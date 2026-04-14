Julia Otero, Fermí Puig, Victòria Camps i la Fundació Ernest Lluch, entre les Creus de Sant Jordi de 2026
El Govern concede la Creu de Sant Jordi al presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll
Carod-Rovira, Aitana Bonmatí, Kilian Jornet y Clara Segura, entre las Creus de Sant Jordi de 2024
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, als actors Sílvia Munt i Enric Majó, a títol pòstum al cuiner Fermí Puig i a la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Pau Casals.
En un comunicat, expliquen que la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat, s’ha concedit a 20 persones i 10 entitats que, pels seus mèrits, han prestat "serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural".
També han estat distingides la filòsofa Victòria Camps; l’historiador Ramon Alberch; l’emprenedora social Carmen Armengol; l’escriptora Maite Carranza; l’artista plàstica Maria Àngels Domingo; l’artista Joan Fontcuberta; l’historiador i escriptor Salah Jamal; la dissenyadora Roser Marcé; l’empresari Miquel Martí; l’actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà; l’empresària Ernestina Torelló; l’empresari Miguel Agustín Torres; l’empresària Anna Vallès i l’investigador en psicologia Ignasi Vila.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà