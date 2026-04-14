El Govern obre la convocatòria d’ajudes al lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys a Catalunya
Júlia Regué
El Govern de la Generalitat ha llançat la nova convocatòria d’ajudes al pagament del lloguer per a les persones d’entre 36 i 64 anys com va pactar amb els Comuns. Es tracta d’una segona tanda en la qual s’amplia amb 106 milions d’euros més la dotació de recursos perquè arribi a 40.000 unitats familiars més i alhora s’amplia la renda dels qui poden sol·licitar la prestació dels 25.000 fins als 36.279,32 euros anuals. En funció dels ingressos, cada una rebrà un màxim de 200 euros i un mínim de 50 euros.
Una altra de les novetats és que també s’amplia el límit del preu de la vivenda on es resideix per acollir-se a les ajudes. A la ciutat de Barcelona i el seu àmbit metropolità, que inclou les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, el llindar per accedir a l’ajuda puja fins als 1.000 euros per vivenda i 450 euros per habitació, mentre que a la resta de la capital catalana el màxim és de 750 euros i 350 euros per habitació. A la demarcació de Girona, el límit es manté en 750 euros per vivenda i 400 euros per habitació; a Tarragona en 700 euros i 350 euros, i a Lleida i les Terres de l’Ebre el màxim de l’ajuda serà de 600 euros per vivenda i 300 euros per habitació.
En el lloguer que es cobreix per a les famílies nombroses, monoparentals o que tenen algun membre amb una discapacitat, l’import màxim és de 1.100 euros en l’àmbit metropolità de Barcelona i de 900 a la resta de Catalunya. Les sol·licituds es podran presentar des d’aquest dimarts i fins al 30 d’abril.
L’acord Govern-Comuns
Aquesta mesura forma part de l’acord assolit entre el Govern i els Comuns per als pressupostos de la Generalitat per al 2026 que va quedar en res després que el president Salvador Illa decidís retirar els comptes del Parlament al no haver aconseguit un pacte amb ERC que li garantís la seva aprovació. Davant l’absència d’uns nous comptes públics convalidats, els dos actors polítics van acordar anar tirant endavant prestacions ja tancades acollint-se als fons que els facilitarà un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions que ja va ser aprovat pel Consell Executiu i que es convalidarà la setmana vinent a l’hemicicle.
En una roda de premsa a la Cambra catalana, el portaveu dels morats, David Cid, ha insistit que malgrat que no hi hagi pressupostos, «els acords tancats s’havien d’anar complint amb el primer suplement de crèdit», una cosa que s’evidencia amb l’impuls a aquestes ajudes. «La vivenda ha de ser la màxima prioritat del Govern», ha defensat.
En la mateixa compareixença, Cid ha tornat a reclamar al Govern que sancioni «de manera contundent» New Amsterdam Developers, el fons d’inversió que està intentant desallotjar famílies al bloc de Sant Agustí de Barcelona per imposar un lloguer per habitacions. El desallotjament va ser finalment frenat per l’acció dels veïns i el Sindicat de Llogateres, tot i que ha sigut reagendat per al pròxim 15 d’abril amb el dubte de què passarà llavors. No obstant, la Generalitat ha verbalitzat que està disposada a actuar amb contundència davant d’un cas en què considera que s’està vulnerant la llei de vivenda amb una multa de com a mínim de 90.000 euros per pis que s’estigui saltant la norma.
A l’edifici hi ha 23 vivendes, per la qual cosa si es confirma que el seu pla per a tots ells passa per fer fora els actuals llogaters per trossejar-les i llogar-les per habitacions a preus per sobre dels límits fixats, la sanció podria superar els dos milions d’euros.
