Vietnam del Nord que era un dement furiós amb el botó nuclear a mà per a així acovardir-los i fer que es pleguessin a la seva voluntat.
«L’anomeno la Teoria del Boig», va confessar Nixon al seu cap de gabinet, Bob Haldeman, el 1968, segons va explicar aquest en el llibre <em/>‘The Ends of Power’ (1978). «Vull que els nord-vietnamites creguin que he arribat al punt en què podria fer el que fos per parar la guerra […] El mateix [líder revolucionari comunista] Ho Chi Minh serà a París en dos dies suplicant la pau». Al llarg de la seva presidència, Nixon va ordenar als seus adjunts que traslladessin als soviètics que era «capaç de la brutalitat més sagnant» per arrencar-los concessions en altre temps improbables.
Un «sonat» contra l’Iran
El 2017, Trump va demanar a l’assessor Robert Lighthizer que el descrigués com un «sonat» durant les negociacions comercials amb Corea del Sud, segons va destapar Axios, una maniobra que va ressuscitar la controvertida teoria nixoniana. Gairebé una dècada després, el president podria estar emulant aquesta mateixa estratègia a l’Iran, on el semidecapitat règim aguanta després de sis setmanes de ferotges bombardejos dels EUA i Israel. «Ningú aplica una estratègia de ‘boig’ quan sent que està guanyant», remarca l’analista polític conservador David Frum, autor dels discursos de George W. Bush, a ‘The Atlantic’.
Trump anhela desesperadament una victòria de cara a unes eleccions legislatives, al novembre, a les quals es dirigeix amb la desaprovació del 56% dels nord-americans. «Atès que fins ara no ha aconseguit obtenir cap victòria clara en aquest conflicte, probablement estigui buscant algun tipus de cop mestre que li permeti retirar-se i declarar la victòria sense que els seus crítics puguin posar en entredit la seva versió dels fets», ha explicat Ali Vaez, director del programa sobre l’Iran de l’International Crisis Group, en declaracions a ‘The Guardian’.
Estratègia de «perdedors»
La història dona una valuosa lliçó que Trump podria ignorar. Per Nixon, flirtejar amb la bogeria i l’atac termonuclear a Moscou es va traduir en un període de desescalada amb els soviètics i la firma de dos tractats per controlar la proliferació d’armes. No obstant, el ferotge llançament de 20.000 tones de bombes sobre Hanoi i Haiphong durant el Nadal de 1972 va desembocar en l’assassinat de més de 1.600 civils i pràcticament no va aconseguir alterar el text de l’acord de pau que es va segellar un mes més tard.
En el món real de la diplomàcia internacional, l’èmfasi amb què Trump ha destacat la utilitat de ser «impredictible» per a l’art de governar podria ser un error tàctic. «Hi ha poques o cap evidència que la teoria del boig realment funcioni» per «intimidar els oponents o arrencar-los concessions valuoses», va advertir el 2017 l’expert en relacions internacionals Stephen M. Walt a ‘Foreign Policy’. En aquell article va analitzar com aquesta estratègia es va traduir en fracassos per a històrics «llunàtics que prosperen en el caos», com Adolf Hitler,Pol Pot o Moammar al-Gaddafi. ¿Per què reforçar un boig si això el farà més perillós?
Hi ha poques o cap evidència que la teoria del boig realment funcioni
Frum assenyala que, mentre Trump i Israel queden aïllats en l’escena internacional, la Xina s’alça com una potència sòlida al vendre’s com una «força fiable per a l’estabilitat», en paraules de Pequín. La violència, la impulsivitat i el desordre són enemics de la confiança que requereix la diplomàcia. O, com va recalcar Walt, «els bojos fracassen perquè, en general, no se’ls dona bé dissenyar estratègies eficaces a llarg termini».
Incendiar el món amb una crisi autoinfligida i erosionar la credibilitat dels EUA per supeditar al món a les seves ambicions personals és un projecte amb les potes curtes. «Ser impredictible pot tenir sentit en els esports o en el pòquer, o fins i tot en un camp de batalla», va advertir Walt, «però és una estratègia perdedora per a la política exterior».
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills