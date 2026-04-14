Fugues en la ultradreta
Una altra deserció a Vox obre una via al PP a Múrcia per no dependre d’Abascal
Virginia Martínez passa al Grup Mixt, al costat d’Antelo, i amb els suports de tots dos n’hi hauria prou perquè els populars tiressin iniciatives endavant
ADRIÁN GONZÁLEZ
La implosió de Vox segueix i el partit continua trencant-se a poc a poc a poc cap endins a la Regió de Múrcia. L’última deserció esquitxa l’Assemblea Regional fins al punt que, ara sí, canvia l’aritmètica parlamentària i també pot fer-ho l’esdevenir d’aquesta legislatura: Virginia Martínez, fins ara diputada de Vox, deixa el partit i passa al Grup Mixt al costat de José Ángel Antelo, el seu exlíder provincial, per la seva "profunda decepció amb el rumb que ha pres Vox sota l’actual direcció". Així ho va comunicar a la Mesa de la Cambra poc després d’aquesta mitjanit passada, com explica en el seu escrit al qual ha tingut accés La Opinión de Murcia, de Prensa Ibérica.
Més enllà que el partit de Santiago Abascal continuï perdent representants en les institucions murcianes, el cert és que el PP de Fernando López Miras pot ser el gran beneficiat d’aquesta crisi interna: amb 21 diputats i a només dos de la majoria absoluta (23), ja no necessitaria arribar a acords amb Vox: només en tindria prou amb convèncer Antelo i Martínez per tirar endavant la resta d’acords i projectes pendents.
A ningú se li escapa que les negociacions dels populars amb Vox al llarg d’aquesta legislatura han sigut en més d’una ocasió un veritable maldecap per a les seves aspiracions, ja que l’última decisió sempre estava en mans de l’aparell a Madrid amb la direcció nacional i Abascal al capdavant, per la qual cosa, gairebé sempre, els populars es veien obligats a cedir a les seves pretensions per tirar endavant els seus projectes. Amb aquest nou escenari, hi ha més possibilitats que el PP –igual com va fer la legislatura passada amb els díscols de Ciutadans– intenti acostar-se als dos exdiputats de Vox per mirar de sortir airosos abans de les autonòmiques del 2027.
En la reunió interna per treure la representació a l’Assemblea a Antelo, Martínez va ser l’única que no va recolzar explícitament aquesta decisió i es va abstenir. Una decisió que, van assenyalar llavors fonts de Vox, podia entrar dins de la "normalitat" i que era igual de "respectable" que la resta de vots.
"Falta d’autocrítica"
El comunicat llançat no deixa lloc a dubtes: Martínez s’ha cansat de la deriva del partit. Apunta a una "cúpula que acumula càrrecs per rebre sobresous i que es dedica a expulsar referents de talent que brillen amb llum pròpia perquè no facin ombra als que no l’aporten". I carrega contra les maniobres de la direcció nacional, al·ludint a una carta del secretari general, Ignacio Garriga, a afiliats i simpatitzants on acusava el PP d’Alberto Núñez Feijóo de ser l’"origen" de l’"atac brutal i sense precedents en la democràcia" a Vox. "És un cúmul de despropòsits que només demostra una absoluta falta d’autocrítica", assenyala Martínez.
També assenyala que tot això ho va comunicar "internament a tots els nivells" en dues cartes a Garriga i Abascal, "sense obtenir resposta", per la qual cosa remata: "Res puc esperar dels qui ni s’atreveixen a contestar-me".
