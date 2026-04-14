Investigació a la dona del president
L’associació majoritària de jutges exigeix a Bolaños "respecte" per dir que el processament de Begoña Gómez ha causat "vergonya" a la carrera
"Els jutges i magistrats espanyols no necessiten que el poder executiu els atribueixi estats d’ànim col·lectius", assenyalen des de la Asociación Profesional de la Magistratura
Cristina Gallardo
L’associació majoritària de jutges, la Professional de la Magistratura, considera "inadmissibles" les paraules del ministre de Justícia, Félix Bolaños, després de conèixer-se la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d’atribuir a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quatre delictes de corrupció en una interlocutòria que suposa un pas previ per enviar el seu cas davant d’un tribunal del jurat. Bolaños va reaccionar públicament assenyalant que aquesta decisió "ha avergonyit" molts jutges i magistrats espanyols, i per això des d’aquesta organització demanen respecte i defensa de la independència judicial.
"Els jutges i magistrats espanyols no necessiten que el poder executiu els atribueixi estats d’ànim col·lectius", assenyala el comunicat al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, que recorda que en un estat de dret "les resolucions judicials no es combaten mitjançant desqualificacions públiques, sinó a través del sistema de recursos i dels canals processals legalment establerts, que existeixen precisament per garantir els drets de totes les parts i per corregir, si escau, qualsevol eventual excés o infracció".
El comunicat dels jutges s’ha conegut poc després que el mateix president del Govern, de viatge oficial a la Xina juntament amb la seva esposa, es referís també a l’última decisió judicial sobre la seva dona evitant qualsevol al·lusió directa a l’instructor del cas. S’ha limitat a assenyalar que “el temps posarà tothom i tot al seu lloc”. “Jo el que demano a la justícia és que faci justícia”, ha puntualitzat Sánchez.
Respecte institucional
Els jutges d’aquesta associació incideixen que el que necessiten és "respecte institucional, prudència en les manifestacions públiques i una defensa clara de la independència judicial", també quan les resolucions que es dicten "no coincideixen amb els interessos del Govern".
"Seria desitjable que el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts concentrés els seus esforços en els problemes reals que afecten el funcionament de la justícia i, singularment, en les greus dificultats organitzatives i materials que està evidenciant la implantació dels tribunals d’instància, en lloc d’emetre valoracions polítiques sobre procediments en tramitació", afegeix el comunicat.
