Guardons de la Generalitat

Julia Otero, Fermí Puig, Victòria Camps i la Fundació Ernest Lluch, entre les Creus de Sant Jordi de 2026

El Govern concede la Creu de Sant Jordi al presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll

Carod-Rovira, Aitana Bonmatí, Kilian Jornet y Clara Segura, entre las Creus de Sant Jordi de 2024

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Sara González

Barcelona

El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, als actors Sílvia Munt i Enric Majó, a títol pòstum al cuiner Fermí Puig i a la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Pau Casals.

En un comunicat, expliquen que la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat, s’ha concedit a 20 persones i 10 entitats que, pels seus mèrits, han prestat "serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural".

També han estat distingides la filòsofa Victòria Camps; l’historiador Ramon Alberch; l’emprenedora social Carmen Armengol; l’escriptora Maite Carranza; l’artista plàstica Maria Àngels Domingo; l’artista Joan Fontcuberta; l’historiador i escriptor Salah Jamal; la dissenyadora Roser Marcé; l’empresari Miquel Martí; l’actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà; l’empresària Ernestina Torelló; l’empresari Miguel Agustín Torres; l’empresària Anna Vallès i l’investigador en psicologia Ignasi Vila.

  1. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  2. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  3. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  4. Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
  5. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  6. Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
  7. Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
  8. Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà

Regularització de migrants a Espanya: claus de la legalització i la seva publicació al BOE

Regularització de migrants a Espanya: claus de la legalització i la seva publicació al BOE

En marxa les obres de millora dels aparcaments de l'Alzina del Sal·lari i del Coll d'Estenalles al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

En marxa les obres de millora dels aparcaments de l’Alzina del Sal·lari i del Coll d’Estenalles al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d'obra del canal de la Mina a Manresa

Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d’obra del canal de la Mina a Manresa

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges

PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges

Surten de Manresa amb furgonetes, se'n van a robar coure a Cantabria, i acaben detinguts per la Guàrdia Civil

Surten de Manresa amb furgonetes, se'n van a robar coure a Cantabria, i acaben detinguts per la Guàrdia Civil

Detinguts uns manresans per robar coure a Cantabria

Els regidors del PSC de Ripoll rebutgen el seu cessament: "És una decisió unilateral"

Els regidors del PSC de Ripoll rebutgen el seu cessament: "És una decisió unilateral"
