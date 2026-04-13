Crítiques al cap de l’Església catòlica
Trump es llança a un conflicte obert amb el papa Lleó XIV i l’acusa de ser "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior"
El mandatari republicà publica a la seva xarxa social una imatge generada amb intel·ligència artificial en què es representa a si mateix com a Jesucrist
Irene Savio
Donald Trump ha decidit obrir un altre front, com si no tingués ja prou guerres sobre la taula, aquesta vegada amb el Vaticà, una institució mil·lenària acostumada a sobreviure a emperadors, croades i presidents amb complex de Cèsar. El destinatari de la seva última escomesa ha estat Lleó XIV, a qui ha qualificat de "feble en matèria de delinqüència" i "pèssim en política exterior", en una escalada retòrica inèdita contra el cap de l’Església catòlica, precisament el primer Papa nord-americà de la història i, avui, un dels líders amb més influència global. Un xoc sense precedents entre els dos líders. En declaracions a bord de l’avió papal en direcció a Algèria, on avui inicia el seu primer viatge oficial a l’Àfrica, el Pontífex ha assegurat que "no tem" l’Administració Trump.
L’escomesa de Trump, difosa tant a les xarxes socials com davant la premsa a bord de l’Air Force One, culmina mesos de tensions entre la Casa Blanca i el Vaticà, intensificades especialment en les últimes setmanes per les reiterades crides del Pontífex a frenar la guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran. El xoc, que ja s’intuïa, ha anat creixent fins a desembocar en un enfrontament obert. Fa tot just un mes, la revista jesuïta America ja advertia de l’existència d’una mena de "guerra" empresa per l’Administració nord-americana contra l’Església catòlica.
El republicà, que sempre sembla parlar com si estigués improvisant el tràiler d’una pel·lícula sobre si mateix, ha acusat el Papa de "complaure l’esquerra radical" i d’oposar-se a les campanyes militars de la seva Administració. Per si faltava simbolisme, ha difós a més una imatge generada per intel·ligència artificial en què es representava a si mateix amb trets gairebé cristològics, com si la política exterior i la iconografia religiosa ja es poguessin barrejar sense rubor en el mateix 'timeline'.
Iran i Veneçuela
"Em cau molt millor el seu germà Louis (Prevost) que ell, perquè Louis és tot MAGA", ha afirmat en al·lusió al lema Make America Great Again, nucli ideològic del seu moviment polític. "Ell ho entén, i Lleó XIV no", ha afegit. Trump ha carregat després contra la postura del Pontífex respecte a l’Iran i Veneçuela: "No vull un Papa que pensi que és terrible que els Estats Units ataquessin Veneçuela, un país que enviava enormes quantitats de drogues als Estats Units i, pitjor encara, que alliberava assassins, narcotraficants i criminals al nostre país", ha continuat Trump, protestant presbiterià i que fins i tot s’ha mostrat en les últimes setmanes a la Casa Blanca resant amb pastors evangèlics per la guerra a l’Iran.
L’ofensiva verbal no s’ha aturat aquí. En un nou atac, el republicà ha suggerit fins i tot que l’elecció de Lleó XIV estaria vinculada a ell. "Lleó hauria d’estar agraït perquè, com tothom sap, va ser una sorpresa majúscula". "No figurava en cap llista per ser Papa, i l’Església el va posar allà només perquè era nord-americà, i van pensar que aquesta seria la millor manera de bregar amb el president Donald Trump". El mandatari ha reblat així la seva idea assegurant, en tercera persona, que "si ell no fos a la Casa Blanca, Lleó no seria al Vaticà".
En canvi, segons Trump, Lleó es dedica a "criticar el president dels Estats Units", i es reuneix "amb simpatitzants de (l’expresident demòcrata Barack) Obama com David Axelrod, un perdedor de l’esquerra, un dels qui volien que arrestessin feligresos i clergues", ha afirmat respecte a l’analista polític de CNN i antic assessor i cap de campanya d’Obama.
El Papa ha respost aquest dilluns als dards del magnat republicà i li ha recordat que "l’evangeli és clar" i que "l’Església té l’obligació moral d’anar contra la guerra". En declaracions als mitjans que l’acompanyen a bord de l’avió papal, Lleó XIV ha subratllat també que no té "por" de l’Administració Trump o de "declarar fortament el missatge de l’Evangeli". "Això és el que crec que he de fer, el que l’Església ha de fer. No som polítics, no ens ocupem de política internacional amb la mateixa perspectiva que ell (Trump) pugui tenir. Jo crec en el missatge de l’evangeli que és el de construir la pau", ha afegit.
"Estic afligit pel fet que el president hagi decidit escriure paraules tan denigrants sobre el Sant Pare. El papa Lleó no és un rival ni un polític", ha reaccionat el president de la Conferència Episcopal nord-americana, Paul S. Coakley. Un discurs "desconnectat, poc caritatiu i anticristià", ha dit el jesuïta James Martin.
Escalada
La confrontació es produeix després de diversos dies en què Lleó XIV ha endurit els seus missatges contra la guerra a l’Orient Pròxim. Tan sols aquest cap de setmana passat, Lleó va expressar diumenge la seva solidaritat amb el poble del Líban, país martiritzat per les bombes israelianes, i dissabte va demanar posar fi a les exhibicions de força i guerres. "Prou ja de la idolatria d’un mateix i dels diners! Prou ja de l’exhibició de la força! Prou ja de la guerra! La veritable força es manifesta en el servei a la vida", va implorar en un discurs pronunciat durant una vetlla per la pau a la basílica de Sant Pere de Roma, en què va demanar als països tornar a la taula de negociacions.
Ja el 7 d’abril passat, el Pontífex havia qualificat d’"inacceptable" l’amenaça de Trump d’"acabar amb tota una civilització" en referència a l’Iran. "Com tots sabem, s’ha fet una amenaça contra tot el poble de l’Iran. Això és veritablement inacceptable", li va respondre aquell dia el Papa a Trump, en una declaració poc freqüent per a un Papa i encara més en el cas de Lleó, un pontífex molt prudent a l’hora de manifestar les seves postures en matèria d’assumptes internacionals.
En aquest context, la incògnita es dirigeix també cap a Marco Rubio, el membre catòlic de més rang dins de l’Administració nord-americana, actualment responsable de les delicades negociacions amb Teheran i amb la mirada posada a ser ell mateix el següent president dels Estats Units. Trump ja mantenia una relació tibant amb el difunt papa Francesc, tot i que mai abans no s’havia arribat a aquest nivell d’agressió verbal.
