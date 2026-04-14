Reaccions
Bolaños: "Un tribunal imparcial ho revocarà"
Iván Gil
El Govern va tornar a regirar-se contra una decisió del jutge Juan Carlos Peinado. La intenció de tancar la instrucció del cas Begoña Gómez per processar per quatre delictes la dona del president, Pedro Sánchez, va portar el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, a replicar Peinado davant un procés que va qualificar de "mal al bon nom de la justícia". Després d’apuntar que la instrucció hauria "avergonyit molts ciutadans", així com "jutges i magistrats", va deixar entreveure prevaricació en una primera valoració davant els mitjans: "Confiança absoluta que un tribunal superior, imparcial, revocarà les decisions que estan en aquesta instrucció"
La resolució va causar indignació, però no sorpresa, al PSOE. Fonts del partit van destacar que "just quan hi haurà una roda de premsa del president del Govern en un viatge internacional" o "quan es coneixen novetats judicials que afecten la cúpula del PP o Mariano Rajoy", amb referència a la sessió d’ahir del judici pel cas Kitchen, "Peinado ens sorprèn amb alguna resolució que afecta la dona del president".
La vicesecretària del PP Alma Ezcurra, per la seva banda, va qüestionar que la dona de Sánchez acompanyi el president en el seu viatge oficial a la Xina, després de ser acusada de diversos delictes. "La tetraprocessada és a Pequín", va dir Ezcurra a preguntes dels periodistes.
